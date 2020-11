Prinssi Harry sai kylmää kyytiä brittihovilta – tunteikas pyyntö kaatuneiden muistopäivänä tyrmättiin totaalisesti

Harry ja Meghan vierailivat losangelesilaisella hautausmaalla sen jälkeen, kun brittihovi ei suostunut laskemaan prinssin seppelettä sodissa kaatuneiden muistopäivän seremoniassa Lontoossa.

Prinssi Harry olisi halunnut, että hänen puolestaan lasketaan seppele sankarihaudoille, kun Lontoossa vietettiin sodissa kaatuneiden muistopäivää sunnuntaina. The Sunday Timesin mukaan Harryn pyyntö evättiin, koska hän ei enää edusta kuninkaallista perhettä.

Lontoossa järjestetyssä seremoniassa olivat paikalla prinssi Charles – joka laski seppeleen myös kuningatar Elisabetin puolesta – sekä prinssi William.

Harryn edustaja ei ole kommentoinut asiaa. Myös Buckinghamin palatsi on pysynyt tapauksesta vaitonaisena.

People ja The Times -lehtien mukaan kyseessä on jälleen uusi merkki siitä, kuinka hovi ottaa etäisyyttä Harryyn ja herttuatar Meghaniin sen jälkeen, kun he luopuivat kuninkaallisista velvollisuuksistaan maaliskuussa.

Hovin päätöstä on ihmetelty, sillä prinssi palveli Britannian asevoimissa kymmenen vuotta – vieläpä kahdesti Afganistanissa.

Lontoon tilaisuuden sijaan Harry vieraili Declassified-podcastissa, jossa hän kertoi muiden veteraanien kanssa, mitä univormun päälle pukeminen hänelle merkitsi.

Harry kertoi myös brittiläisestä perinteestä kantaa unikon kukkaa rintapielessään muistopäivänä. Hänellä itselläänkin oli sellainen, kun hän vieraili puolisonsa Meghanin kanssa losangelesilaisella hautausmaalla laskemassa oman muistoseppeleensä.

– Pidän kukkaa rinnassani kunnioittaakseni sotilaita, jotka tunsin, mutta kunnioituksesta myös heitä kohtaan, joita en tuntenut. Nämä sotilaat olivat rinnallani Afganistanissa ja heidän elämänsä muuttui lopullisesti. Kaikki eivät koskaan palanneet takaisin kotiin.

– Kannan kukkaa rinnassani juhlistaakseni kaikkien veteraaniemme rohkeutta ja omistautumista. Muistelen näitä ihmisiä ja heidän kanssaan koettuja hetkiä, ja teen heille kunniaa.

– Sotilaspalvelus suoritetaan hiljaisuudessa tai kaaoksessa. Sen voi tehdä taistelukentällä tai sen ulkopuolella. Teemme sen, koska se on velvollisuutemme sotilaina. Minulle isänä, puolisona ja ihmisenä sotilaana olemisessa on kysymys arvoista ja siitä, kuinka pidämme niitä yllä elämämme jokaisessa käänteessä.