Prinssi Philipin, 99, yllättävä harrastus paljastui – innostui ufoista hovin mailla sattuneen mystisen tapahtuman seurauksena

Prinssi Philipin kerrotaan lukevan ufoista kertovia kirjoja mielellään.

Britannian prinssi Philipin kerrotaan olevan innostunut avaruudesta ja erityisesti ufoista ja mahdollisesta maan ulkopuolisesta elämästä. The Sun ja Daily Mail kertovat, että prinssi on keräillyt vuosikymmenien ajan ufoista kertovaa kirjallisuutta. Brittilehtien mukaan ufot kiinnostavat 99-vuotiasta prinssiä aivan erityisen paljon ja tämä ahmiikin mielellään tietoa niistä.

The Sunin mukaan prinssi Philipin innostus ufoihin sai alkunsa hänen enostaan Louis Mountbattenista. Mountbatten oli prinssi Philipille eräänlainen isähahmo ja hyvin läheinen perheenjäsen.

Brittilehtien mukaan lordi Mountbatten oli kaikessa hiljaisuudessa ufointoilija, joka kirjoitti virallisen raportin hänen mailleen laskeutuneesta hopeisesta avaruusaluksesta.

The Sunin mukaan Mountbattenin kirjoittama dokumentti paljastui hänen kuolemansa jälkeen. Terroristijärjestö IRA murhasi hänet Irlannissa vuonna 1979, ja pian tragedian jälkeen löytyi vuonna 1955 kirjattu raportti, jossa kuvailtiin ufon laskeutuneen Mountbattenin tiluksille Romseyn kaupungissa. Kyseessä on Broadlandsin kartano, jossa prinssi Philip ja kuningatar Elisabet viettivät kuherruskuukauttaan.

Raportin mukaan Mountbattenin muurarina työskennellyt Fred Briggs todisti mystisen aluksen laskeutumista kartanon maille ja kohtasi avaruusolion. Daily Mailin mukaan raportissa kerrottiin, että herra Briggs kaatui tapahtuman seurauksena pyörällään ja ”tuntematon voima” piteli häntä maassa samalla, kun haalareihin sonnustautunut hahmo laskeutui maahan.

Brittilehtien mukaan eristyksissä koronapandemian vuoksi elävä prinssi Philip on viihdyttänyt itseään viime aikoina tutustumalla uusiin ufoja käsitteleviin kirjoihin. The Sunin mukaan hän luki viime kesänä The Halt Perspective -teoksen, joka kuvaa ufohavaintoja Britanniassa vuonna 1980. Tuolloin maassa olleet Yhdysvaltojen ilmavoimien sotilaat havaitsivat poikkeavia valoja kolmena joulukuisena yönä.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip ovat eläneet lähes koko vuoden eristyksissä koronapandemian vuoksi. Marraskuun puolivälissä hovi julkaisi harvinaisen kuvan parista heidän hääpäivänsä kunniaksi.­

Prinssi Philipin yksityinen sihteeri lähetti toiselle kirjan kirjoittajista, John Hansonille kirjeen, jossa hän kertoi prinssin mielenkiinnosta kirjaa kohtaan.

– Olen varma, että se luetaan suurella mielenkiinnolla kesän aikana, sihteeri Brigadier Archie kirjoitti The Sunin mukaan.

Sihteeri paljasti myös, että prinssi lisää ufoja käsitteleviä kirjoja mielellään kokoelmiinsa.

– Miksi kukaan järkevä ihminen ei kiinnostuisi ilmiöstä, joka on hämmästyttänyt ihmiskuntaa vuosituhannen ajan? kirjailija John Hanson totesi tällä viikolla viitaten prinssin mielenkiintoon.

Prinssi Philipin on kerrottu aiemminkin olevan kiinnostunut avaruudesta. Hän tapasi 1960-luvulla Apollo 11 -avaruuslennon astronautit. The Crown -sarjassa prinssi esitettiin ensimmäisestä kuulennosta täysin haltioituneena ja astronautteja palvovana hahmona, mutta todellisuudessa ei ole tiedossa, kuinka innokkaasti Philip seurasi Apollo-ohjelman lentoja.