Harrysta ja Meghanista julkaistiin kuva, joka poikkeaa suuresti aiemmista – huomio kiinnittyi herttuattaren ranteeseen

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan poseeraavat tuoreessa yhteiskuvassa, joka henkii heidän uutta uraansa moderneina hyväntekijöinä.

Prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista julkaistiin perjantaina uusi virallinen potretti, jossa pari poseeraa yhdessä. Time-lehden julkaisema kuva mainostaa lehden TIME100-tapahtumaa, jota pari tulee isännöimään parin päivän kuluttua.

Sussexin herttuapari poseeraa tuoreessa bisneshenkisessä kuvassa hyvin erilaisissa tunnelmissa kuin aiemmissa, kuninkaallisissa kuvissaan. Kuvasta huokuu rento tunnelma, vaikka sekä Harry että Meghan ovat pukeutuneet siihen pukuihin.

Brittilehtien mukaan Meghan poseeraa kuvassa Alexander McQueenin jakkupuvussa, joka nähtiin hänen päällään myös pari vuotta sitten. Prinssi Harry on jättänyt kauluspaitansa ylimmät napit rennosti auki ja Meghanin jakun alta pilkistää valkoinen t-paita.

Herttuatar istuu kuvassa tuolilla rennosti nauraen ja aviomieheensä reiteen nojaten. Prinssi Harry puolestaan hymyilee kameralle lempeästi tuolin käsinojalla istuen.

TIME100-tapahtuman erikoisversio järjestetään ensi viikolla ja se keskittyy digimaailmaan ja siihen, miten siellä voitaisiin jatkossa toimia myötätuntoisemmin, luotettavammin ja turvallisemmin.

Timen mukaan Harry ja Meghan tulevat kertomaan tapahtumassa oman näkemyksensä asiasta monien muiden asiantuntijoiden lisäksi. Tapahtumassa kuullaan parin Archewell-hyväntekeväisyysjärjestön toiminnasta sekä heidän uusista projekteistaan myötätuntoisemman digimaailman puolesta.

Harry ja Meghan tulevat paitsi pitämään verkkotapahtumassa omat puheenvuoronsa, myös juontamaan sen alku- ja loppuseremoniat sekä isännöimään ja emännöimään sen keskusteluja.

Yhdysvaltoihin muuttanut pari on luonut uutta uraa kuninkaallisten velvollisuuksiensa ulkopuolella ja heidän uskotaan keskittyvän entistä enemmän erilaiseen hyväntekeväisyystoimintaan.

TIME100-tapahtumaa varten otettu yhteiskuva on herättänyt runsaasti huomiota maailmalla, sillä paria ei ole nähty virallisissa potreteissa sen jälkeen, kun he jättivät brittihovin viime maaliskuussa. Moni kuninkaallisfani on kiinnittänyt huomiota parin rennompaan olemukseen ja kuvan välittömään tunnelmaan. Myös herttuatar Meghanin ranteessa komeilevat korut pantiin heti merkille.

Daily Mailin mukaan Meghanin ranteessa kimaltelee prinssi Harryn äidille, prinsessa Dianalle kuulunut Cartierin kello, joka on liki 20 000 euron arvoinen. Daily Mailin mukaan kellon todellinen arvo on kuitenkin luultavasti huomattavasti suurempi sen historian vuoksi. Prinssi Harryn uskotaan antaneen äidilleen kuuluneen kellon lahjaksi vaimolleen.

Kyseinen kello nähtiin prinsessa Dianan ranteessa useita kertoja, muun muassa kesällä 1997, kun hän vieraili lontoolaisessa temppelissä vain paria kuukautta ennen kuolemaansa.