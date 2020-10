Uusi väite brittihovista: Kuningatar teki häiden jälkeen virheen, joka saattoi aiheuttaa Harryn ja Meghanin lähdön

Uutuuskirjan mukaan kuningasperhe suhtautui herttuatar Meghaniin väärällä tavalla heti alusta alkaen.

Kuka olisi arvannut, millainen skandaali häämötti edessä, kun prinssi Harry ja Meghan Markle astelivat alttarille toukokuussa 2018.

Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin herttuapari on jättänyt kuninkaalliset tehtävänsä, muuttanut Kanadan kautta Los Angelesiin ja käynnistänyt uusia kuvioita viihdeteollisuuden parissa.

Miten tässä nyt näin kävi? Siihen kysymykseen pureutuu kirjailija Robert Lacey teoksessaan Battle of Brothers. Daily Mail pääsi lukemaan pian julkaistavan elämäkerran ennakkoon ja kertoo kirjasta seuraavaa:

Kirjassa väitetään, että kuningasperhe teki yhden ratkaisevan virheen, kun Meghan vasta totutteli uuteen asemaansa. Kirjailijan mukaan ”Meghanin tilanne” hoidettiin huonosti heti alusta alkaen.

Kirjailija viittaa tilanteeseen, jossa kuningatar Elisabet kutsui Meghanin viettämään yhteistä päivää Chesterissä muutama viikko häiden jälkeen. Laceyn mukaan se oli kuningattarelta virheliike, sillä ele osoitti sen, että kuningatar aikoo kohdella Meghania kuin ketä tahansa kuningasperheen uutta jäsentä.

– Kuningasperheessä on vain yksi ihminen, joka on tehnyt itse itsestään miljonäärin ja se on Meghan Markle. Jos hänet olisi heti kättelyssä istutettu alas ja sanottu ”keskustellaanpa nyt asioista, joista sinä olet kiinnostunut”, asiat olisivat voineet mennä eri tavalla, kirjan kirjoittanut Robert Lacey kommentoi Daily Mailille.

– He tekivät virheen kohdellessaan häntä kuin muita kuninkaallisia. Hän ei koskaan aikonut olla kuin muut, kirjailija jatkaa.

Ennen kuin Meghan tapasi Harryn, hän loi menestyksekästä uraa näyttelijänä.­

Brittimediassa on aiemmin spekuloitu, että Meghan olisi syypää herttuaparin lähtöön. Meghania on syytetty muun muassa siitä, että hän ei edes halunnut sopeutua elämään hovissa ja käänsi Harryn perhettään vastaan.

Joidenkin väitteiden mukaan taas Harry halusi jättää hovin, ei Meghan.

Herttuapari jätti hovin virallisesti maaliskuun lopussa valtavan kohun saattelemana ja nykyään he asuvat Los Angelesissa vuoden vanhan Archie-poikansa kanssa. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan herttuaparin välit muuhun kuninkaalliseen perheeseen ovat etäiset.