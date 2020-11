Ujo ja arka prinssi Charles kasvoi pikkusiskonsa varjossa – lopulta dramaattinen suhdesoppa suisti sisarukset erilleen

Prinsessa Anne oli nuorempana Walesin prinssi Charlesin uskottu, mutta rakkauskiemurat ajoivat sisarusten väliin railon.

Britannian kuningatar Elisabetin elämän värikkäisiin vaiheisiin päästään jälleen kurkistamaan tv:n välityksellä, kun huippusuosittu The Crown -sarja jatkuu uusin jaksoin. Palkitun draamasarjan neljäs kausi julkaistaan sunnuntaina Netflixissä.

Sarjassa on nyt edetty 1970-luvun loppupuolelle, jolloin etenkin lauantaina 72 vuotta täyttävän Walesin prinssi Charlesin elämässä tapahtui suuria mullistuksia.

Tulevalla kaudella seurataan Charlesin ja prinsessa Dianan onnettoman liiton alkutaipaleita ja prinssin kipuilua häneen kohdistuvien odotusten ristitulessa. Charles ja hänen rakas pikkusiskonsa prinsessa Anne ovat etääntyneet toisistaan ja samalla prinssi on menettänyt tärkeimmän uskottunsa.

Walesin prinssi Charles täyttää lauantaina 72 vuotta.­

Walesin prinssillä oli nuoruudessaan läheiset välit siskoonsa. Charles eli rankan lapsuuden, mutta valoa elämään toi hänen pikkusiskonsa Anne. Ujolle ja aralle Charlesille Annesta muodostui tuki ja turva, uskottu, jolle hän pystyi kertomaan salaisimmatkin ajatuksensa.

Vuosien saatossa sisarusten välit kuitenkin rakoilivat. Vaikka Charlesilla ja Annella on ikäeroa vain kaksi vuotta, ovat he ihmisinä erilaisia kuin yö ja päivä. Anne nimittäin on kaikkea sitä, mitä heidän isänsä prinssi Philip toivoi Charlesin olevan. Urheilullinen ja karski Philip toivoi Charlesista kaltaistaan, mutta esikoinen osoittautui ujoksi ja herkäksi lapseksi.

– Philip sieti Charlesia, mutta ei ollut rakastava isä. Luulen, että Charles pelkäsi häntä, Philipin läheisen ystävän Mike Parkerin leski Eileen kertoi aiemmin tänä vuonna julkaistussa Prince Philip Revealed -teoksessa.

Charlesia pari vuotta nuorempi Anne on aina ollut prinssi Philipin suosikki.­

Hovitoimittaja ja elämäkertakirjailija Indrid Sewardin Prince Philip Revealed -teoksessa kuvaillaan Philipin olleen pojalleen julma isä. Philipin näkemys poikansa kovettamisesta oli tämän lähettäminen nyrkkeilytunneille. Uimaopetuksen Philip toteutti raahaamalla ja joskus heittämällä Charlesin Buckinghamin palatsin altaaseen.

Perheonnea vuodelta 1951. Prinssi Philipillä on lämpimät välit ainoaan tyttäreensä prinsessa Anneen, joka muistuttaa luonteeltaan enemmän häntä kuin herkkä esikoispoika Charles.­

Philipin suhde tyttäreensä Anneen on täysin erilainen. Annen kerrotaan saaneen enemmän huomiota, koska Philip on aina nähnyt tehokkaassa, energisessä ja kylmäpäisessä Annessa itsensä. Philip heitteli tunnettuja piikikkäitä kommenttejaan pienestä asti Annelle, mutta tämä pystyi vastaamaan samalla mitalla ja molemmat nauroivat päälle.

– Anne on se poika, jonka Philip olisi toivonut saavansa, elämäkertakirjailija Penny Juror on todennut haastatteluissa.

Prinssi Charles ihaili nuorempana voimakastahtoista ja rohkeaa siskoaan. Esikoislapsena Charlesiin kohdistui valtavia paineita ja odotuksia, ja Annesta tuli hänelle tärkeä tuki hovissa.­

Prince Philip Revealed -teoksessa todetaan, että isän silmissä Charles jäi auttamattomasti Annen varjoon. Philipin kerrotaan jopa toivoneen pitkään, että kruunu periytyisi Annelle, eikä Charlesille.

Prinssi Charles ja prinsessa Anne poseeraavat veikeinä kameralle vuonna 1945.­

Annen avioliitto sai Charlesin suunniltaan

Huhujen mukaan mutkikas suhdesoppa oli lopulta kuitenkin se, joka ajoi syvän railon veljen ja siskon välille. Annella oli nuorena suhde itseään vanhemman upseeri Andrew Parker Bowlesin kanssa. Tilanteesta vaikean teki se, että Parker Bowles oli seurustellut pitkään Camilla Shandsin kanssa, johon Charles puolestaan oli rakastunut päätä pahkaa.

Anne: The Private Princess Revealed -elämäkertakirjan kirjoittanut Brian Hoey kuvailee teoksessaan Annen olleen hullaantunut Parker Bowlesista ja pettyneen karvaasti, kun mies lopulta avioitui pitkäaikaisen naisystävänsä Camillan kanssa vuonna 1973. Samalla särkyi myös Charlesin sydän.

Anne ei jäänyt kauaa suremaan romanssinsa lopahtamista, vaan ilmoitti menevänsä naimisiin ratsastaja Mark Phillipsin kanssa.

Charles: The Man Who Will Be King -teoksen kirjoittanut kirjailija Howard Hodgson on kuvaillut Annen avioliittoaikeiden järkyttäneen Charlesia sydänjuuria myöten. Charles paheksui avoimesti siskonsa ja Phillipsin suhdetta ja hän tyrmistyi, kun sai tietää Annen aikovan mennä naimisiin miehen kanssa.

Hodgsonin mukaan Charles pelkäsi Annen etääntyvän hänestä. Samalla Charles menettäisi lähimmän liittolaisensa hovissa.

– Charlesilta kesti pitkään hyväksyä se, että hän oli menettämässä uskottunsa ja liittolaisensa. Kesti päiviä, ennen kuin hän pystyi ajattelemaan siskonsa avioliittoa ilman epätoivon tunnetta, Hodgson kirjoittaa teoksessa.

Aika on parantanut vanhat haavat, sillä julkisuudessa Charles ja Anne ovat esiintyneet yhtenä rintamana. On kuitenkin selvää, että heillä on täysin erilaiset maailmankatsomukset, eikä juuri mitään yhteistä.

Prinsessa Anne antoi heinäkuussa australialaiselle Women’s Weekly -lehdelle haastattelun, jossa hän puhui isoveljestään ja nosti esille heidän erilaiset elämänkatsomuksensa.

Luomuviljely ja ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ovat prinssi Charlesille sydämenasioita ja hän on tuominnut julkisuudessa esimerkiksi geenimuunnellun viljan. Anne on täysin eri mieltä kuin veljensä ja prinsessa myönsi Women’s Weeklylle hänen ja Charlesin kinastelevan toisinaan aiheesta.

– Keskustelemme maanviljelystä toisinaan, mutta se keskustelu jää lyhyeksi... prinsessa paljasti.

Prinsessa Anne on sanonut hänellä ja Charlesilla olevan hyvin erilaiset elämänkatsomukset.­

Välit veljiin etäiset

Hovin entiset työntekijät ovat kertoneet, että lapsena Charles ihannoi pikkusiskoaan ja palvoi pikkuveljiään prinssi Andrew’ta ja prinssi Edwardia. Charlesilla ja veljillään on kuitenkin ikäeroa, ja hän oli jo 16-vuotias nuori mies, kun perheen kuopus Edward syntyi.

Vanhemmiten yhteydenpito sisarusten välillä on kutistunut hovin entisten työntekijöiden mukaan aivan minimiin.

– Yhteydenpito oli vähäistä, paitsi tietysti perhejuhlissa. Yleensä heidän sihteerinsä soittelivat keskenään. Jokainen eli omaa elämäänsä. Eivät he koskaan soittaneet toisilleen, kuten sisaruksilla on tapana. He olivat etäisiä, hovin entinen työntekijä on kertonut Telegraph-lehdelle.

Kuninkaallinen perhe kuvattuna 1972. Charlesin (kuvassa vasemmalla) tiedetään janonneen nuorempana isältään rakkautta ja hyväksyntää. Eniten rakkautta sai kuitenkin perheen kuopus Edward (kuvassa toinen vasemmalta).­

Prinssi Andrew’n, 60, on kuvailtu olevan kuningatar Elisabetin silmäterä, kultapoika. Telegraph kertoo, että Charlesilla on aina ollut mutkikas suhde pikkuveljeensä. Eniten veljesten välejä ovat hiertäneet Andrew’n lukuisat kohut, miljardööriystävät ja seurapiirisukkulointi.

Hovin mainetta tarkoin varjelevan Charlesin pahin pelko kävi toteen, kun Andrew’n ja ihmiskaupasta ja seksirikoksista syytetyn Jeffrey Epsteinin ystävyys nousi otsikoihin. Kaiken kruunasi BBC:n kohuhaastattelu, jossa Andrew yritti puhdistaa mainettaan. Haastattelu oli katastrofi ja Charles ryhtyi toimiin.

Brittilehtien tietojen mukaan Charles ja kuningatar Elisabet ilmoittivat Andrew’lle, että hänen on otettava etäisyyttä hoviin. Huhujen mukaan Charles olisi jopa painostanut kuningatarta päätöksessä siirtää Andrew hovista sivuun.

Pian marraskuussa 2019 esitetyn tv-haastattelun esittämisen jälkeen prinssi Andrew ilmoittikin astuvansa sivuun hovin tehtävistä.

Perhepotretti Windsorien tapaan vuodelta 1971. Kuvassa prinssi Philip (vas.), kuningatar Elisabet, prinssi Andrew ja prinssi Edward, prinsessa Anne ja prinssi Charles.­

Sisaruksista huolettominta elämää on viettänyt kuopus Edward, 56, jonka kanssa vanhemmat viettivätkin lapsuudessa merkittävästi enemmän aikaa. Jopa prinssi Philipin tiedetään yksityisesti halailevan Ed-nimellä kutsumaansa kuopusta ja ehkä jopa antavan tälle pusun.

Brittilehdet ovat kuvailleet Charlesin ja Edwardin olevan suuresta ikäerostaan johtuen etäisiä. Anne sen sijaan otti Edwardin nuorempana siipiensä suojaan.

Edwardia on kutsuttu leikkisästi julkisuudessa kuninkaallisen perheen harmittomimmaksi jäseneksi ja tiettävästi Edward onkin saanut isoveljeltään nuhtelut vain kerran.

Kohusta toiseen seilaava prinssi Andrew on aiheuttanut paljon murhetta isoveljelleen Charlesille.­

Vuonna 1987 prinssi Edward puuhasteli It's a Royal Knockout -nimeä kantaneen tv-ohjelman parissa, jolla kerättiin varoja hyväntekeväisyyteen. Charlesin kerrotaan varoittaneen pikkuveljeään tempauksesta ja huomauttaneen, ettei kuningatar ollut mielissään siitä, että hänen lapsensa osallistuisivat tv-visailuun.

Hyväntekeväisyyslähetys päättyi skandaaliin, kun toimittajien nuivasta vastaanotosta harmistunut Edward ryntäsi ulos tiedotustilaisuudesta.

– Luoja, hän on oikea tollo, Charlesin kerrotaan tuskailleen.

Prinssi Edwardilla ja prinssi Charlesilla on suuri ikäero, jonka takia he eivät ole koskaan olleet erityisen läheisiä.­