Brittihovissa muhi vuosikausia synkkä salaisuus, josta vaiettiin visusti – kuningatar Elisabetin kuolleiksi väitetyt serkut kokivat karmean kohtalon

The Crown -sarja valottaa brittihovin salaisuuksien verhoa kertomalla kuningatar Elisabetin serkuista, jotka viettivät lähes koko elämänsä psykiatrisessa hoitolaitoksessa.

Kuningatar Elisabetin elämäntarinan kertovassa The Crown -sarjassa on nostettu esille monia henkilöitä ja tapahtumia, joista kuninkaallinen perhe ei ole pahemmin julkisuudessa puhunut.

Sarjan uusissa jaksoissa parrasvaloihin pääsevät kuningatar Elisabetin ja prinsessa Margaretin serkut, Katherine ja Nerissa Bowes-Lyon, joiden surullinen tarina on yksi hovin synkistä perhesalaisuuksista.

Siskokset viettivät lähes koko elämänsä lukkojen takana Royal Earlswood Institution -nimisessä sairaalassa, jota kansankielellä kutsuttiin ”vajaamielilaitokseksi”.

Tieto kuningattaren serkkujen kohtalosta oli valtava skandaali 80-luvun lopulla, kun brittilehti The Sun julkaisi laajan selvityksen siitä, kuinka kuolleeksi julistetut naiset pidettiin piilossa julkisuudelta.

– Jos ei sovi täydelliseen muotiin, joutuu syrjityksi ja piilotelluksi. Tai mitä pahinta, julistetaan kuolleeksi, Helena Bonham Carterin esittämä prinsessa Margaret toteaa The Crownissa.

Sarjassa prinsessa Margaret saa selville, että hänen ja Elisabetin kuolleeksi väitetyt serkut ovat elossa.

The Crown -sarjassa prinsessa Margaret saa selville serkkujensa olevan yhä elossa. On spekuloitu, että kehitysvammaiset serkut olisi passitettu sairaalaan sen jälkeen kun selvisi, että Elisabetista tulee aikanaan kuningatar. Asian paljastuminen olisi ollut hoville skandaali.­

Margaret tivaa vastauksia äidiltään kuningataräiti Elisabetilta (Marion Bailey), jonka veli John Bowes-Lyon on unohdettujen serkusten isä. Kuningataräiti perustelee The Crownissa, ettei perheellä ollut muuta mahdollisuutta kuin salata Katherinen ja Nerissan olemassaolo.

– Voitko kuvitella, jos asia tulisi julkisuuteen. Mitä ihmiset sanoisivat? kuningataräiti Elisabet kauhistelee sarjassa ja toteaa, että tieto kehitysvammaisista sukulaisista voisi saada kansan kyseenalaistamaan koko kuninkaallisen sukulinjan.

Mikä sitten on totuus tv-sarjan tapahtumien taustalla?

Se tiedetään, että Katherinen ja Nerissan oma perhe oli ilmoittanut vuonna 1963 heidän olleen kuolleena jo vuosien ajan. Tieto sisarusten menehtymisestä kirjattiin aristokraattiperheistä kirjoja julkaisevan kustantamo Burkes’s Peeragen tietoihin.

– Ei ollut syytä epäillä kuninkaallisen perheen jäsenten sanaa, kustantamosta perusteltiin.

Molemmat siskoksista olivat kehitysvammaisia, tuon ajan termein ”heikkolahjaisia”, ja heidän on kuvailtu jääneen älyllisesti noin 3-vuotiaan lapsen tasolle. Siskosten äiti, leskeksi jäänyt Fenella lähetti tyttärensä Surreyssa sijaitsevaan psykiatriseen sairaalaan. Vuosi oli 1941, Katherine oli 15-vuotias ja Nerissa 22-vuotias.

Nerissa oli toinen kuningatar Elisabetin laitokseen kätketyistä serkuista.­

Vuosikymmenet kuluivat ja salaisuus kuningatar Elisabetin serkuista säilyi perhepiirissä. Sitten hovin perhesalaisuus tuli rytinällä julkisuuteen vuonna 1987, kun The Sun kertoi kahden kuninkaallisen perheen jäsenen viettäneen koko elämänsä psykiatrisessa sairaalassa.

Sanonta ”poissa silmistä, poissa mielestä” vaikuttaa pitäneen paikkansa Bowes-Lyonin perheen keskuudessa, sillä psykiatrisen sairaalan henkilökunta kertoi The Sunille, ettei kukaan perheestä ollut vieraillut naisten luona sitten 60-luvun.

Nerissa, 66, kuoli vuonna 1986, vuosi ennen kuin tieto siskosten kohtalosta tuli julkisuuteen. Kukaan hänen perheestään ei osallistunut hautajaisiin. Britanniassa kohahti, kun selvisi, että siskoksista nuorempi Katherine oli yhä elossa ja asui sairaalassa.

– Hän on vanha ja hauras nainen, joka ei ymmärrä mitä hänen ympärillään tapahtuu. Hän on kuin lapsi, sairaalasta kerrottiin brittilehdille.

Katherine Bowes-Lyonin kuvaillaan olleen mieleltään kuin lapsi. Katherine ja isosisko Nerissa lähetettiin psykiatriseen sairaalaan vuonna 1941. Tuohon aikaan kehitysvammat sekä mielenterveysongelmat nähtiin perheille suurena häpeänä.­

The Crown -sarjassa kuvaillaan kuningataräiti Elisabetin olleen tietoinen veljentyttäriensä kohtalosta ja antaneen asialle hiljaisen hyväksyntänsä. Todellisuudessa kuningataräidin uskotaan saaneen tietää asiasta kuitenkin vasta vuonna 1982. Vanity Fair kertoo, että hän oli tuolloin lähettänyt Katherinelle ja Nerissalle rahaa, jolla heille oli ostettu karkkia ja leluja.

Tv-sarjassa nähdään kohtaus, kuinka mielisairaalaan teljetyt ja unohdetut naiset katsovat tv:stä kuningatar Elisabetia ja selailevat perhevalokuvia, joissa koreilevat heidän kuuluisat sukulaisensa. Prinsessa Margaretille kerrotaan, että Katherine ja Nerissa tietävät olevansa sukua kuningattarelle.

Se, ymmärsivätkö naiset kuuluvansa kuninkaalliseen perheeseen, on hämärän peitossa, sillä kumpikaan heistä ei pystynyt kommunikoimaan puhumalla.

Prinsessa Margaret, kuningataräiti Elisabet ja kuningatar Elisabet. The Crown -sarjassa annetaan ymmärtää, että kaikki kolme tiesivät sairaalaan piilotetuista sukulaisistaan. Varmuutta asialle ei ole koskaan saatu.­

Brittiläinen tv-kanava Channel 4 julkaisi vuonna 2011 kuningattaren serkuista kertovan dokumentin, jossa ääneen pääsivät psykiatrisen sairaalan entiset työntekijät.

– Jos kuningataräiti tai kuningatar Elisabet näkyivät tv:ssä niin he niiasivat. Oli niin surullista ajatella, millainen elämä heillä olisi voinut olla, hoitaja Onelle Braithwaite kertoi dokumentissa.

– Jos he olisivat saaneet puheterapiaa he olisivat pystyneet kommunikoimaan paremmin. He ymmärsivät enemmän kuin mitä ajateltiin.

Sairaalan entiset työntekijät totesivat dokumentissa, etteivät he nähneet, että perheenjäsenet olisivat vierailleet naisten luona.

– Heidät vain unohdettiin, sairaalan entinen työntekijä Dot Penfold kertoi vuonna 2011 julkaistussa dokumentissa.

Hovi ei ole koskaan kommentoinut julkisuudessa Katherine ja Nerissa Bowes-Lyonin kohtaloa. Vuonna 1987 hovista todettiin brittimedialle asian olevan Bowes-Lyonin perheen yksityisasia.

On epäselvää, kuka kuninkaallisesta perheestä tiesi Katherinen ja Nerissan kohtalosta ja kuka ei. Kuningataräiti Elisabetin uskotaan saaneen tietää veljentyttäriensä kohtalosta vuonna 1982.­

Bowes-Lyonin perheen edustaja kiisti tuolloin BBC:n haastattelussa väitteet siitä, että naiset olisi hylätty psykiatriseen sairaalaan. Perheen mukaan siskosten äiti Fenella oli aikoinaan täyttänyt tyttäriensä tiedot huolimattomasti ja siksi heidän oli luultu kuolleen.

Skandaali sai kuitenkin uusia kierroksia kun brittilehdet saivat selville, että kolme muutakin Bowes-Lyonin perheen jäsentä, Idonea, Ethelreda ja Rosemary, oli lähetetty psykiatriseen sairaalaan samana päivänä kuin Katherine ja Nerissa. He olivat Fenellan siskon Harrietin lapsia.

Sairaala suljettiin vuonna 1997. Tuolloin uutistoimisto AP kertoi, että sairaala oli kutsunut Katherine Bowes-Lyonin ja kaikkien muiden 232 potilaan perheenjäsenet keskustelemaan siitä, minne potilaat siirretään. AP:n mukaan sairaala oli lähettänyt kutsun myös kuningatar Elisabetille ja kuningataräidille.

Katherine ja Nerissa asuivat Earlswoodin ”vajaamielilaitoksessa”. Vuonna 1997 suljetun sairaalan mailla on nyt luksusasuntoja ja golfkenttä.­

Sairaalasta vahvistettiin tuolloin uutistoimistolle, ettei kukaan hovista osallistunut tapaamiseen.

Katherine menehtyi helmikuussa 2014 87-vuotiaana. Hänen viimeisistä vuosistaan tiedetään varsin vähän. Vanity Fair kertoo, että Katherine muutti psykiatrisen sairaalan sulkeutumisen jälkeen hoivakotiin, jossa hän asui kuolemaansa asti.

Hänet on haudattu Redhillin hautausmaalle siskonsa Nerissan sekä serkkujensa Idonean, Ethelredan ja Rosemaryn viereen.

Nerissa haudattiin koruttomaan hautaan sairaalan henkilökunnan läsnä ollessa. Myöhemmin nimetön hyväntekijä osti haudalle kunnollisen hautakiven.­

Lähteet: Vanity Fair, AP, The Sun, Independent