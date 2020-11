Prinsessa Dianan veli paljastaa mielipiteensä The Crown -hittisarjasta – haluaa muistuttaa katsojia asiasta, jota moni ei ymmärrä

Jaarli Charles Spencer otti tv:ssä kantaa aiheeseen, joka on nyt kaikkien huulilla.

Charles Spencerillä on ollut kuningasperheen kanssa mutkikkaat välit siitä saakka kun hänen siskonsa prinsessa Diana menehtyi.­

Prinsessa Dianan veli jaarli Charles Spencer, 56, on antanut harvinaisen haastattelun, jossa hän kommentoi kuningasperheestä kertovaa kohusarjaa The Crown ja sitä, miten hänen siskonsa esitetään ohjelmassa.

Spencer puhuu aiheesta brittiläisessä talk show -ohjelmassa Love Your Weekend with Alan Titchmarsh. Jakson ensiesitys oli Englannissa sunnuntai-iltana.

Asiasta uutisoivat muun muassa Daily Mail ja Mirror.

Spencer kertoo tuntevansa levottomuutta kuningasperheen elämään pureutuvan hittisarjan takia. Hänen suurin huolensa on se, ettei hän usko tv-katsojien ymmärtävän sarjan olevan fiktiota.

– Ihmiset tekevät oletuksia, varsinkin ulkomaalaiset... Amerikkalaiset kertovat minulle katsoneensa The Crownia kuin he olisivat olleet historian tunnilla.

– No, he eivät ole olleet, Spencer sivaltaa ohjelmassa.

Princess Dianaa näyttelee Emma Corrin ja Prinssi Charlesia Josh O. Connor The Crown -sarjan 4. tuotantokaudella.­

The Crown on saanut viime aikoina runsaasti kritiikkiä osakseen nimenomaan siitä, kuinka se tasapainottelee historian ja fiktion välimaastossa. Ohjelman uusimman kauden keskiössä on prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin myrskyisä avioliitto.

Suhdesotkujen lisäksi sarjassa kuvataan rajuin ottein sitä, kuinka edesmennyt prinsessa taisteli aikoinaan syömishäiriön kanssa. Myös se on saanut kovimpien kriitikoiden niskakarvat pystyyn.

Kuinka tosi The Crown sitten on?, Spenceriltä kysytään ohjelmassa.

– Se on vaikeaa, siinä on runsaasti arvailua ja keksimistä, eikö totta? Se on ripustettu faktaan, mutta pienet palat faktan ympärillä eivät ole totta, hän vastaa.

Spencerin mukaan ohjelman tekijät lähestyivät häntä kysyäkseen, voisivatko he kuvata sarjaa Spencerin suvun tiluksilla Althorpissa Northamptonshiressa. Mies kieltäytyi tarjouksesta.

– Tunnen vahvasti, että minulla on merkittävä rooli hänen muistonsa kunnioittamisessa, hän toteaa haastattelussa.

Diana Spencer vietti nuoruutensa Althorpin upeassa kartanossa. Rakkaasta kotiseudusta Althorpista tuli lopulta prinsessan viimeinen leposija, sillä hänet on haudattu Ovaaliksi kutsutun tekojärven keskellä olevaan saareen. Saarelle pääsee vain veneellä, eikä se ole yleisölle avoin.

Jaarli Charles Spencer sukukartanonsa Althorpen edustalla Englannissa.­

Jaarlilla on ollut mutkikkaat välit kuningasperheeseen siitä saakka, kun hänen siskonsa menehtyi auto-onnettomuudessa 1997.

Jaarli oli Dianalle sisaruksista läheisin, mutta asiantuntijoiden mukaan Charles Spencerin puhe Dianan hautajaisissa johti jaarlin ja kuninkaallisen perheen välirikkoon. Jaarli näpäytti puheessaan hovia siitä, miten huonosti Dianaa kohdeltiin avioeron jälkeen.