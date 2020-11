Monacon kaksoset varastivat huomion kesken juhlallisuuksien – pikkuprinssi Jacquesin ilme on näkemisen arvoinen

Monacon pian 6-vuotiaat kaksoset edustivat virallisessa kansallispäivän tapahtumassa vanhempiensa kanssa.

Monacossa vietettiin torstaina kansallispäivää poikkeusjärjestelyin. 19. marraskuuta vietettävää kansallispäivää juhlittiin tällä kertaa koronapandemian vuoksi ilman yleisöä, mutta maan kuninkaalliset näyttäytyivät silti totuttuun tapaan.

Ruhtinas Albert, herttuatar Charlene ja parin kaksoset Gabriella ja Jacques edustivat 20-minuuttisessa seremoniassa. People-lehden mukaan Gabriella ja Jacques pääsivät tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukaan virallisiin juhlallisuuksiin. Veikeät kaksoset täyttävät ensi kuussa kuusi vuotta.

Gabriella ja erityisesti Jacques varastivatkin juhlallisuuksissa huomion, kun he seisoivat tomerasti kansallislaulun ajan. Pieni Jacques oli pukeutunut univormuun ja teki komeasti kunniaa. Gabriellan yllä oli tumma mekko, joka sointui hänen veljensä asuun.

Herttuatar Charlene ja ruhtinas Albert edustivat kasvomaskeissa.­

Vaikka Jacques edusti topakasti, tallentui kameroihin myös hänen yrmeä ilmeensä. Juhlallisuuksien aikana pikkuprinssi tutkaili ympärilleen tuimasti kulmiensa alta ja seisoi hieman turhautuneen näköisenä paikallaan. Välillä hän myös piteli isäänsä ja äitiään käsistä kiinni.

Jacques ei näyttänyt koko aikaa kovin innostuneelta.­

Välillä pikkuprinssi nappasi vanhempiaan käsistä kiinni.­

Sekä ruhtinas Albert että herttuatar Charlene edustivat tilaisuudessa tummissa kasvomaskeissa, samoin kun hovin työntekijät sekä muut paikalla olleet. Pienillä kaksosilla ei kuitenkaan ollut kasvomaskeja.

Monacon kaksoset elävät hyvin suojattua elämää vanhempiensa huomissa. Viime vuonna ruhtinatar Charlene antoi harvinaisen haastattelun ranskalaiselle Point de Vue -lehdelle ja kertoi yksityiskohtaisesti perheensä arjesta ja siitä, millaisia Jacques ja Gabriella ovat.

Charlenen mukaan kaksosilla on hyvin erityinen side, ja he ovat kuin paita ja peppu. Ruhtinatar kertoi, että Jacques ja Gabriella höpöttelevät taukoamatta kahdestaan ja tukevat toisiaan ehdoitta.

Charlene mukaan lapsilla on sisäistä voimaa, joka auttaa heitä kertomaan, mitä he ajattelevat ja tuntevat erilaisissa tilanteissa. Hän kertoi korostavansa kaksosten kasvatuksessa sitä, että he oppisivat ilmaisemaan itseään selkeästi.