Todella harvinainen video prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen lapsista julki – tällaisina heitä ei ole koskaan aiemmin nähty

Williamin ja Catherinen julkaisema video on herättänyt laajalti ihastusta.

Prinssi William ja herttuatar Catherine jakoivat lauantaina virallisella Twitter-tilillään videon, jossa heidän kolme lastaan kysyvät legendaariselta luontoääneltä David Attenboroughilta kysymyksiä eläimistä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pariskunnan lapsista on julkaistu video, jossa he puhuvat suoraan kameralle. Videota on katsottu Twitterissä jo yli miljoona kertaa ja useat videota kommentoineet ovatkin huomioineet, että he kuulevat nyt vasta ensimmäistä kertaa lasten äänet. Perheen kuopuksen, kaksivuotiaan prinssi Louisin, puhetta ei ole aiemmin kuultu lainkaan julkisesti ja Twitterissä ihastuttiinkin pikkuprinssin tapaan lausua sana animal eli eläin.

Louisin sisarusten prinssi Georgen, 7, ja prinsessa Charlotten, 5, on aiemmin kuultu puhuvan hieman julkisissa tilaisuuksissa, mutta he eivät ole aiemmin myöskään puhuneet suoraan katsojille julkisesti.

Videolla jokainen sisaruksista esittää Attenboroughille yhden kysymyksen. Ensimmäisenä kysymyksensä esittää prinssi George:

– Hei David Attenborough, minkä eläimen luulet kuolevan seuraavaksi sukupuuttoon?

Attenborough vastaa kruununperijälle, ettei toivo yhdenkään eläimen kuolevan enää sukupuuttoon, sillä ihmiset voivat suojella eläimiä. Attenborough kertoo esimerkin siitä, kuinka esimerkiksi uhanalainen vuorigorilla saatiin pelastettua sukupuutolta, kun niitä oli jäljellä enää 250 kappaletta.

Prinssi William, herttuatar Catherine ja parin lapset prinssi George, prinssi Louis ja prinsessa Charlotte tapasivat David Attenboroughin Kensingtonin palatsin puutarhassa. Kuva on otettu syyskuussa.­

Prinsessa Charlotte puolestaan kertoo pitävänsä hämähäkeistä ja tahtoo tietää, pitääkö myös Attenborough niistä. Charlotte saa kysymykseensä myöntävän vastauksen ja myös pohdintaa siitä, miksi ihmiset usein pelkäävät hämähäkkejä.

Viimeisenä kysymyksen kysyy huhtikuussa kaksi vuotta täyttänyt prinssi Louis, jonka hellyttävä kysymys on:

– Mistä eläimestä sinä pidät?

– Luulen, että pidän apinoista eniten, koska ne ovat niin hauskoja ja hyppivät joka puolelle, Attenborough vastaa.

People-lehti huomioi artikkelissaan, että videon julkaisu lasten vanhempien virallisella Twitter-tilillä on lempeä tapa saada pienet kuninkaalliset aloittamaan kuninkaalliset velvollisuutensa. Lehden mukaan video on osa Williamin ja Catherinen tekemää työtä, jossa he tahtovat tuoda ilmi luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta.