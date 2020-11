Michael Fagan kohahdutti heinäkuussa 1982 koko Britanniaa.

Britannian kuningatar Elisabet on yksi maailman tarkimmin vartioiduista ja suojelluista henkilöistä.

Britti Michael Fagan kuitenkin teki heinäkuussa 1982 jotakin sellaista, jossa ei tiettävästi ole onnistunut kukaan toinen. Fagan onnistui tunkeutumaan kuningattaren makuuhuoneeseen käytännössä kosketusetäisyydelle Elisabetista tämän nukkuessa.

Välikohtaus sattui kuningattaren virallisessa asuinpaikassa ja virka-asunnossa Buckinghamin palatsissa.

Senkin jälkeen jokunen henkilö on onnistunut tunkeutumaan Buckinghamin palatsin alueelle puutarhaan, ja ainakin yksi muu on päässyt rakennukseen sisälle saakka, mutta Fagan on tiettävästi ainoa, joka on päässyt kuningattaren makuuhuoneeseen.

Kesällä 1982 Fagan onnistui tunkeutumaan sisälle Buckinghamin palatsiin peräti kahdesti lyhyen ajan sisään.

Tuolloin 34-vuotias Fagan keinotteli ensin kesäkuussa itsensä 14 jalan korkuisen (4,27 metriä), piikkilankaa päällä olevan muurin yli ja vaelteli palatsissa syöden juustoa ja keksejä ja katsellen maalauksia. Fagan myös löysi prinssi Charlesin työhuoneesta viinipullon, jonka hän korkkasi ja vei mennessään.

Kuukautta myöhemmin, heinäkuun 9. päivän aamuna 1982 hän yritti Scotland Yardin raportin mukaan palatsiin sisään ensin alakerran huoneen kautta. Koska ovet olivat lukossa, Fagan kiipesi ilmastointihormin kautta toisen kerroksen kattotasanteelle, pääsi sisälle palvelijalta avoimeksi jääneestä ikkunasta ja päätyi lopulta kuningattaren makuuhuoneeseen.

Jälkimmäisellä kerralla Fagan oli vielä hiprakassa. Fagan onnistui laukaisemaan hälytyksenkin Buckinghamin sisätiloissa kahdesti, mutta poliisit olettivat, että kyseessä olivat väärät hälytykset ja jättivät ne huomiotta.

Pääsyä kuningattaren makuuhuoneeseen pidetään yhä yhtenä suurimpana mustana pisteenä koko Britannian turvallisuushistoriassa.

Tapausta on päivitelty ja kummasteltu samaan tapaan kuin tapausta, jossa saksalainen Mathias Rust piti koko Neuvostoliiton ilmatilavalvontaa pilkkanaan lentämällä pienkoneella Helsingistä Moskovan Punaisen torin kupeeseen kenenkään estämättä toukokuussa 1987.

Michael Fagan kuvattuna elokuussa 2020.­

Nykyisin 72-vuotias Fagan on karttanut viime vuosina visusti julkisuutta. Hän on antanut haastattelun vain brittilehti The Independentille vuonna 2012 ja Mirrorille marraskuussa 2020 Netflixin suosikkisarjan The Crownin tiimoilta.

Nyt huomio on pitkästä aikaa jälleen Faganissa, kun maailma ahmii draamasarja Crownin jaksoa, jossa kerrotaan tunnetusta tapauksesta vuodelta 1982. Fagania näyttelee Tom Brooke.

Nykyään Fagan toipuu Mirrorin mukaan sydänkohtauksesta ja koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-infektiosta. Hoitaja auttaa päivittäisissä askareissa.

Buckinghamin palatsi Lontoossa.­

Edes vuosikymmenten jälkeen Fagan ei ole osannut kertoa syitä omituisille päähänpistoilleen, mutta ei myöskään kadu tekemäänsä. Hän on todennut, että moni on polvistunut kuningattaren edessä, mutta hyvin harva istunut hänen sänkynsä ääressä.

– En tiedä, miksi tein sen, jostakin se vain pulpahti päähäni. Menin uudelleen, koska ajattelin, että on aika tuhmaa, että voin kävellä siellä ympäriinsä, Fagan sanoi Independentille.

Päihteet, huumeet ja pikkurikollisuus ovat olleet iso osa Faganin aikuiselämää.

Kolmilapsisen sisarusparven esikoinen muutti pois kotoa 18-vuotiaana pakoon väkivaltaista isää ja elätti itsensä rakennusalan hanttihommilla.

Edes palatsitunkeutumisista noussut iso julkisuus ei auttanut Fagania nousemaan kaidalle polulle, vaan hän ajautui tapausten jälkeen pian taas rikollisille teille. Hän on saanut syytteen mm. poliisin pahoinpitelystä, huumekaupasta ja itsensäpaljastelusta juostuaan kelteisillään ilman housuja.

Huumekaupasta hän sai vuonna 1997 neljän vuoden vankeustuomion. Syytettynä olivat myös Faganin vaimo ja yksi pariskunnan neljästä lapsesta.

Fagan muisteli Indenpendentille, että oli hänen elämänsä pelottavin hetki, kun hän avasi makuuhuoneen verhot noin kello 7.15 Buckinghamin palatsissa ja näki kuningattaren tuijottavan häntä silmästä silmään ja kysyvän ”mitä ihmettä te teette täällä?”.

Fagan sanoi muistavansa vieläkin makuuhuoneen yksityiskohdat: huone oli melko rähjäinen, kuningattarella oli parivuoteen kokoinen sänky, mutta hän nukkui huoneessaan yksin.

– Hänen yöpaitansa ulottui polviin asti, Fagan sanoi Independentille.

Fagan väittää käyttäytyneensä kuningatarta kohtaan hyvin kunnioittavasti. Eri tietojen mukaan Fagan ja kuningatar olisivat keskustelleet keskenään kymmenisen minuuttia ennen kuin turvamiehet saivat Faganin kiinni. Fagan muistaa tilanteen täysin eri lailla.

– Hän säntäsi ohitseni ja juoksi ulos huoneesta. Hänen paljaat jalkansa vain tömisivät lattiaa vasten, Fagan muisteli.

Scotland Yardin raportin mukaan kuningatar oli soittanut yöpöytäpuhelimestaan poliisivartioon kello 7.18 ja uudelleen kuusi minuuttia myöhemmin. Sillä välin kuningatar ja palvelija olivat onnistuneet ohjaamaan Faganin ruokatilaan sillä tekosyyllä, että sieltä löytyy savukkeita. Fagan otettiin kiinni ruokatilasta.

Fagan joutui tunkeutumisen jälkeen psykiatriseen hoitoon ja vapautui tammikuussa 1983.

Michael Fagan ei tähän päivään mennessä ole kertonut syytä omituisille päähänpistoilleen.­

Faganin teko aiheutti Britanniassa ison sisäpoliittisen skandaalin. Sisäministeri Willie Whitelaw tarjoutui eroamaan, mutta kuningatar ei myöntänyt Whitelaw’lle eroa.

Jo noin kuukautta aikaisemmin Fagan oli viettänyt melkein koko yön Buckinghamin palatsissa ja poistunut jäämättä kiinni. Sillä kertaa hän oli päässyt palatsiin kiipeämällä sisään palvelijan makuuhuoneen ikkunasta.

Pahoin pelästynyt palvelija ryntäsi hakemaan apua, mutta kun turvamiehet saapuivat paikalle eikä ketään näkynyt, he epäilivät palvelijan nähneen vain pahaa unta.

Näin Fagan sai kulkea pitkin Buckinghamin palatsin käytäviä kenenkään häiritsemättä.

– Kuljin Dianan huoneen ohi, ja Charlesin huoneen. Jokaisessa ovessa oli nimikyltti. Mutta vessaa en löytänyt. Minulla alkoi olla armoton pissahätä, joten mitä tehdä? Pissata matolle? Löysin vain jotain koiranruoka-astioita, joten lopulta minun oli pissattava koiranruuan sekaan, Fagan väitti Independentille.

IS kertoi tapauksesta 12.7.1982.­

Faganin mukaan palatsista oli vaikeampi päästä pois kuin sinne sisälle. Lopulta hän kertomansa mukaan löysi oven ja pääsi ulos takapihalle, kiipesi muurin yli ja käveli pois.

Vain muutama päivä ensimmäisen tunkeutumisen jälkeen Fagan pidätettiin autovarkaudesta. Hänet passitettiin Brixtonin vankilaan, josta hän vapautui kolmen viikon kuluttua takuita vastaan.

Heti seuraavana päivänä hän meni Buckinghamin palatsiin uudelleen.

Tapauksista alkoi kova jälkipyykki. Palatsin hälytysjärjestelmässä, henkilökunnan yleisessä huolellisuudessa, keskinäisessä viestinnässä ja poliisien toiminnassa havaittiin isoja puutteita. Faganin ei olisi pitänyt päästä lähellekään kuningatarta.

Faganin nimi nousee historiasta aina esiin, kun Buckinghamin palatsin alueelta pidätetään tunkeutujia. Niin iso osa Britannian turvallisuushistoriaa Faganilla on – joskin briteille hyvin epämiellyttävällä tavalla.