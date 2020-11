The Crownin uusi kausi on täyttä dynamiittia kuningatar Elisabetille – mutta mikä on totta ja mikä ei?

The Crownin tuorein kausi herättää katsojan kysymään monia monarkialle vaarallisia kysymyksiä. Kuningatartakin kuvataan nyt aiempaa raaemmalla kädellä, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Hanna Vesala.

The Crown -hittisarjan tuore kausi on kuninkaalliselle perheelle aiempaa raaempi.­

Hittisarja The Crownin neljäs kausi osuu Britannian kuningasperhettä sen arimpaan kohtaan pulpauttamalla monarkiaa kovalla kädellä koetelleet skandaalit taas ihmisten mieliin. Se kuvaa aiempaa raaemmalla tavalla myös perheen elämää omassa etuoikeutetussa kuplassaan. Kuninkaalliset ovat 80-lukua käsittelevällä kaudella vieraantuneet paitsi kansasta myös hämmästyttävällä tavalla toisistaan.

Kuningatar Elisabetin, 94, rooli kaiken keskellä – myös äitinä – kyseenalaistetaan. Kaikki tulee iholle nyt enemmän kuin muinaisen menneisyyden asioita kuvanneissa kausissa. Monarkki tuskin haluaa katsella kautta aiempaan tapaan sunnuntaisin Wessexin herttuaparin Edwardin ja Sofian kanssa.

Juttu sisältää neljännen kauden juonipaljastuksia. Kuvat ovat The Crown -sarjasta.

Crown on tietenkin vain totuutta draamaksi venyttävä tv-sarja, mutta sen katsojamäärät ovat valtavat. Fakta ja fiktio sekoittuvat ihmisten mielissä helposti. Vain kuninkaalliset tietävä, millaisia vuorosanoja kulissien takana on vaihdettu.

Kuninkaallisen perheen lähipiiri lähti ripeästi syyttämään Netflixin hittisarjaa tunteettomasta henkilökohtaisilla tragedioilla rahastuksesta. Järkytyksen takana lienee myös huolta siitä, voiko sarja käynnistää jälleen keskustelun monarkian tulevaisuudesta.

Etenkin kun muutenkin kansan vieroksuma tuleva kuningas, Walesin prinssi Charles esitetään totaalisen tunneköyhänä ja törppönä oman navan tuijottelijana. Kuningattaren tiedetään olleen vuosien varrella huolissaan Charlesin hienostelusta ja soveltuvuudesta kuninkaaksi. Esikoisen vanhenemisen myötä huolet ovat tosin karisseet.

Crown on saanut Britanniassa tällä kertaa poikkeuksellisenkin kovaa arvostelua. Sen katsotaan olen kuninkaalliselle perheelle julma ja kirjoittavan historiaa sallittavuuden rajat ylittävällä tavalla uudelleen.

Margaret Thatcher oli kuningattaren kahdeksas pääministeri. Ensimmäinen samaa sukupuolta ja -polvea.­

Siitä huolimatta neloskausi on sarjan toistaiseksi loistavinta draamaa. Kauden vetovoimaa lisää kuningattaren ohella esiin nousevat kaksi muuta britti-ikonia: pääministeri Margaret Thatcher ja prinsessa Diana. Sarja päättyy vuoteen 1990. Pahempaa on vielä tulossa: Kuningattaren annus horribilis eli vuosi 1992 on vasta seuraavan kauden heiniä.

Neloskaudella pääministeri Thatcher on äänestetty valtaan ajamaan rajua muutosta. Samaa sukupolvea olevan kuningattaren elämäntehtävä on taata monarkian jatkuminen. Thatcherin ja kuningattaren viileistä väleistä on kirjoitettu runsaasti, kuten myös hänen ja aviomies Denis Thatcherin kiirastuleksi kokemistaan vierailuista kuningattaren kesälinnassa.

Sarjassa Thatchereita suorastaan nöyryytetään Balmoralissa.

Kuninkaallisia kiinnostaa pääministeriä enemmän kruunun mailla vaeltavan haavoittuneen suuren saksanhirven jahti. Thatcherit saavat selvitä opasvihkosen varassa. He laskeutuvat illalla täydessä tällingissä aperitiiveille, mutta saavat etenkin prinssi Philpiltä ja prinsessa Margaretin tylyn vastaanoton.

Thatcher ei ole jahti- vaan jakkupukuihmisiä. Kuningatar ajaa pääministerin kirkkaansinisessä jakkupuvussa jahtiin. Vasta perillä monarkki vinkkaa pääministeriä palaamaan takaisin vaihtamaan maastoon sulautuvampaa päälle.

Mikä sitten on totta?

Thatcherin elämäkerturi Charles Mooresta sarjan laaja vaikutelma vierailusta lähentelee totuutta: Thatcher oli Balmoralissa kuin kala kuivalla maalla ja hänelle naurettiin sen takia.

Thatcherin kerrotaan kerran turvautuneen vierailuillaan lainasaappaisiin. Moore alleviivaa Telegraphin kirjoituksessaan, ettei kuningatar kuitenkaan koskaan olisi nöyryyttänyt pääministeriään kuvatusti.

Osin keksityt Thatcher-kohtaukset eivät ole syy, miksi Buckinghamin palatsissa haukotaan henkeä. Pahinta kuningattarelle ovat perhettä ja häntä itseään koskevat kuvaukset.

Kuningatar Elisabet on sarjassa etäällä lapsistaan ja voimaton näiden ongelmien edessä. Kuninkaallinen perhe on todellisuudessa kuvattua tiiviimpi yksikkö. Jäsenet puhuvat perheestä Firmana.­

Thatcherilta sytykkeen saatuaan kuningatar ryhtyy selvittämään, kuka lapsista on hänen suosikkinsa. Hän vaikuttaa olevan täysin irrallaan heidän ongelmistaan ja voimaton niiden edessä. Monarkki jopa pyytää avustajaltaan muistiot lastensa harrastuksista ja mielenkiinnon kohteista ennen tapaamisia. Hän ei halua vaikuttaa tietämättömältä, kylmältä tai etäiseltä.

Muistioita monarkki on tuskin on pyytänyt, mutta hänen tiedetään olleen etenkin ensimmäisille lapsilleen Charlesille ja prinsessa Annelle etäinen äiti. Nuoren kuningattaren aika kului velvollisuuksissa. Kotona Philip oli perheen pää ja kuningatar luovutti hänelle lasten asioista päättämisen.

Lapsilla ei mene sarjassa hyvin.

He osoittautuvat yksi kerrallaan asemastaan kiitämättömiksi, vauraudella mutta ei rakkaudella hemmotelluiksi, kakaroiksi. Andrew ja Edward ovat huolissaan rahaosuuksistaan. Charles ja Anne ovat liitoissaan ongelmissa.

Nelikolla on myös suuria vaikeuksia etuoikeutetun asemansa vuoksi. Edwardia kiusataan rajusti, kuten oikeasti tapahtuikin, sisäoppilaitoksessa. Anne tekee töitä hulluna, mutta kiitosta ei heru. Häntä vertaillaan vain Dianaan. Kuningatar myös kertoo Annelle, että tämän syrjähyppykumppani on siirretty tyttären ulottumattomiin. Siirto tapahtui myös oikeassa elämässä. Avioliitto on vielä kuninkaallisessa perheessä asia, jota ei sovi rikkoa.

Andrew on piittaamaton naistenmies. Hän ei näe mitään nurjuutta sen hetkisen naisystävänsä elokuvaroolissa alaikäisenä tyttönä, jota perverssit vanhemmat saalistajamiehet tutustuttavat seksiin. Nuorena nimellä ”himokas Andy kutsutun prinssin tyttöystävistä todellisuudessa Koo Stark esiintyi sarjassa kuvatun kaltaisessa filmissä.

Kohtaus on suora leikkaus nykyhetkeen. Andrew joutui viime vuonna vetäytymään kaikista julkisista tehtävistään Jeffrey Epstein -vyyhtiin kytkeytyvän seksiskandaalin vuoksi. Andrew’n väitetään harrastaneen seksiä alaikäisen tytön kanssa.

Tänä vuonna Harryn ja Meghanin vapauden kaipuu pakotti kuningattaren viemään heidän tittelinsä. Kuningattarella on siis nykyhetkessäkin työtä monarkian kuvan kiillottamisessa ilman Crownin esiin nostamia vahoja sotkuakin. Voidaan puhua jopa annus horribilis kakkosesta.

Crownin tuleva kausi kuvannee ensi vuonna karulla tavalla, kuinka kuningattaren vaalima kuva ylöspäin katsottavasta ihanneperheestä luhistui ryminällä kauhuvuonna 1992. Walesien – Charlesin ja Dianan – sodan lisäksi Anne erosi. Yorkin herttuapari Anderw ja Sarah ilmoittivat asumiserosta. Kaikenlaista likapyykkiä pestiin puolin ja toisin.

Windsorien taru pelastui vain vaivoin ja vaati monia muutoksia monarkian rahankäyttöön. Ajan kanssa se muokkaantui myös mahdottomasta ihanneperheen vaalimisesta enemmän palveluammatiksi, jolla kansalaisten luottamusta pyritään lunastamaan.

Dianan ja Charlesin liitossa oli onnellisiakin hetkiä. Sarjassa niitä ei kuvata kuin välähdyksenä Australian-matkalla, jossa toki myös riideltiin katkerasti.­

Syvimpiä ongelmat olivat tietenkin Charlesin ja Dianan myrkyllisessä avioliitossa. Siitä ja prinssi Charlesin outoudesta jo sarjan tuoreella kaudella otetaan kaikki irti.

Diana jätetään heti kihlajaisten jälkeen vaeltelemaan yksinään valtavaan Buckinghamin palatsiin päivästä toiseen. Kenelläkään kuninkaallisesta perheestä ei ole haluja opastaa häntä uuteen rooliin tai olla ystävä. Charles painelee joka välissä elämänsä rakkauden Camilla Parker-Bowlesin luo.

Diana on yksin bulimiansa kanssa.

Myös Williamin ja Harryn synnyttyä.

Charlesin puolustajat ovat tyrmänneet prinssistä sarjassa syntyneen kuvan. Elämäkertojen mukaan prinssi ei ollut avioliiton alusta asti uskoton Dianalle. Suhde Camillaan muuttui fyysiseksi vasta avioliiton ollessa jo tukevasti karilla. Charles myös yritti saada liiton alkuvuosina toimimaan ja se sisälsi myös onnellisia aikoja.

Dianan ex-hovimestarin mukaan sarjan tulkinta Dianan kuninkaalliselta perheeltä saamasta kohtelusta on kuitenkin ”reilu ja tarkka dramatisointi”.

Perheen jäsenet ovat sarjassa toistuvasti toisilleen mustasukkaisia. Charles ei kestä Dianan suosiota, sisarukset ovat kateellisia Charlesille tämän asemasta, Charles lyttää heidät kruununperimysjärjestyksen ”hännäksi”, veljet ihmettelevät, sanoiko Charles heille todellakin niin ”vittumaisesti”.

Kaikki ovat siis koko ajan tyytymättömiä.

Camilla Parker-Bowles oli tunnetusti Charlesin ja Dianan avioliiton kolmas pyörä. Prinssin lähipiirin mukaan sarja vääristelee Camillan ja Charlesin välejä 80-luvulla julmastikin.­

Kausi on kuningattarelle dynamiittia, koska se herättää katsojat kysymään monarkian jatkuvuudelle keskeisiä kysymyksiä.

Onko kuninkaallinen perhe pystynyt sittenkään uudistumaan sisäisesti riittävästi?

Mitä järkeä monarkiassa on edes sen edustajille, jos se tuottaa heille vain kärsimystä?

Onko kansalaisten rahat parhaassa käytössä sen rahoituksessa?

Harryn ja Meghanin -tapauksen valossa kulissien takana mikään ei näytä sittenkään juuri muuttuneen. Monet sarjan 80-luvun tapahtumien karrikoinneista nousivat esille heidän kriisissään. Meghan koki jääneensä yksi kuten Diana. Asemaan sopeutuminen oli vaikeaa. Tuli myös veljes- ja reviiririitoja. Kuningatar odotti myrskyn laantuvan. Hän heräsi toiminaan vasta, kun lapsenlapsen julki tulleet uhkavaatimukset vaaransivat monarkiaa.

Sarjassa kuningattarella on tarjota lapsilleen vain vähän lääkkeitä vaikeisiin tilanteisiin. Hänestä parasta on olla tekemättä mitään ja odottaa ongelmien katoavan. Se on voinut olla hänen ohjeensa myös tosielämässä.

Kuningatar on sinnittelevää sukupolvea. Hän on laittanut velvollisuudet aina omien halujensa edelle. Vaalinut vaikenemista ja varovaisuutta lähes kaikessa. Mukautunut aikoihin, kun on ollut pakko. Näillä keinoilla hän on täyttänyt elämäntehtävänsä: taannut monarkian jatkuvuuden poudassa ja rännässä.

Kuningatar on ollut ensisijaisesti kansakunnan äiti. Muiden tehtävä ”Firmassa” on tukea häntä tehtävässä parhaan kykynsä mukaan.

Firma koolla The Crownissa. Kuninkaallisessa perheessä muiden tehtävä on tukea on monarkkia kansakunnan keulakuvana. Rajatut mahdollisuudet omien unelmien toteuttamiseen aiheuttavat kipuilua.­

Omat kaatoivat Thatcherin pitkän pääministerikauden jälkeen. Linja ei miellyttänyt heitä, eikä kansaa. Sarjassa Thatcher kääntyy lähtölaskennassa kuningattaren puoleen asemansa pelastaakseen. Kohtaus on elämäkerturi Mooresta puppua: Kuningatar ei olisi koskaan asiaan sekaantunut, eikä Thatcher olisi sitä häneltä pyytänyt.

Verenperintönä valtansa saanut kuningatar Elisabet on ollut hallitsija pian 70 vuotta. Platinajuhlia vietetään 2022. Hänen jälkeensä omat voivat kaataa myös monarkian: skandaaleilla, varomattomilla puheilla, taianhohtoisuuden puutteella, kyvyttömyydellä. Nykymaailmassa monarkian säilyttäminen on kuin trapetsitaiteilua.

Elisabetia valtaan seuraa prinssi Charles, ei uutta tuulta monarkian purjeisiin perheineen puhaltanut Cambridgen herttua William. Ei siis ole ihme, että Charlesin lähipiiri on lähtenyt iskuun tuoreinta Crown-kautta vastaan.

Britanniassa on jo riittävästi väkeä, jotka eivät usko Charlesin menestyvän tehtävässä.