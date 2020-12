Britannian kuninkaallisperheen jäsen kritisoi The Crownia suorasukaisesti – väittää sarjan kohauttavaa käännettä valheelliseksi

The Crown -hittisarjaa on syytetty totuuden vääristelystä. Kuninkaallisperheen sukulainen kritisoi, ettei sarjassa linjata eroa totuuden ja fiktion välille.

The Crown -sarjassa prinsessa Margaret saa selville serkkujensa olevan yhä elossa.­

Brittihovin koukeroita käsittelevä hittisarja The Crown on herättänyt runsaasti keskustelua ympäri maailmaa. Sarjan neljäs tuotantokausi ilmestyi hiljattain Netflixiin.

Tuoreella kaudella on monta kohauttavaa hetkeä ja juonenkäännettä, kuten Dianan ja prinssi Charlesin kohurakkaustarina ja Britannian pääministerin Margaret Thatcherin kimurantti suhde kuningatar Elisabetiin.

Hittisarjaa on syytetty totuuden vääristelystä ja jopa Britannian kulttuuriministeri on vaatinut, että suoratoistopalvelu korostaa sen olevan fiktiota.

Hiljattain prinsessa Dianan veli Charles Spencer, 56, sanoi haastattelussa olevansa huolissaan, että ihmiset eivät ymmärrä sarjan olevan fiktiota. Hän kritisoi, että sarjassa fiktio on esitetty faktana.

Nyt samaa väitettä tukemaan on noussut kuninkaallisperheen sukulainen David Bowes-Lyon, 73. Hänen syytöksensä kohdistuvat erityisesti tapaan, jolla sarjassa on kerrottu kuningattaren serkuista, jotka viettivät lähes koko elämänsä psykiatrisessa hoitolaitoksessa.

Kuningatar Elisabetin ja prinsessa Margaretin serkut, Katherine ja Nerissa Bowes-Lyon olivat lukkojen takana Royal Earlswood Institution -nimisessä sairaalassa, jota kansankielellä kutsuttiin ”vajaamielilaitokseksi”.

Siskosten kohtaloa pidettiin tiukasti salassa, kunnes asian paljastuminen sai aikaan valtavan skandaalin.

Kuningataräiti Elisabet, prinsessa Margaret ja hänen poikansa David Armstrong-Jones vuonna 1966.­

The Crownin kahdeksannessa jaksossa prinsessa Margaretille paljastuu, että hänen kuolleeksi väitetyt serkut ovat yhä elossa. Margaret tivaa vastauksia äidiltään kuningataräiti Elisabetilta (Marion Bailey), jonka veli John Bowes-Lyon on unohdettujen serkusten isä. Kuningataräiti perustelee The Crownissa, ettei perheellä ollut muuta mahdollisuutta kuin salata Katherinen ja Nerissan olemassaolo.

David Bowes-Lyonin mukaan todellisuudessa prinsessa tiesi serkuistaan. Hän sanoo puhuneena prinsessa Margaretin kanssa tämän serkuista useasti.

– Margaret tiesi tarkalleen, keitä he olivat ja mitä tapahtui, hän vakuuttaa The Telegraph -lehdelle.

– On täysin väärin antaa ymmärtää, että heidät unohdettiin ja heitä pidettiin hulluina, hän painottaa.

Bowes-Lyonin mukaan toisin kuin sarjassa väitetään, Katherinen ja Nerissan luona vierailtiin ”usein”. Hän myös sanoo siskosten kärsineen dementiasta ja että he eivät tunnistaneet tuttuja ihmisiä.

Bowes-Lyon korostaa, ettei kuninkaallisperhe ole järkyttynyt sarjasta, mutta moni heistä turhautunut ja haluaisi selvän eron faktojen ja fiktion välille.

– Olen varmasti ainoa perheen jäsen, joka voi julkisesti tästä puhua, Bowes-Lyon toteaa.

Britannian kuninkaallisen perheen elämää kuvaavaa sarjaa on arvosteltu rajusti, sillä sen väitetään antavan hyvin harhaanjohtavan ja virheellisen kuvan perheen elämästä.­

Tapauksesta on liikkunut ristiriitaista tietoa. Se tiedetään varmaksi, että Katherinen ja Nerissan oma perhe oli ilmoittanut vuonna 1963 heidän olleen kuolleena jo vuosien ajan. Tieto sisarusten menehtymisestä kirjattiin aristokraattiperheistä kirjoja julkaisevan kustantamo Burkes’s Peeragen tietoihin.

On epäselvää, kuka kuninkaallisesta perheestä tiesi Katherinen ja Nerissan kohtalosta ja kuka ei. Kuningataräiti Elisabetin uskotaan saaneen tietää veljentyttäriensä kohtalosta vuonna 1982.

Hovi ei ole koskaan kommentoinut julkisuudessa Katherine ja Nerissa Bowes-Lyonin kohtaloa. Vuonna 1987 hovista todettiin brittimedialle asian olevan Bowes-Lyonin perheen yksityisasia.

