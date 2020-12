Herttuatar Catherine pääsi ensimmäistä kertaa kuninkaallisen junan kyytiin – tästä syystä prinssi William ja herttuatar nukkuvat eri sängyissä

Cambridgen herttuapari tapaa junamatkansa aikana kansalaisia, jotka ovat työskennelleet koronapandemian eturintamassa.

Prinssi William ja herttuatar Catherine kiertävät parhaillaan junalla kaupunkien halki Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa. Cambridgen herttuaparin kolmepäiväinen matka taittuu ylellisessä junassa. Matkallaan he pysähtyvät kuuntelemaan kansalaisten kokemuksia koronaviruspandemiasta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun herttuatar Catherine käyttää kuninkaallista junaa edustustehtävissään. Prinssi William sen sijaan on matkannut junalla useasti.

Kuninkaallisten junassa on yhdeksän vaunua. Aikoinaan kuningatar Victoria koristeli kaikki vaunut 23 karaatin kullalla ja käytti sisustuksessa silkkiä ja satiinia, jotta se muistuttaisi mahdollisimman paljon Buckinghamin palatsia. Kuninkaallinen juna on sittemmin sisustettu modernimpaan tyyliin.

Pari nukkuu junassa erillisissä vuoteissa, koska heidän sviitissään on kaksi yhden hengen sänkyä. Heillä on oma kylpyamme ja 12-paikkainen ruokasali. Junassa on myös kuninkaallisten työskentelyhuone sekä keittiö, jossa henkilökunta valmistaa aterioita.

William ja Catherine tapaavat reissunsa aikana koronapandemian etulinjan työntekijöitä, vapaaehtoistyöntekijöitä, sairaalahenkilökuntaa, opettajia ja koululaisia. Lähde kertoo Peoplelle, että herttuapari on osoittanut syvää kunnioitusta pandemian hillitsemiseksi taistelleita ammattilaisia kohtaan.

Herttuapari tapasi ensimmäisenä päivänään Skotlannissa ensihoitajia.­

Kuninkaallisella junalla on matkustanut myös herttuatar Meghan, joka matkusti kuningatar Elisabetin kanssa edustustehtävissä kahdestaan ilman prinssi Harrya kesällä 2018. Kyseessä oli merkittävä tapaus, sillä Meghan edusti tuolloin ensi kertaa ilman puolisoaan.

Meghanin pääsyä kuninkaallisen junan kyytiin pidettiin hyvin poikkeuksellisena, sillä sitä ovat käyttäneet pääosin vain vanhemmat kuninkaalliset kuningatar Elisabet, prinssi Philip, prinssi Charles ja herttuatar Camilla. Junan harvinaiseen käyttöön liittyy käytännön syy, sillä kuninkaallinen juna on kallis matkustusmuoto.

Kuninkaallinen juna on harvoin käytössä.­

Catherine ja William lapsineen ovat viettäneet koronaviruspandemian aikana runsaasti aikaa Norfolkissa sijaitsevassa Anmer Hallin kartanossa. Cambridgen herttuapari on ollut kiireinen koronasta huolimatta. Junakiertueen lisäksi he ovat osallistuneet tilaisuuksiin videopuheluiden välityksellä, kuten jutelleet koululaisten kanssa, tukeneet maansa terveydenhoitohenkilökuntaa ja hoitaneet taideprojektejaan.

Prinssi Williamin sairasti koronan huhtikuussa. William oli kuitenkin lehtitietojen mukaan sairastumisestaan huolimatta yksi ahkerimmin töitä tehneistä kuninkaallisista, sillä hän osallistui peräti 14 eri tilaisuuteen etäyhteyden kautta.