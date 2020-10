Harry ja Meghan kommentoivat USA:n vaaleja ja saivat aikaan kohun – asiantuntijat täräyttivät herttuaparille tiukan varoituksen

Herttuaparin kannanottoon ei suhtauduttu Britanniassa kepeästi.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat karistelleet viimeisetkin kuninkaalliset pölyt nurkistaan ja totutelleet uuteen arkeensa Kaliforniassa. Yhdysvaltojen kireästä ilmapiiristä huolimatta herttuapari päätti hiljattain avata sanasen arkkunsa presidentinvaaleihin liittyen, mikä sai aikaan kuohuntaa.

Time-lehden julkaisemalla videolla Harry ja Meghan kehottivat kansalaisia äänestämään Yhdysvaltain ”tärkeimmissä vaaleissa”. Videolla pari muun muassa tuomitsi vihapuheen ja valheellisen tiedon levittämisen.

– Näissä Yhdysvaltain vaaleissa en voi äänestää. Mutta monet teistä eivät ehkä tiedä, etten ole voinut äänestää Britanniassa koskaan elämäni aikana. Marraskuun lähestyessä on tärkeää, että estämme vihapuheen, virheellisen tiedon levittämisen sekä nettikeskustelun negatiivisuuden, Harry lausui videolla.

Videon seurauksena etenkin Britanniassa moni on kritisoinut, että Harry ja Meghan ovat ”liian poliittisia”. Britanniassa kuninkaallisen perheen jäseniltä on vaadittu poliittista neutraaliutta.

Meghan otti vaaleihin kantaa myös aiemmin osallistuessaan When We All Vote -järjestön järjestämään videopuheluun, jossa puhuttiin muun muassa äänestämisen tärkeydestä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

– Ne ovat niin lähellä, mutta silti on vielä niin paljon tehtävää ennen vaaleja. Me kaikki tiedämme, mitä tässä on vaakakupissa. Minä tiedän ja niin tiedätte myös te. Meidän on tehtävä kaikkemme, että varmistamme, että naiset tulevat kuulluksi, Meghan sanoi puheessaan.

Kuninkaalliset kommentaattorit Lizzie Robinson ja Chris Ship varoittavat nyt Harrya ja Meghania, että heidän ei tulisi sekaantua Yhdysvaltain presidentinvaaleista käytävään keskusteluun.

Kuninkaallisen perheen jäsenet ovat tyypillisesti pysyneet erossa politiikasta.­

Kommentaattori Chris Ship täsmentää, että ongelmana on nimenomaan kuninkaallisperheen kasvatin, prinssi Harryn osallistuminen poliittiseen keskusteluun.

– Meghan ja Harry lupasivat, että kun he lähtevät kuninkaallisesta perheestä, he silti noudattavat kuningattaren arvoja, Ship sanoo.

– Yksi kuningattaren tärkeimmistä arvoista on olla puolueeton, hän huomauttaa.

Kuninkaallisten kommentaattoreiden mukaan marraskuun vaalit aiheuttavat runsaasti jännitteitä, minkä vuoksi heidän neuvonsa herttuaparille on varsin ehdoton.

– Harryn ja Meghanin tulisi pysyä erossa vaaleista kokonaan, Ship varoittaa.

Lizzie Robinson kuitenkin muistuttaa, että kaikki herttuaparin lausunnot päätyvät otsikoihin, mikä voi myös olla eduksi.

Harry ja Meghan asuvat nykyään Santa Barbarassa Archie-poikansa kanssa.­

Expressenin mukaan ihmisten ilmiselvä tulkinta on, että herttuapari kannattaa Joe Bideniä.

On yleisesti tiedossa, ettei herttuatar Meghan ole Yhdysvaltain nykyisen presidentin Donald Trumpin fani. Meghan kutsui vuoden 2016 presidentinvaalien alla Trumpia naisvihaajaksi sanoi muuttavansa Kanadaan, jos Trump valitaan presidentiksi. Tuolloin Meghan tunnettiin parhaiten näyttelijä Meghan Marklena.

Guardianin mukaan Buckinghamin palatsi ei ole halunnut kommentoida asiaa. Sen sijaan sisäpiirilähde paljasti The Timesille, että hovin mielestä Harry on ”ylittänyt rajan”.

Harry ja Meghan saattavat Yhdysvalloissa tienata vuodessa jopa satoja miljoonia sosiaalisella medialla, kirjoilla, tv-diileillä, yhteistyösopimuksilla ja puhujavierailuilla.­

Kuninkaallisesta asemastaan luopunut herttuapari on entistä useammin ottanut kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Meghanin mielestä hänen sanomisensa tulkitaan usein väärin.

– Kyse on aitoudesta. Jos muistelee aikaisempia sanomisiani, se on hyvin mielenkiintoista, koska arkaluontoisiksi väitetyt sanomiseni vaikuttavatkin olevan vain ihmisten tulkintoja, Meghan kommentoi Fortune Powerful Women Summit -tapahtumassa.

– Jos todella kuuntelee, mitä oikeasti sanon, se ei ole kiistanalaista, hän täräytti.

Kritiikin jälkeen Meghan puolustautui sanomalla, ettei heidän vaaleja koskevassa puheessaan ollut mitään kyseenalaista.

Kun Meghanista tuli osa Britannian kuninkaallista perhettä hänen avioiduttuaan prinssi Harryn kanssa toukokuussa 2018, hän ei saanut enää ottaa kuninkaallisena kantaa politiikkaan.

Mediassa on pohdittu, että Meghanin ulostulot vaikuttavat olevan poliittisia ja itsenäisiä askeleita hänen omassa kotimaassaan Yhdysvalloissa.