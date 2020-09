Prinsessa Beatrice rikkoi hiljaisuuden salahäistään – vitsaili kuningattarelta lainaamastaan puvusta

Prinsessa Beatrice avioitui italialaisrakkaansa Edoardo Mapelli Mozzin kanssa heinäkuussa kaikessa hiljaisuudessa. Pari meni lopulta salaa naimisiin, sillä he joutuivat siirtämään toukokuulle suunnitellut häänsä koronapandemian vuoksi. Aiemmin häitä lykättiin Beatricen isän, prinssi Andrew’n ympärillä kuohuneen kohun vuoksi.

Tieto Beatricen häistä tuli lopulta julkisuuteen vasta, kun prinsessa oli jo astellut alttarille. Prinsessa ja Mapelli Mozzi avioituivat yksityisessä seremoniassa Windsorin linnan mailla 17. heinäkuuta.

Häiden jälkeen hovi julkaisi kuvia tuoreesta avioparista. Hovin mukaan prinsessa avioitui 20 todistajan läsnä ollessa, ja paikalla olivat muun muassa kuningatar Elisabet ja prinssi Philip sekä muita parin läheisiä.

Nyt Beatrice on ensi kertaa kommentoinut häitään lyhyesti. Prinsessa rikkoi hiljaisuuden julkistaessaan lasten saattohoitokotina toimivan Forget Me Not Children’s Hospicen taidekilpailun voittajat. The Mirrorin mukaan Beatrice mainitsi hääjuhlansa kommentoidessaan kilpailuun osallistuneen Chloen piirrosta, jossa komeili hyväntekeväisyysjärjestön maskotti Russell-karhu häissä.

– Russell-karhu häissä. Luuletko, että hän voisi olla minun häissäni? Koska minä sain avioitua tänä kesänä ja se oli todella hauskaa, prinsessa tokaisi The Mirrorin myukaan.

Beatrice murjaisi myös vitsikkään kommentin omasta häätyylistään. Prinsessan hääpuku oli hänen isoäitinsä, kuningatar Elisabetin hänelle lainaama, Norman Hartnellin suunnittelema vintage-asu.

– Mutta en ole aivan varma, näytinkö yhtä hyvältä kuin Russell-karhu hänen asussaan, Beatrice pohti.

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip edustivat lapsenlapsensa häissä heinäkuussa.­

Beatricen valkoinen, roikkuvia kristalleja ja kirjailua sisältävä puku nähtiin kuningatar Elisabetin yllä ainakin vuoden 1966 parlamentin avajaisissa. Hartnell suunnitteli aikoinaan myös kuningattaren oman hääpuvun sekä tämän kruunajaisasun.

Prinsessa Beatricen isoäidiltään lainaama hääpuku on esillä Windsorin linnassa.­

Forget Me Not Children’s Hospice -saattohoitokodin toiminta on lähellä prinsessa Beatricen sydäntä, sillä hän on toiminut laitoksen suojelijana jo kahdeksan vuotta. Prinsessa kertoi vuonna 2016, että kuolemansairaita lapsia ja heidän perheitään auttava laitos on taianomainen paikka, joka tekee valtavasti asiakkaidensa hyväksi.