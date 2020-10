Brunein prinssi Azim on kuollut 38-vuotiaana

Prinssi Azim muistetaan hulppeista julkkisjuhlistaan.

Brunein sulttaani Hassanal Bolkiahin poika prinssi Azim on kuollut 38-vuotiaana, kertoo CNN.

38-vuotiaan prinssin kerrotaan kuolleen lauantaina. Prinssi Azimin kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen. Hoviin on julistettu viikon kestävä suruaika. Prinssi haudattiin lauantaina perheenjäsentensä läsnäollessa.

Prinssi Azim oli kruununperimysjärjestyksessä neljäntenä. CNN:n mukaan Azim oli tuttu näky tähtien täyttämissä seurapiiritapahtumissa ja hänellä oli maine bileprinssinä. Prinssi pyöritti omaa tuotantoyhtiötään Daryl Prince Productonsia, joka on tuottanut muun muassa Hilary Swankin tähdittämän You’re Not You -elokuvan ja vuonna 2018 ilmestyneen The Happy Prince -elokuvan.

Prinssi Azim tunnettiin hulppeista juhlistaan ja julkkisystävistään. Prinssi rakasti juhlimista ja hänen bileissään ei kuluja säästelty. Hello!-lehti kertoo, että prinssi jakeli juhlissaan muun muassa lahjakortteja safarimatkoille Keniaan. Kuvassa Azim poptähti Mariah Careyn kanssa.­

Amerikkalaismediat kuvailevat Azimin viihtyneen paremmin julkkisystäviensä seurassa kuin hovissa. Prinssin lähipiiriin kerrotaan kuuluneen lukuisia maailmantähtiä, kuten näyttelijä poptähti Mariah Carey, Raquel Welch, huippumalli Naomi Campbell ja povipommi Pamela Anderson.

Prinssi Azim syntyi sulttaani Hassanal Bolkiahin ja entisen lentoemäntä Hajah Mariamin liitosta. Hänen vanhempansa erosivat vuonna 2002.­