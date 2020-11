Suosikkisarjan uudet jaksot esittävät prinssi Charlesin erittäin ikävässä valossa – lähipiirin kerrotaan olevan raivoissaan

The Crown -hittisarjan uudet jaksot onnistuivat heti osumaan arkaan paikkaan, kertoo brittimedia.

Prinssi Charles vieraili viikonloppuna Saksan liittopresidentin luona samana päivänä kun The Crownin uusi kausi alkoi.­

Brittihovista kertovan The Crown -suosikkisarjan viikonloppuna alkanut uusi kausi on saanut hovin lähipiirin ja monet konservatiivit raivoihinsa, brittimedia uutisoi. Samalla uusi kausi on saanut ylistäviä arvioita monessa muussa paikassa.

Netflix-sarjan neljäs kausi käsittelee hovia ja kuningatar Elisabetin valtakautta vuosilta 1979–1990 ja tuo ruutuihin muun muassa prinsessa Dianan sekä pääministeri Margaret Thatcherin.

Prinssi Charles kuvataan neljännen kauden alkumetreiltä asti varsin kylmäksi ja välinpitämättömäksi hahmoksi, joka pikakihlaa painostettuna nuoren, sinisilmäisen Dianan ja jättää tämän selviytymään yksin samalla, kun pitää yllä sutinaa rakastajatar Camilla Parker-Bowlesiin.

Silloinen Diana Spencer (Emma Corrin) ja prinssi Charles (Josh O’Connor) julkistavat sarjan alkumetreillä kihlauksensa.­

Viikonloppuna Charlesin ystävät purkivat vihaisia tuntojaan brittitabloideille.

– Tämä on pelkkää draamaa ja viihdettä rahan vuoksi. Siinä ei kunnioiteta mitenkään niitä ihmisiä, jotka olivat mukana tässä ja joiden elämiä nyt hyväksikäytetään, eräs ystäväksi kuvattu lähde puhisi Mail on Sundaylle.

– Tässä revitään esiin asioita, jotka tapahtuivat 20, 30 vuotta sitten ilman, että ajatellaan kenenkään tunteita. Se ei ole oikein eikä reilua ottaen huomioon, kuinka moni näistä asioista ei ole totta.

Erään lehdelle avautuneen lähteen mukaan myöskään prinssi William ei olisi erityisen mielissään.

– Hänestä tuntuu, että hänen kumpaakin vanhempaansa käytetään hyväksi ja heidät esitetään valheellisesti ja yksinkertaistetusti vain rahan takia, lähde väittää.

Samaan hengenvetoon lähteet paheksuvat prinssi Harrya ja herttuatar Meghania, jotka taannoin solmivat miljoonadiilin saman Netflix-yhtiön kanssa, joka kohtelee perhettä nyt tylysti.

Hovitoimittaja ja muun muassa prinssi Charlesin elämäkerran kirjoittanut Rob Jobson kommentoi australialaiselle 7 News -kanavalle ymmärtävänsä, miksi perhe olisi tyrmistynyt uudesta kaudesta ja erityisesti siitä, miten Charles siinä esitetään.

– Pohjimmiltaan Walesin prinssi on lempeä mies, ja totuus on, että avioliittonsa alussa hän yritti todella paljon auttaa Dianaa, Jobson sanoo.

– Tunnen hänet melko hyvin ja ajattelen, että hän on paljon mukavampi tyyppi kuin miten hänet esitetään.

The Telegraph -lehden konservatiivinen kolumnisti Simon Heffer lyttää uuden kauden ”häväistykseksi”. Heffer on erityisen tuohtunut Gillian Andersonin näyttelemän Margaret Thatcherin kuvauksesta, jota hän kutsuu ”karikatyyriksi”, ja luettelee lukuisia historiallisia ja kulttuurisia virheitä, joita hän kaudella huomaa.

Heffer myöntää, että Charlesin tunnettu käytös ansaitsee kyllä osansa, mutta hän ei pidä kirjoittajan ottamista vapauksista.

– Keskustelut prinssi Charlesin ja silloisen vaimonsa sekä silloisen rakastajattarensa kanssa ovat masentavia. Erityisesti sen vuoksi, kuinka sinnikkäästi prinssi ja hänen toinen vaimonsa ovat pyrkineet korjaamaan hänen imagoaan ensimmäisen avioliiton katastrofin jäljiltä. Emme ilmeisesti halua hillitä käsikirjoittajien luovuutta ja kassakoneen kilinää, vaikka vaakakupissa on Britannian perustuslain vakaus ja kansan usko siihen, Heffer julistaa.