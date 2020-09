Brittihovin suurimman skandaalin aiheuttaneet Harry ja Meghan tahkoavat nyt satoja miljoonia vuodessa – uusin aluevaltaus sai hovin pöyristymään

Harry ja Meghan saattavat tienata vuodessa jopa satoja miljoonia sosiaalisella medialla, kirjoilla, tv-diileillä, yhteistyösopimuksilla ja puhuja-vierailuilla.

Kysymysmerkkejä. Niitä on leijaillut Britannian kuningashuoneen yllä kuluvan vuoden aikana niin paljon, että symbolista voisi kehittää kokonaan uuden matkamuistomalliston Lontoon turistikauppoihin.

Keep calm and wait for answers.

Ensimmäiset kysymykset nousivat ilmoille heti tammikuun alussa, kun prinssi Harry ilmoitti vetäytyvänsä roolistaan hovissa yhdessä vaimonsa Meghanin ja poikansa Archien kanssa. Herttuapari kertoi tavoitteekseen elää taloudellisesti itsenäistä elämää.

Miksi? Minne he muuttavat? Mitä he aikovat tehdä? Saavatko he pitää tittelinsä? Entä miten raha-asiat? Mitä kuningatar on kaikesta mieltä?

Syntyi skandaali, jota on kuvailtu yhdeksi brittihovin historian suurimmista.

Harry ja Meghan edustivat viimeisen kerran Isossa-Britanniassa maaliskuussa.­

Sussexin herttuapari seisoi sanojensa takana ja jätti kuninkaallisen elämän taakseen maaliskuun viimeisenä päivänä. Harry ja Meghan menettivät kuninkaalliset HRH-tittelinsä eli heitä ei enää pidä kutsua kuninkaallisiksi korkeuksiksi.

Harry pysyy prinssinä, mutta jatkossa heitä kutsutaan nimillä Harry, Sussexin herttua ja Meghan, Sussexin herttuatar. Tosin Tatler-lehden teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta britannialaisesta on sitä mieltä, että Harryn ja Meghanin tulisi luopua näistäkin titteleistä.

Kuninkaallinen kohupari vilkutti viimeisen kerran ja päätyi Kanadan kautta Kaliforniaan.

Eri puolilta alkoi tihkua tiedonjyviä siitä, mitä he aikoisivat tehdä työrintamalla. Lähes jokainen johtolanka tuntui vievän viihdeteollisuuden pariin. Siksi olikin luontevaa, että perhe löysi lopulta itsensä Hollywoodin kupeesta, viihdemaailman näköalapaikalta.

Kolmihenkinen perhe asuu tätä nykyä hulppeassa kartanossa Santa Barbarassa, reilun tunnin ajomatkan päässä Los Angelesista, Meghanin kotikulmilla. Eikä aikaakaan, kun herttuaparilla oli Hollywoodissa monta rautaa tulessa.

Meghanin ensimmäinen aluevaltaus oli Disneyllä, luontodokumentti Elephantsin kertojana. Elokuva sai ensi-iltansa maaliskuussa. Meghan ei nostanut työstä palkkaa, vaan dokumentin tuotto ohjattiin suoraan elefanttien salametsästyksen vastaiseen työhön.

New York Timesin mukaan Sussexin herttuapari on käynyt neuvotteluja eri tv-ohjelmista myös Disneyn ja Applen kanssa. Variety-lehti puolestaan kertoo, että Harry ja Meghan ovat käyneet myös NBC Universalin juttusilla.­

Prinssi Harry on puolestaan nähty paralympialaisista kertovassa Rising Phoenix -dokumentissa Netflixillä.

Seuraavana oli hyväntekeväisyyshommien vuoro. Pari kertoi huhtikuussa perustavansa voittoa tavoittelemattoman hyväntekeväisyysjärjestön nimeltään Archewell. He kertoivat haluavansa perustaa järjestön, jolla olisi oikeita mahdollisuuksia vaikuttaa maailmaan.

– Halusimme, että järjestömme tekee jotain, millä on merkitystä, jotain, millä on väliä, herttuapari kommentoi Telegraphin mukaan.

Herttuapari joutui kuitenkin lykkäämään järjestön toiminnan aloittamista koronatilanteen takia.

Harry ja Meghan laittoivat toden teolla tuulemaan. Seuraava askel kohti taloudellista itsenäisyyttä oli miljoonasopimus arvostetun newyorkilaisen agentuurin kanssa, jonka kautta he tekevät puhe-esiintymisiä. Samainen eliittitoimisto edustaa muitakin kuuluisia pariskuntia, kuten Obamia ja Clintoneita. Pari kertoi yhteistyöstä kesäkuussa.

He aikovat työssään keskittyä yhteiskunnallisiin aiheisiin, kuten rotukysymykseen, tasa-arvoon, ympäristöteemoihin ja mielenterveyteen.

Syyskuussa putosi todellinen uutispommi: herttuapari kertoi solmineensa monivuotisen sopimuksen suoratoistojätti Netflixin kanssa. Harry ja Meghan perustivat siis oman tuotantoyhtiön, jonka kautta he tekevät Netflixiin dokumentteja, viihdesarjoja ja lapsille suunnattuja ohjelmia.

Kesällä ilmestyneessä Finding Freedom -kirjassa pureudutaan Harryn ja Meghanin lähtöön hovista.­

Tulevasta ohjelmistosta ei tiedetä vielä sen tarkemmin, mutta herttuapari on kertonut keskittyvänsä niihin teemoihin, jotka ovat heille itselleen tärkeitä.

– Tavoitteemme on keskittyä luomaan sisältöä, joka opettaa ja antaa myös toivoa. Tuoreina vanhempina inspiroivien perheohjelmien tekeminen on meille tärkeää, Harry ja Meghan tiedottivat syyskuun alussa.

Netflixin toimitusjohtaja Reed Hastings lupailee ”mieletöntä viihdettä”.

Hastingsin mukaan herttuapari punnitsi eri vaihtoehtoja tarkkaan, ennen Netflixin kelkkaan nousemista.

– Uskon, että heidän sisältönsä tulee olemaan ensi vuoden kiinnostavinta ja katsotuinta, Hastings povaa CNBC:n haastattelussa.

Hastings myös vahvistaa huhupuheen siitä, ettei entinen tv-tähti Meghan aio palata näyttelemisen pariin. Sen sijaan pariskuntaa saatetaan nähdä kameran edessä puhujan tai kertojan roolissa.

Netflix-uutinen nosti taas yhden uuden kysymyksen pöydälle: miten kuningashuone suhtautuu herttuaparin uuteen aluevaltaukseen? Suoratoistojätti nimittäin julkaisee huimaa suosiota nauttivaa The Crown -sarjaa, joka kertoo draaman kautta kuningasperheen historiasta.

Daily Beastin kuninkaallisen kirjeenvaihtajan Tom Sykesin mukaan hovissa ollaan suivaantuneita asiasta. Lähteen mukaan hovi on todennut herttuaparin ”vehtailevan vihollisen kanssa”.

– Netflix käyttää kuningasperhettä tuottaakseen viihdettä, joka ei perustu millään tavalla faktoihin. Siitä syystä diili Netflixin kanssa voi tuhota mahdollisuuden herttuaparin ja muun perheen, kuten prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen, välisten jännitteiden purkautumiselle, sisäpiirilähde kertoo kirjeenvaihtajalle.

Harry ja Meghan asuvat nykyään Santa Barbarassa.­

On yleisesti tiedossa, ettei kuningatar Elisabet tai hänen miehensä Philip seuraa kyseistä ohjelmaa.

– William ja muut kuningasperheen jäsenet pitävät ohjelmaa erittäin epämiellyttävänä ja ovat nyt raivoissaan siitä, että Harry tekee yhteistyötä ohjelmaa julkaisevan yhtiön kanssa, toinen lähde puolestaan kommentoi The Sunille.

Harry on kertonut julkisuudessa tekevänsä mielenterveyteen keskittyvän dokumenttisarjan Oprah Winfreyn kanssa.­

Vielä on epäselvää, kuinka paljon Harry ja Meghan tulevat nettoamaan uuden sopimuksen myötä, ottaen huomioon heidän maineensa, mutta myös kokemattomuutensa alalla.

– Se on mahtava diili Netflixille ja mieletön diili ex-kuninkaalliselle parille – siis jos kaikki menee hyvin ja he saavat kaikista parhaat ihmiset ympärilleen. Silloin se voi olla heille jättipotti, analysoi brittiläinen pr-asiantuntija Mark Borkowski CBC:lle ja jatkaa:

– Mutta siihen liittyy paljon muttia. Sisällöntuotanto on todella vaikeaa.

Villeimmissä skenaarioissa herttuapari voisi tienata vuodessa jopa satoja miljoonia sosiaalisella medialla, kirjoilla, tv-diileillä, yhteistyösopimuksilla ja puhujavierailuilla.

Joidenkin arvioiden mukaan Sussexin herttuapari voisi pyytää henkilöbrändillään samanlaisia tai jopa suurempia summia kuin USA:n entiset presidenttiparit.

Lähteet: The New York Times, The Telegraph, CNBC's Squawk Box Wednesday, Us Weekly, The Sun, Daily Beast, Tatler, CBC