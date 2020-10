Kirjaväite: Prinssi William laati salaisen suunnitelman viivästyttääkseen Harryn ja Meghanin häitä – onko tässä todellinen syy veljesten välirikkoon?

Uutuuskirjassa puidaan prinssi Williamin ja prinssi Harryn välirikkoa. Kirjassa väitetään Williamin vastustaneen pikaisia häitä niin voimakkaasti, että hän pyysi jopa prinsessa Dianan veljeä puhumaan Harrylle.

Prinssi Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin välirikkoa on puitu tänä syksynä Finding Freedom -paljastuskirjassa, joka aiheutti skandaalin jo ennen varsinaista ilmestymispäiväänsä. Nyt veljesten välit ovat jälleen nousseet otsikoihin, kiitos historioitsija Robert Laceyn uutuuskirjan.

– Hovissa on aina kohdeltu kruununperijän sisarusta huonosti, jopa julmasti. Niin kävi prinsessa Margaretille ja prinssi Andrew’lle. Kyseessä on klassinen "perijä ja varaperijä" -asetelma. He eivät tiedä miten varaperijää kohdellaan ja tässä tapauksessa hovi ei todellakaan tiennyt miten varaperijän vaimoa kohdellaan, Lacey sivaltaa Daily Mailin haastattelussa.

Kuninkaallisasiantuntija, historioitsija ja The Crown -sarjan neuvonantajanakin tunnettu Robert Lacey käsittelee veljesten välirikkoa ja hovin nykytilannetta myöhemmin lokakuussa ilmestyvässä Battle of Brothers -kirjassaan. Kirjassa kerrotaan, kuinka William oli ilmaissut huolensa siitä, että Harry ja Meghan etenivät suhteessaan liian nopeasti. Harryn kerrotaan suuttuneen veljensä neuvoista, eivätkä prinssien välit ole enää olleet entisensä.

Brittilehdet ovat saaneet kirjan käsiinsä jo ennakkoon ja Daily Mail kertoo, että teoksesta selviää, että William ei ollut ainoa kuninkaallisen perheen jäsen, joka uskoi Harryn kiirehtivän naimisiin.

Lacey kuvailee teoksessaan herttuatar Catherinen ja kuningatar Elisabetin ottaneen amerikkalaisen Meghanin avosylin vastaan, mutta prinssi Williamissa näyttelijänä työskennellyt Meghan herätti epäilyksiä.

– Suhteen nopea eteneminen soti Williamin omaa arvomaailmaa vastaan. Hän odotti miltei vuosikymmenen ennen kuin vei Catherinen vihille, niin toki hänen pikkuveljensä voisi odottaa häitään pari vuotta, Lacey kirjoittaa teoksessaan.

Prinssi William ja prinssi Harry olivat erittäin läheisiä, mutta Harryn suhde Meghaniin ajoi syvän kuilun veljesten välille.­

William laati suunnitelman

Kun Williamin varoitukset kaikuivat kuuroille korville, keksi hän suunnitelman. Prinssin väitetään turvautuneen äitinsä prinsessa Dianan veljen apuun.

Jaarli Charles Spencerin tiedetään ollen läheinen Williamin ja Harryn kanssa heidän äitinsä kuoleman jälkeen. Lacey väittää Battle of Brothers -teoksessaan, että Harryn ja Meghanin vauhdikkaasti edenneestä suhteesta säikähtänyt William soitti enolleen jaarli Charles Spencerille ja pyysi häntä puhumaan järkeä Harrylle.

Niinpä William ja jaarli järjestivät Harrylle eräänlaisen ”väliintulon”, jonka tarkoitus oli saada Harry siirtämää häitään myöhemmäksi.

Tapaaminen ei kuitenkaan sujunut Williamin odotusten mukaan.

– Taas Harry kieltäytyi hidastamasta tahtia. Hän ymmärsi, miksi Dianan veli halusi auttaa, mutta oli raivoissaan Williamille, joka raahasi muut perheenjäsenet keskelle veljesten riitaa, Lacey kirjoittaa.

Jaarli Charles Spencerin ja kuninkaallisen perheen välit ovat mutkikkaat. Hänen puheensa prinsessa Dianan hautajaisissa johti huhujen mukaan jaarlin ja kuninkaallisen perheen välirikkoon. Jaarli näpäytti puhessa hovia siitä, miten Dianaa kohdeltiin avioeron jälkeen.­

Harry ja Meghan vihittiin Windsorin linna kappelissa toukokuussa 2018 ja Laceyn mukaan William otti etäisyyttä veljeensä.

Battle of Brothers -teoksessa kuvaillaan, että herttuatar Meghanin Vogue-lehti heinäkuussa 2019 oli kuitenkin viimeinen niitti prinssi Williamille. Meghan toimi tuolloin ikonisen muotilehden vierailevana toimittajana ja nosti lehden sisällössä itselleen tärkeitä asioita. Tempaus herätti kummastusta brittimediassa ja monet lehdet epäilivät herttuattaren halunneen nostaa itsensä lehden avulla jalustalle.

Prinssi Charles, prinssi William, herttuatar Catherine, herttuatar Meghan ja prinssi Harry kuvattuna jouluna 2018 Sandringhamissa. Viime joulun Sussexin herttuapari vietti Kanadassa.­

Robert Lacey väittää, että myös William oli Meghanin Vogue-lehden saamasta palautteesta huolissaan, sillä kuninkaalliset ovat harvoin ottaneet kantaa muun muassa politiikkaan.

– William oli jo pidempään ollut huolissaan hänen ja Harryn etäisistä väleistä. Tunne välirikosta vain voimistui, kun hän yritti puhua Meghanin Vogue-lehdestä veljensä kanssa. Harry räyhäsi taas tuttuun tapaansa ja kuilu veljesten välillä syveni, Lacey kuvailee teoksessa.