Netflixin hittisarjasta nousi valtava myräkkä – prinssi Charles ja prinsessa Diana esitetään ”uskomattoman epäimartelevassa valossa”

Brittihovin käänteitä dramatisoivan The Crown -sarjan tulkinnat prinssi Charlesista, prinsessa Dianasta sekä ex-pääministeri Margaret Thatcherista herättävät ristiriitaisia tunteita.

Britannian kuningashuoneesta kertovan The Crown -draamasarjan hartaasti odotettu neljäs tuotantokausi näki sunnuntaina viimein päivänvalon.

Kaava on sama kuin suositun Netflix-sarjan aiemmillakin kausilla: lähihistoriaa käydään läpi todellisten tapahtumien pohjalta, ja palatsien ovien taakse jääneet kuninkaallisten reaktiot ja keskustelut korvataan käsikirjoittajien luovuudella.

Koska sarjan henkilöt ovat todellisia ihmisiä ja moni heistä edelleen hengissä, on käsikirjoittajien tulkinnoista ehditty käydä jo aiempien kausien yhteydessä vilkkaasti kriittistä keskustelua. Eikä kohuilta ole vältytty nytkään.

Neljäs kausi keskittyy kuningatar Elisabet II:n valtakauden vuosiin 1979–1990, ja sen keskiössä ovat erityisesti Walesin prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan myrskyisä avioliitto sekä piinkovan konservatiivipääministerin Margaret Thatcherin yli 11-vuotinen kausi maan johdossa.

Olivia Colman ja Tobias Menzies jatkavat kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin rooleissa myös neljännellä tuotantokaudella.­

Jo viikonloppuna brittimedia uutisoi The Crownin suututtaneen hovin lähipiirin ja monet konservatiivit siitä huolimatta, että kausi oli jo ehtinyt kerätä useita ylistäviä arvioita. Syynä tuohtumukseen oli tapa, jolla Josh O’Connorin näyttelemä Charles sarjassa esitetään.

Lehdille avautuneiden Charlesin ystävien mukaan tekijät eivät ole kunnioittaneet henkilöidensä esikuvia, vaan ovat käyttäneet heidän elämäänsä hyväkseen tehdessään viihdettä ja draamaa rahankiilto silmissään.

– Tässä revitään esiin asioita, jotka tapahtuivat 25–30 vuotta sitten ilman, että ajatellaan kenenkään tunteita. Se ei ole oikein eikä reilua ottaen huomioon, kuinka moni näistä asioista ei ole totta, eräs lähde tilitti Mail on Sundaylle.

Josh O’Connor näyttelee sarjassa Charlesia ja Emma Corrin Dianaa.­

Charlesin elämäkerran kirjoittanut hovitoimittaja Rob Jobson kertoi australialaiselle 7News-kanavalle ymmärtävänsä, jos kuninkaallinen perhe on tyrmistynyt.

– Pohjimmiltaan Walesin prinssi on lempeä mies, ja totuus on, että avioliittonsa alussa hän yritti todella paljon auttaa Dianaa. Tunnen hänet melko hyvin ja ajattelen, että hän on paljon mukavampi tyyppi kuin miten hänet esitetään, Jobson sanoi.

Kritiikki yltyi entisestään maanantaina, kun sanaisen arkkunsa avasi muun muassa useiden brittitabloidien päätoimittajana aiemmin toiminut mediapersoona Piers Morgan.

– Voin sanoa, että sarja esittää sekä Dianan että Charlesin uskomattoman epäimartelevassa valossa, Morgan totesi Daily Mailille kirjoittamassaan kommentissa.

– Diana esitetään harhaisena, takertuvana, lapsellisena, nolostuttavan naiivina, kärttyisenä sekä hiukan tärähtäneenä buliimikkona. Ja Charles näytetään happamana, katkerana, julmana, ilkeänä, myrkyllisenä, ruikuttavana, hirviömäisenä sekä täysin halveksuttavana tekeleenä, Morgan luetteli.

Charles ja Diana kuvattuna vuonna 1986.­

Hän paheksui myös kuningattaren esittämistä kylmänä ja epäinhimillisenä naisena, jolta ei heru myötätuntoa avio-ongelmien keskellä kamppailevalle parille.

Morgan kertoi kuulleensa aikanaan itseltään Dianalta, että kuningatar suhtautui tähän aina tukien ja kuunnellen.

Myös Walesin prinssiparin vanhemman pojan, prinssi Williamin väitetään pitävän käsikirjoitusta vanhempiensa hyväksikäyttönä.

Morgan kohdisti kirjoituksessaan kritiikkinsä etenkin Williamin pikkuveljeen prinssi Harryyn, joka solmi vastikään puolisonsa Meghanin kanssa rahakkaan sopimuksen Netflix-yhtiön kanssa.

– Näin tekemällä Harry hyväksyy kirjaimellisesti rahaa, joka on tehty nöyryyttämällä hänen omaa perhettään. Erityisesti hänen äitiään, jonka kokemuksia lehdistön kanssa hän nostaa toistuvasti esille vaatiessaan suurempaa kunnioitusta vaimolleen Meghanille, Morgan syytti.

Meghan ja Harry tekivät vastikään rahakkaan sopimuksen Netflixin kanssa.­

Oman panoksensa keskusteluun on ehtinyt antaa myös Dianaa näyttelevä Emma Corrin, joka kertoi ymmärtävänsä hyvin, että hovissa ei välttämättä olla tyytyväisiä Charlesin ja Dianan hahmoihin sarjassa.

– Sillä on tietenkin juurensa todellisuudessa ja faktoissa, mutta (sarjan luojan) Peter Morganin käsikirjoitukset ovat fiktiota. Samaan aikaan ymmärrän ihmisten loukkaantumisen, koska kyse on historiasta. Ja Dianan kohdalla kaikki on vielä niin tuoreessa muistissa, Corrin kertoi yhdysvaltalaisen Tamron Hall Show -keskusteluohjelman haastattelussa tiistaina.

Corrin ei ole ensimmäinen ja tuskin viimeinenkään näyttelijä, joka on hypännyt rakastetun Dianan saappaisiin fiktion puolella. Hänen suoritustaan kiitteli kuitenkin vuolaasti brittitoimittaja Andrew Morton, joka puolestaan muistetaan vuonna 1992 ilmestyneen Diana-elämäkerran Diana: Her True Story tekijänä.

Mortonin kohutussa menestysteoksessa ruodittiin aikanaan poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti Dianan ja Charlesin onnettoman liiton yksityiskohtia sekä ensin mainitun vaikeaa suhdetta hoviin.

Myöhemmin kävi ilmi, että Mortonin teoksen päälähteenä oli ollut itse Diana.

– Corrinin Diana on hienostuneempi kuin todellinen prinsessa ja hänestä näkyy enemmän naisellinen juonikkuus ja oveluus. Mielestäni Corrinin tulkinta on ylivoimaisesti taitavin ja realistisin Diana-kuvaus, jonka olen nähnyt, Morton kertoi Vanity Fairille.

Ristiriitaisia tunteita on herättänyt niin ikään Britannian ensimmäisen naispääministerin, keväällä 2013 menehtyneen Margaret Thatcherin hahmo.

”Rautarouva” Thatcheria näyttelee erityisesti 1990-luvun suosikkisarjasta Salaiset kansiot (X-Files) muistettu yhdysvaltalaisnäyttelijä Gillian Anderson.

The Telegraph -lehden konservatiivinen kolumnisti Simon Heffer lyttäsi jo tuoreeltaan The Crownin uuden kauden ”häväistykseksi”. Erityisen tuohtunut hän oli Thatcherin kuvauksesta, jota hän kutsui ”karikatyyriksi”.

– Kuka tahansa hänet tuntenut – ja minä tunsin hänet 25 vuotta – tunnistaa tulkinnan imitaatioksi, josta puuttuu täysin näkemys, Heffer kirjoitti.

Gillian Anderson on saanut Margaret Thatcher -tulkinnastaan sekä kehuja että haukkuja.­

Margaret Thatcher nousi vuonna 1979 Britannian ja koko Euroopan ensimmäiseksi naispääministeriksi.­

Toisaalta Andersonin suoritusta Thatcherina on myös kehuttu.

Popkulttuuriin erikoistunut toimittaja Ed Power kiittelee Independentin arviossa Andersonia inhimillisyyden tuomisesta Thatcherin hahmoon sekä siitä, että tämä ei nimenomaan ole päätynyt tekemään ex-pääministeristä pelkkää tarkkaa imitaatiota.

– Hän on sisäistänyt entisen pääministerin maneerit, mutta ei ole jäänyt niiden vangiksi, Power kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että vaikka sarjan Thatcher on ”kovapäinen ja hellittämätön”, samaan aikaan tämä kuitenkin jumaloi poikaansa Markia sekä on rakastavassa ja läheisessä suhteessa aviomiehensä Denis Thatcherin kanssa.

– Anderson on tehnyt jotakin poikkeuksellista tekemällä usein mustamaalatusta historiallisesta hahmosta todellisen ihmisen tuntuisen, Power kehuu arviossaan.

Sarjan luoja puolusti taiteellista vapauttaan

Kuten hyvin tiedetään, ulkopuolisilla ei ole ole tietoa The Crownin esittämien tapahtumien todellisesta kulusta hovin sisällä. Toisaalta spekulaatiota ovat yhtä lailla myös sarjan hovissa herättämät reaktiot niin kauan, kunnes joku asiaosaisista astuu itse esiin vahvistamaan sanansa.

Tätä tuskin tullaan koskaan näkemään.

Hovin lähipiirin väitetään kutsuneen The Crownia ”Hollywood-budjetin trollaukseksi”, joka esittää fiktion faktana.

Sarjan luoja Peter Morgan puolusti alkuviikosta taiteellista vapauttaan virallisessa The Crown -podcastissa ja myönsi samalla, että ainakin yksi kauden aloitusjakson avainkohtauksista on täysin keksitty.

Peter Morgan on The Crown -sarjan luoja.­

Kohtauksessa Charlesin läheinen isosetä, lordi Louis Mountbatten, kirjoittaa suojatilleen kirjeen. Kirjeessä hän käskee tätä hylkäämään naimisissa olevan rakastajansa Camilla Parker Bowlesin sekä naimaan ”jonkun suloisen, viattoman ja hyväluontoisen tytön”.

Lordi syyttää Charlesia ”tuhon ja pettymyksen” tuottamisesta perheelle. Myöhemmin isosetä saa surmansa IRA-terroristien attentaatissa ja Charles lukee kirjeen saatuaan jo tietää tämän kuolemasta.

Morganin mukaan tiedossa on, että lordi Mountbatten vaikutti juuri noihin aikoihin Charlesin päätökseen mennä naimisiin ja ryhtyä hankkimaan perillistä. Hän kertoi ajatelleensa, että vaikutus Charlesiin olisi vielä suurempi, jos viesti saavuttaisi tämän isosedän kuoleman jälkeen.

Morgan sanoi uskovansa lukemansa ja kuulemansa perusteella, että sarjan kirje sisältää juurikin lordin todellisen näkemyksen asiasta.

– Emme saa koskaan tietää, kertoiko hän sen kirjeessä, emmekä saa koskaan tietää, saiko Charles kirjeen ennen vai jälkeen Mountbattenin kuoleman. Mutta juuri tämän tietyn draaman kohdalla päätin käsitellä asian näin, Morgan perusteli.