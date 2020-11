Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip viettävät 73. hääpäiväänsä – pikkukuninkaallisten herttainen yllätys sai hymyn parin kasvoille

Kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin spektaakkelimaisista häistä on kulunut jo 73 vuotta.

Kuningatar Elisabet, 94, ja hänen puolisonsa prinssi Philip, 99, viettävät perjantaina hääpäiväänsä. Pari vihittiin Lontoossa, Westminster Abbeyssa 20. marraskuuta 1947. Tuolloin Elisabet oli vielä prinsessa ja hänen isänsä Yrjö VI johti Britanniaa ja Kansainyhteisöä.

Kuninkaallisparin häät olivat suuri spektaakkeli, joihin osallistui valtionpäämiehiä ja kuninkaallisia joka puolelta maailmaa. Nyt juhlasta on kuulunut jo 73 vuotta.

Hääpäivän kunniaksi hovi julkaisi tuoreen kuvan kuningatar Elisabetista ja prinssi Philipistä. Kuvassa he ihastelevat lapsenlapsenlapsien askartelemaa suurta onnittelukorttia. Kuningatar oli ylpeä lasten itse tehdystä lahjasta.

Prinssi George, 7, prinsessa Charlotte, 7, ja 2-vuotias prinssi Louis viettivät tuntikausia värikkään tervehdyksen luomiseen. He värittivät huolellisesti numeroa 73 ja koristivat korttia punaisilla, sinisillä, keltaisilla, vihreillä ja violeteilla täplillä.

Pikkukuninkaallisten yllätys ilahdutti kuningatar Elisabetia ja prinssi Philipiä.­

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip eivät ole päässeet näkemään lapsia pitkään aikaan, mutta Windsorin linnaan toimitettu kortti toi hymyn heidän kasvoilleen.

Kuva on jaettu myös hovin virallisella Instagram-tilillä, jossa kuvaan sateli lukuisia onnitteluviestejä.

Prinssi William ja suloiset pikkukuninkaalliset kesällä 2020. Lapset eivät ole päässeet näkemään isoisovanhempiaan pitkään aikaan.­

Elisabet ja Philip ovat viettäneet aikaa eristyksissä, sillä he kuuluvat molemmat ikänsä puolesta riskiryhmään. Eristyksestä huolimatta kuningattaren kerrotaan pysyneen hyvin kiireisenä: hän on soittanut muun muassa soitellut videopuheluita ja hoitanut velvollisuuksiaan kuten tavallisestikin.

Kuningatar Elisabet on nähty julkisuudessa koronapandemian aikana lähinnä vain etäyhteyksien avulla. Hän edusti lokakuussa ensimmäistä kertaa ulkomaailmassa seitsemään kuukauteen. Elisabet ja prinssi William vierailivat yhdessä Britannian puolustusministeriössä Salisburyssa. Tilaisuus järjestettiin järein turvatoimin.

Tilaisuus oli erityinen myös siksi, että Elisabet ja hänen pojanpoikansa edustivat yhdessä ensi kertaa sitten vuoden 2017.

Kuningatar Elisabet on hallinnut Britanniaa jo 68 vuotta. Hän on omistanut koko elämänsä maansa edun ajamiselle, vaikka hänestä ei alun perin pitänyt edes tulla kuningatarta. Prinssi Philip edusti vuosien ajan tunnollisesti puolisonsa rinnalla, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 2017.

Prinsessa sai prinssinsä 20.11.1947.­

Kuningatar on monesti muistellut häitään ja elämää nuorena avioparina. Koska Philip jatkoi uraansa laivastossa, hänen vaimonsa sai olla niin sanotusti kotiäiti. Elisabet on kertonut nauttineensa tavattomasti tavallisesta elämästä.

Vuosi häiden jälkeen syntyi prinssi Charles, sen jälkeen prinsessa Anne ja myöhemmin prinssit Andrew sekä Edward.

Nuoren perheen elämä muuttui radikaalisti, kun kuningas Yrjö kuoli tammikuussa 1952. Aviopari oli kiertomatkalla Kansainyhteisön maissa ja sai suruviestin Keniaan.

Palattiin Lontooseen. Elizabethista oli jo matkan aikana tullut kuningatar Elisabet II ja Philip sai uuden roolin; hän jätti laivastouransa ja keskittyi tukemaan vaimoaan.

Philipin oli alussa vaikea hyväksyä kakkosroolia, ja hän viettikin paljon aikaa iltaisin Lontoon yksityisklubeilla. On väitetty, että hän olisi pettänyt vaimoaan, mutta sitä ei ole pystytty todistamaan eikä kuningatar ei ole koskaan ottanut julkisesti asiaan kantaa. Päinvastoin. Kuningatar on tehnyt kaikkensa, jotta hänen miehensä ei tuntisi itseään vähempiarvoiseksi, ja antoi prinssin arvon hänelle takaisin 1957.

– Elisabet rakastui 13-vuotiaana. Hän ei ole koskaan katsellut ketään toista, prinssi Philip on ollut hänen kallionsa. Philip uhrautui. Hän olisi halunnut jatkaa laivastossa ja edetä siellä, kuningattaren serkku ja yksi rakkaimmista ystävistä Margaret Rhodes on sanonut.

Vaikka Philip on kulkenut koko elämänsä kaksi askelta vaimonsa jäljessä, Elisabet ei ole miestään vähätellyt.

Kuningatar itse kommentoi parikymmentä vuotta sitten rakkauttaan mieheensä:

– Hän on ollut voimani kaikkina näinä vuosina. Minä ja koko hänen perheensä, mukaan lukien muut (Kansainyhteisön) maat, olemme hänelle paljosta velkaa – enemmän kuin hän itse voisi koskaan vaatia tai koskaan voisi ymmärtää. Hän on mies, jonka on vaikea ottaa vastaan kohteliaisuuksia, kuningatar sanoi 1997.