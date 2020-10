Huuliltalukijan yllättävä paljastus: Näin prinssi William kuiskutteli Catherinelle, kun brittihovi oli viimeistä kertaa yhdessä koolla

Kuiskuttelu ei liittynyt Williamin ja Harryn huonoihin väleihin, vaikka moni niin luuli.

Battle of Brothers -kirjassa kerrotaan, mitä William totesi vaimolleen Kansainyhteisön jumalanpalveluksessa 9. maaliskuuta.­

Prinssi William, herttuatar Catherine, prinssi Harry ja herttuatar Meghan nähtiin viimeistä kertaa yhdessä 9. maaliskuuta vuosittaisessa The Commonwealth Servicessä, Kansainyhteisön jumalanpalveluksessa.

Paikalla olivat myös kuningatar Elisabet, prinssi Charles ja hänen vaimonsa Camilla.

Tapahtuma jäi Harryn ja Meghanin viimeiseksi tehtäväksi vanhoissa rooleissaan ennen heidän eroaan brittihovista.

Kuninkaallisten historiaa tutkiva Robert Lacey on julkaissut kirjan Battle of Brothers. Laajassa teoksessa käydään läpi myös maaliskuun alun tapahtuma.

Lacey on sanut apua huuliltalukijalta, joka on tulkinnut prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen jumalanpalveluksen aikana keskenään käymiä keskusteluja, The Cosmopolitan kirjoittaa.

Lehti huomauttaa, ettei lukijan kannata kaivaa popcornejaan esiin, sillä Williamin kommentit eivät liittyneet millään tavalla Sussexin herttuapariin, vaikka veljesten välien kerrotaan olleen tuolloin kireimmillään.

Sen sijaan William oli huolissaan virallisesta kättelyseremoniasta.

Prinssi kuiskasi huuliltalukijan mukaan Katelle:

– Tämä kättelyjuttu on todella outo. Tarvitsemme todella paljon käsidesiä tämän jälkeen.

Tuolloin koronapandemia ei ollut vielä ryöstäytynyt täyteen raivoonsa.

Esimerkiksi Suomessa vahvistettiin 9. maaliskuuta kymmenen uutta tartuntaa.

Britanniassa puolestaan kerrottiin neljän ihmisen kuolleen koronaan kyseisenä päivänä.