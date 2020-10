Kruununprinsessa Victoria varasti huomion suomalaismerkin muotiluomuksissa – vieraili huipputyylikkäänä lastensairaalassa

Suomalaismerkki Andiata kuuluu kruununprinsessa Victorian suosikkeihin.

Kruununprinsessa Victorian tiedetään olevan tarkka tyylistään, ja hänet nähdäänkin julkisuudessa yleensä viimeisen päälle eleganttina.

Ruotsin kruununperijä luottaa usein myös suomalaisiin vaatemerkkeihin. Niin hän teki nytkin vieraillessaan Astrid Lindgrenin lastensairaalassa Solnassa upea, vaaleanpunasävyinen asu yllään. Moni muotitietoinen kuninkaallisfani huomasi nopeasti, että Victorian takki ja sävy sävyyn valittu mekko olivat suomalaismerkki Andiatan käsialaa.

Asukokonaisuus oli suomalaista käsialaa ja jälleen tarkkaan harkittu.­

Syksyyn täydellisesti sopiva takki on nimeltään Odnala. Mekko puolestaan kantaa nimeä Pattriina. Andiatan omilla kotisivuilla myydään takkia 529 euron hintaan, kun taas mekolla on esimerkiksi Sokoksen verkkokaupassa hintaa 329 euroa.

Molemmat tyylinäytteet ovat Andiatan viime vuoden talvimallistosta.

Victoria vieraili lastensairaalalla erittäin hyväntuulisena.­

Vierailu Astrid Lindgrenin lastensairaalassa merkitsi kruununprinsessalle paljon. Kruununprinsessa on kertonut haastatteluissa, että Lindgrenin tarinat ovat hänen mielestään rohkeita ja hän ihailee kirjailijan kykyä tarttua vaikeisiinkin teemoihin. Vierailulla kunnioitettiin rakastettua kirjailijaa, ja ruotsalaislehden mukaan yksi Victorialle sairaalaa esitelleistä oli Lindgrenin lapsenlapsi Olle Nyman.

Prinsessa Victoria Andiatan viininpunainen luomus yllään Sarajevossa. Vierellä prinssi Daniel.­

Kerta ei ole suinkaan ensimmäinen, kun Victoria on valinnut ylleen suomalaista muotia. Erityisesti Victoria vaikuttaa mieltyneen juuri Andiatan tyyliin.

Alle vuosi sitten kruununprinsessa vieraili Sarajevossa ilmastokonferenssissa, ja hän edusti niin ikään Prinsessa suomalaisen Andiatan syksyn mallistoon kuuluvassa asussa. Viininpunainen asukokonaisuus koostui kietaisupuserosta ja leveälahkeisista housuista.

Vaaleanpunainen takki on kulkenut kruununprinsessan mukana maasta toiseen.­

Myös samainen vaaleanpunainen takki nähtiin kruununprinsessan yllä Sarajevossa.

Andiata on myös muiden kuninkaallisten suosiossa, sillä esimerkiksi Tanskan kruununprinsessa Mary on nähty myös merkin vaatteissa. Eikä pidä unohtaa, että rouva Jenni Haukiokin on nähty myös useita kertoja Andiatan vaatteissa.