Norjan kuningaspari joutui karanteeniin – 83-vuotias kuningatar Sonja altistui koronalle

Norjan hovin työntekijällä todettiin torstaina koronatartunta. Kuningatar Sonja oli ollut läheisessä kontaktissa kyseisen henkilön kanssa.

Norjan hovi tiedotti torstaina, että maan kuningaspari on tällä hetkellä koronakaranteenissa. Hovi julkaisi nettisivuillaan tiedotteen, jossa se kertoo kuningatar Sonjan olleen lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneen hovin työntekijän kanssa.

Hovin mukaan kuningatar Sonja on asetettu karanteeniin, mutta kuningas Harald on omaehtoisessa kotikaranteenissa. Lisäksi 14 hovin työntekijää on tällä hetkellä karanteenissa. Kuningasparin kerrotaan olevan oireettomia.

Norjan hovin mukaan sen työntekijällä todettiin koronatartunta torstaina. Hovi korostaa, että sen toimenpiteet toteuttavat maan linjaa koronaviruksen torjunnassa.

Kuningas Harald jatkaa toistaiseksi työskentelyä puhelimitse ja Norjan kruununprinssi Haakon hoitaa Viron presidentin tapaamisen.

Kuningas Harald ja kuningatar Sonja ovat 83-vuotiaita eli he kuuluvat ikänsä puolesta koronaviruksen riskiryhmään.

Kuningas Harald oli aiemmin tänä syksynä sairauslomalla, sillä hän joutui lokakuussa sydänleikkaukseen, jossa hänen sydämeensä vuonna 2005 asennettu tekoläppä uusittiin.

Kuningas joutui sairaalaan jo syyskuussa hengitysvaikeuksien vuoksi.