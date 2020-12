Dianan ja Charlesin ensikohtaaminen, kuuluisa ”Balmoralin testi” ja mustasukkainen prinssi – ovatko The Crownin uskomattomat juonenkäänteet totta?

Brittihovin kiemuroihin sukeltavan The Crownin jännittävät juonenkäänteet ovat herättäneet keskustelua: mitkä sarjan tarinoista pitävät oikeasti paikkansa?

Suosikkisarja The Crownin neljäs kausi ilmestyi Netflixiin reilu viikko sitten. Brittihovin elämään sukeltava sarja on herättänyt jo lyhyessä ajassa valtavasti keskustelua. Varsinkin kun tuoreella kaudella nähdään niin prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin kohurakkaustarina, mutta myös Britannian pääministerin Margaret Thatcherin kimurantti suhde kuningatar Elisabetiin.

Kuningatar Elisabetin saappaissa nähdään Olivia Colman.­

Kymmenen jaksoa pitävät sisällään lukuisia dramaattisia hetkiä ja juonenkäänteitä. Moni katsoja onkin saattanut jäädä pohtimaan kotisohvillaan, että mitkä kauden tapahtumista ovat pitäneet todellisuudessa paikkansa. Vaikka The Crown pohjautuu vahvasti brittihovin todellisiin vaiheisiin, on juonikuvioita ja tarinan käänteitä väritetty fiktiosarjaan sopiviksi.

IS kävi läpi 10 väitettä sarjan uudelta kaudelta. Mitkä pitävät oikeasti paikkansa?

Väite: Diana oli pukeutunut rooliasuun, kun hän tapasi Charlesin ensi kertaa.

The Crownissa Dianan ja Charlesin ensikohtaaminen sijoittuu Spencerien kotitaloon Althorpissa, jonne prinssi on tullut tapaamaan Dianan isosiskoa Sarahia.

Diana sekoittaa kuninkaallisen perheen pakkaa toden teolla.­

Ujo ja nuori prinsessa Diana on saanut käskyn pysytellä poissa prinssin silmistä, joten hän yrittää hyppiä aulan poikki huomaamatta. Yllään hänellä on veikeä rooliasu näytelmään Kesäyön unelma. Näytelmässä on paljon metsän olentoja, ja Dianan rooliasu on puu. Charlesin silmiin syttyy heti pieni ihastus ja hellyys, kun hän näkee Dianan hupsu rooliasu yllään The Crownissa.

Todellisuudessa Dianan ja Charlesin kohtaaminen ei mennyt sarjassa kuvatulla tavalla. Ensitapaaminen sijoittui kyllä Dianan ja Sarahin kotiin, mutta oikeasti pari tapasi Althorpin valtavilla tiluksilla ulkona, eikä Dianalla ollut rooliasua yllään.

Väite: Dianan syömishäiriö alkoi, kun hänet hylättiin palatsiin kihlauksen jälkeen.

Heti kihlauksen jälkeen nuori Diana muuttaa asumaan palatsiin. Kimppakämpässä asustelleella nuorelle naiselle palatsin isot tilat, tyhjyys ja rauhallisuus ovat isku vasten kasvoja, eikä Charlesia tai muitakaan kuninkaallisen perheen jäseniä näy lähimaillakaan. Dianan bulimia alkaakin hyvin pian muuton jälkeen. Dianan kuvataan olevan suorastaan hylätty palatsin tyhjyyden armoille.

Todellisuudessa Dianaa ei hylätty aivan samalla tavalla kuin sarja antaa ymmärtää. Prinsessan vakava syömishäiriö ja yksinäisyyden tunne ovat kyllä totisinta totta, mutta oikeasti Dianaa tarkkailtiin ja hänen ympärillään pyöri paljon henkilökuntaa. Esimerkiksi kuningattaren henkilökunnan luottotyöntekijä, Susan Hussey, oli Spencerien perhetuttuja ja tunsi Dianan hyvin. Hänen tiedetään olleen tarvittaessa Dianankin apuna ensimmäisinä kuukausina.

Dianan paheneva syömishäiriö on yksi The Crownin suuria juonenkäänteitä.­

Myös Michael Colbornen, Charlesin yksityissihteerin, toimisto oli aivan vieressä. Hänen kerrotaan kohdelleen Dianaa kuin omaa tytärtään.

Väite: Diana voitti kuninkaallisen suvun puolelleen Balmoralissa.

On yleisesti tiedossa, että kuningatar Elisabet viihtyy erinomaisesti kesäasunnollaan Balmoralin linnassa. Niin sanottu ”Balmoralin testin” ovat käyneet läpi monet sukuun pyrkivät, mutta kuningatar on kestittänyt tiluksilla myös lukuisia poliitikkoja ja virkamiehiä.

Sarjassa Diana hurmaa suvun jäsenet yksi toisensa jälkeen herttaisilla vitseillään, metsästystaidoillaan ja vilpittömällä hymyllään. Liitto sai sinettinsä onnistuneen vierailun jälkeen.

Balmoralissa on kestitty useita kuuluisia vieraita.­

Tässä asiassa The Crown osuu naulan kantaan, sillä prinsessan todella kerrotaan uineen kuin kala vedessä suvun perinteiden keskellä vieraillessaan Balmoralissa. Diana oli saanut keskivertokansalaista huomattavasti siniverisemmän kasvatuksen, joten perheen käytännöt eivät tulleet hänelle yllätyksenä. Kuninkaallisasiantuntija Penny Junorin mukaan vierailu sujui niin hyvin, että kaikki ajattelivat Dianan olevan ”täydellinen tyttö”.

– Hän oli hauska ja kaikki tuntuivat rakastavan häntä. Hän sai kaikki nauramaan, ja hän palvoi Charlesia, Junor kuvailee.

Sen sijaan sarjassa nähtyä täydellisesti sujunutta metsästysreissua prinssi Philipin kanssa tuskin tapahtui, vaikkakin Philipin kerrotaan tunteneen erityistä sympatiaa ulkopuolelta perheeseen tulevaa Dianaa kohtaan – olihan hän itsekin aikanaan kokenut saman.

Väite: Philip oli kateellinen Charlesille lordi Mountbattenista

Yksi sarjan yllättävimpiä kohtauksia on, kun prinssi Philip avautuu tiukkasanaisesti Charlesille hänen suhteestaan lordi Louis Mountbatteniin. Lordi menehtyi pommi-iskussa 1979, mikä pitää todellisuudessa paikkansa.

Prinssi Charlesia esittää sarjassa Josh O’Connor.­

Sen sijaan sarjassa väitetään, että Mountbatten olisi ollut isä, jota prinssi Philip kaipasi itselleen. Sarjassa Philip on erittäin mustasukkainen Charlesin ja lordin lämpimistä väleistä. Philip lateleekin sarjassa mustasukkaisen tilityksen korvat punoittaen kuuntelevalle Charlesille.

Todellisuudessa tämä ei pidä paikkaansa, sillä Philip on antanut lausuntoja, jotka todistavat päinvastaista.

– Yksi oletus, joka on korjattava, on se, että olisin asunut koko ikäni Briteissä ja minut olisi kasvattanut lordi Mountbatten. Kumpikaan ei pidä paikkaansa, Philip on todennut elämäkertakirjansa mukaan.

Väite: Camilla yritti ystävystyä Dianan kanssa.

Väite pitää monilta osin paikkansa. Sarjassa ystävyyden solmiminen esitetään niin, että Camilla Parker-Bowles lähettää Dianalle kihlauksen jälkeen kirjeen, jossa hän pyytää prinsessaa lounaalle kanssaan. Todellisuudessakin Camilla ja hänen miehensä Andrew Parker-Bowles olivat läheisiä ystäviä kuningasperheen kanssa, ja Charlesin ja Dianan tiedetään käyneen heidän kanssaan illallistamassa ja viettämässä aikaa.

Camillan ja Dianan ystävyys on koetuksella sarjassa.­

Dianan puolelta ystävyys jäi kuitenkin lyhyeksi ja pinnalliseksi, kun hänelle alkoi paljastua Camillan ja Charlesin todelliset tunteet toisiaan kohtaan.

Väite: Margaret yritti puhua muut estämään Charles ja Dianan häät.

Sarjassa nähdään, kuinka ”hovin kapinallisena” prinsessana tunnettu Margaret huolestuu Dianan ja Charlesin suhteen tilasta ja yrittää estää häiden toteutumisen molempien osapuolien omaksi parhaaksi.

Prinsessa Margaretia näyttelee Helena Bonham Carter.­

Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Margaretin näyttelijä Helena Bonham Carter on myöntänyt haastatteluissa, että hän keksi juonikuvion päästään ja suostutteli tuotannon ottamaan sen mukaan sarjaan.

– Tykkään ottaa tästä ideasta kunnian. Ennen häitä käy hyvin selväksi, että avioliitossa on isoja ongelmia, Bonham Carter kuvaili sarjan julkistustilaisuudessa.

Väite: Diana tanssi balettia oopperan lavalla syntymäpäiväyllätyksenä Charlesille.

Totta! The Crownissa nähdään, miten Charles tuijottaa häkeltyneenä kuninkaallisesta aitiosta oopperan lavalle hyppäävää vaimoaan. Huumorintajuinen Diana oli todellisuudessakin järjestänyt tällaisen megayllätyksen prinssilleen joulukuussa 1985.

Diana ei pelännyt parrasvaloja.­

Tanssia aina rakastanut Diana otti yhteyttä balettitähti Wayne Sleepiin, jonka kanssa hän suunnitteli ja harjoitteli esityksen.

– Hän sanoi, että minulla on kappaleeni Billy Joelin Uptown Girl, ja minä olen se tyttö. Ja niin hän olikin, Sleep muisteli myöhemmin.

– Meillä synkkasi todella hyvin. Minun piti nostaa hänet esityksen aikana ilmaan ja viedä lavan toiselle puolelle. Jossain vaiheessa mietin, että apua, mitä jos tiputan kuninkaallisen? Olin hermostuneempi kuin hän, Sleepy naureskeli.

Totta on myös se, että Charles ei ollut valtavan ilahtunut esityksestä, vaan ajatteli sen olevan Dianan tapa nostaa itseään jalustalle jälleen kerran.

Väite: Elisabetilla ja Philipillä on suosikkilapsensa

Yksi The Crownin huvittavimmista kohtauksista lienee se, kun kuningatar Elisabet ja prinssi Philip pohtivat vakavissaan suosikkilapsiaan. Kuningatar tarttuu toimeen ja järjestää yksityistapaamiset jokaisen lapsensa kanssa tutustuakseen heihin paremmin.

Prinsessa Annen huhutaan olevan Philipin suosikkilapsi.­

Tosiasiassa kuningatar tai prinssi Philip tuskin ovat moista tehneet, mutta kuninkaallisasiantuntijoiden mukaan väitteessä saattaa olla hitunen perää. Prinssi Philipin nimittäin tiedetään tulleen aina erityisen hyvin toimeen prinsessa Annen kanssa, ja hän väitetysti kutsui tätä syntymän jälkeen ”suloisimmaksi tytöksi ikinä”. Väitetysti kuningattaren suosikkilapsi taas on ollut prinssi Andrew, jonka kanssa hän ehti viettää enemmän aikaa kuin Charlesin ja Annen kanssa. Parin kuopus on prinssi Edward.

Väite: Palatsiin tunkeutui mies, joka jutteli pitkään kuningattaren kanssa.

Tämä väite on pääpiirteissään totta, sillä mies nimeltä Michael Fagan todella kiipesi sisään palatsin ikkunasta ja onnistui livahtamaan vain metrien päähän kuningatar Elisabetista vuonna 1982.

The Crownissa kuningattaren ja Faganin välillä nähdään pitkä ja hedelmällinen keskustelu, mutta tosiasiassa kaksikko ei käynyt kovin pitkää sananvaihtoa keskenään – tai ainakaan kuningatar ei todennäköisesti suonut hänelle sellaista sympatiaa kuin sarjassa.

Väite: Rautarouvan ja kuningattaren välit olivat kireääkin kireämmät.

Useiden lähteiden mukaan tämäkin sarjassa nähty juonikuvio piti tosielämässä paikkansa.

Rautarouvan eli Margaret Thatcherin roolia pidetään onnistuneena. Häntä näyttelee Gillian Anderson.­

Aluksi kuningatar oli innoissaan maansa ensimmäisestä naispääministeristä, mutta sukset menivät pian ristiin. Vuosien kuluessa välit kiristyivät pikku hiljaa kuin varkain, ja lopulta isot arvokysymykset ajoivat heidät lopullisesti erilleen.

Kumpikaan ei ottanut asiaa koskaan suoraan puheeksi julkisuudessa, joten yksityiskohdat kahden määrätietoisen naisen välillä jäävät todennäköisesti ikuisesti pimentoon.

Lähteet: Daily Mail, People, EOnline