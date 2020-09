Trump sivalsi jälleen herttuatar Meghania – toivotti prinssi Harrylle onnea, sillä ”hän tulee tarvitsemaan sitä”

Presidentti Trump totesi, ettei ole herttuatar Meghanin suurin fani. Hän myös toivotti onnea Harrylle todeten, että prinssi tulee vielä tarvitsemaan sitä.

Sussexin herttuapari prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät sekä kuninkaallisen elämän että Ison-Britannian taakseen tammikuussa. Pariskunta on sittemmin asettunut Yhdysvaltoihin yhdessä reilun vuoden ikäisen Archie-poikansa kanssa.

Tällä viikolla Harry ja Meghan tekivät ensimmäisen esiintymisensä televisiossa Yhdysvaltoihin muuttonsa jälkeen. USA:n presidentinvaaleja käsittelevässä haastattelussa herttuatar Meghan kertoi käyttävänsä äänioikeuttaan, kun maahan valitaan uusi presidentti 3. marraskuuta. Herttuatar kehotti myös muita tekemään samoin.

– Joka neljäs vuosi meille kerrotaan sama asia: nämä ovat koko elämämme tärkeimmät vaalit. Siitä huolimatta, nämä ovat. Kun me äänestämme, arvomme muuttuvat teoiksi ja äänemme kuullaan. Äänesi on muistutus siitä, että sinä olet merkityksellinen. Sinä ansaitset tulla kuulluksi, Meghan painotti haastattelussa.

Vaikka kuninkaalliset ovat perinteisesti pysytelleet erossa politiikasta, on Meghan ottanut julkisuudessa aiemminkin kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja kritisoinut muun muassa presidentti Donald Trumpin harjoittamaa politiikkaa. Kun Trump esiintyi torstai-iltana lehdistötilaisuudessa, utelikin toimittaja häneltä välittömästi, mitä mieltä hän oli herttuattaren tuoreesta lausunnosta, kertovat muun muassa Fox News sekä Daily Mail.

Daily Mailin mukaan kyseinen toimittaja myös kysyi Trumpilta, millaisia ajatuksia hänessä herättää se, että herttuaparin tiedetään kannattavan tulevissa vaaleissa Joe Bidenia, joka on demokraattien ehdokas. Meghanin tiedetään olevan hyvissä väleissä myös Hillary Clintonin kanssa, joka oli Trumpin vastaehdokas vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

– En ole hänen (Meghanin) suurin faninsa ja hän on todennäköisesti tietoinen siitä. Mutta toivotan Harrylle paljon onnea, sillä hän tulee tarvitsemaan sitä, Trump sivalsi herttuatarta lehdistötilaisuudessa.

Trump on puhunut Sussexin herttuaparista julkisuudessa lukuisia kertoja, eikä suinkaan positiiviseen sävyyn. Trump muun muassa arvosteli Harryn ja Meghanin päätöstä jättää kuninkaalliset velvollisuudet taakseen ja muuttaa Yhdysvaltoihin. Trump kertoi tuolloin viestipalvelu Twitterissä olevansa suuri kuningattaren ja Ison-Britannian ihailija. Samaan hengenvetoon hän totesi, ettei Yhdysvallat ole aikeissa maksaa Harryn ja Meghanin turvatoimista aiheutuvia kuluja.

Harry ja Meghan muuttivat alkuvuodesta Yhdysvaltoihin.­

Meghan puolestaan on vuosien varrella arvostellut vastavuoroisesti presidentti Trumpia varsin terävin sanakääntein. On yleisesti tiedossa, ettei Meghan ole Yhdysvaltain nykyisen presidentin kannattaja. Meghan muun muassa kutsui vuoden 2016 presidentinvaalien alla Trumpia naistenvihaajaksi ja totesi muuttavansa Kanadaan, jos Trump valitaan presidentiksi. Tosin vielä tuolloin Meghan tunnettiin näyttelijä Meghan Marklena, ei suinkaan Sussexin herttuattarena.

Donald Trump totesi lehdistöhaastattelussa herttuattaren tietävän, ettei Trump ole hänen suurin faninsa.­

Kun Trumpilta kysyttiin vuonna 2019 Britannian-vierailulla Meghanin kommenteista, hän kuittasi ne omintakeiseen tyyliinsä.

– En tiennyt hänen olevan häijy. Toivottavasti hän on ok, presidentti kuittasi The Sun -lehdelle.

Kun Meghanista tuli osa Britannian kuninkaallista perhettä hänen avioiduttuaan prinssi Harryn kanssa toukokuussa 2018 hän ei saanut enää ottaa kuninkaallisena kantaa politiikkaan. Nyt herttuatar Meghanista on kuitenkin tulossa historian ensimmäinen brittihovin jäsen, joka aikoo julkisesti käyttää äänioikeuttaan. Prinssi Harrylla puolestaan ei ole vielä äänioikeutta Yhdysvalloissa.

Meghan otti ensimmäistä kertaa kantaa edessä häämöttäviin presidentinvaaleihin jo elokuussa, kun hän osallistui When We All Vote -järjestön järjestämään videopuheluun, jossa puhuttiin muun muassa äänestämisen tärkeydestä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Kuninkaalliset eivät ole perinteisesti ottaneet kantaa politiikkaan.­

Yksi järjestön perustajista on Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama, jota Meghan kutsui videopuhelun aikana hyväksi ystäväkseen. Yksi järjestön tehtävistä on muistuttaa naisia siitä, kuinka tärkeää äänestäminen on. Herttuattaren julkisten kannanottojen myötä mediassa on nostettu esiin, että Meghanin ulostulot vaikuttavat olevan askelia kohti itsenäistä elämää Yhdysvalloissa, joka on myös Meghanin alkuperäinen kotimaa.

Kuningatar Elisabet on tiettävästi vain yhden kerran sekaantunut politiikkaan ja kehottanut kansalaisia äänestämään vaaleissa. Muutoin kuninkaallisen perheen jäsenten on täytynyt parhaansa mukaan pidättäytyä ottamasta poliittisesti kantaa.