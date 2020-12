Prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia odottavat kolmatta lastaan

Pari kertoo Instagramissa olevansa äärimmäisen onnellisia perheenlisäyksestä.

Aftonbladetin mukaan Ruotsin hoviin syntyy pian lisää pienokaisia, sillä prinsessa Sofia on raskaana ja odottaa kolmatta lastaan.

– Olemme onnellisia ja odotamme innolla, että voimme toivottaa tervetulleeksi kolmannen lapsemme, sisaruksen prinssi Alexanderille ja prinssi Gabrielille. Uuden pienen jäsenen perheeseemme, prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia kommentoivat ilouutista Instagramissa.

Ruotsin hovi kertoo Instagramissa, että prinsessa Sofian laskettu aika on maalis-huhtikuussa 2021.

Ruotsissa prinssiparin iloinen perheuutinen on otettu vastaan innokkaasti. Parille satelee Instagramissa haltioituneita onnitteluja, joissa koko perheelle toivotetaan onnea.

– Miten ihana uutinen! Suuret onnittelut teille kaikille, eräs kommentoija toteaa.

– Suuret onnittelu! Ihanaa saada mukavia uutisia näinä aikoina, toinen jatkaa Ruotsin vaikeaan koronatilanteeseen viitaten.

Prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian esikoispoika Alexander syntyi syyskuussa 2016, reilu vuosi parin häiden jälkeen. Joulukuussa 2017 Alexanderille syntyi pikkuveli Gabriel.

Tuore isä kertoi pian esikoisensa syntymän jälkeen, miten suuri asia lapsen saaminen oli hänelle ja Sofialle.

– Minulle ja vaimolleni tämä on suurin asia, mitä meille on tapahtunut. Näitä tunteita ei voi sanoin kuvailla, rakkaus on ainoa asia, mitä ajattelen, nyt me olemme perhe, Carl Philip kertoi häkeltyneenä syksyllä 2016.

Nykyään parin Alexander- ja Gabriel -pojat ovat tomeria leikki-ikäisiä, jotka ovat hurmanneet niin kuninkaallisen perheen jäsenet kuin ruotsalaisetkin.

3-vuotias prinssi Gabriel debytoi tänä syksynä ensimmäisessä virallisessa kuninkaallisessa edustustehtävässään, kun hän vieraili ristiäislahjaksi saamallaan levähdyspaikalla Säterdalensin luonnonsuojelualueella Taalainmaalla.

Prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian perheessä on viime viikkoina eletty haastavia aikoja, sillä Ruotsin hovi tiedotti marraskuun lopussa, että he molemmat sairastuivat koronavirukseen. Hovin mukaan parilla oli tuolloin lieviä flunssan oireita, mutta he voivat olosuhteisiin nähden hyvin.

Prinssi ja prinsessa menivät koronatesteihin heti oireiden ilmaannuttua. He ovat siitä lähtien pysytelleet karanteenissa lastensa kanssa.