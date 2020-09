Uutuuskirja käy läpi Prinssi Philipin väitetyt syrjähypyt – ”leikkikaverina” toiminut kreivitär antaa mutkikkaan selityksen

Prinssi Philip, 99, on aina viihtynyt kauniiden naisten seurassa. Totuutta ”leikkikavereista” ei ehkä koskaan saada selville.

Pitkän avioliiton aikana prinssi Philip joutunut torjumaan pettämishuhuja. Häiden alla vuonna 1947 otetussa kuvassa Philip on 26-vuotias.­

– Joka kerta, kun puhun jollekin naiselle sanotaan, että olen mennyt sänkyyn hänen kanssaan – ihan kuin naisella ei olisi siihen mitään sanottavaa. Noh, olen helvetin imarreltu, jos joku ajattelee, että tässä iässä tytöt ovat kiinnostuneita minusta. Se on täyttä huttua, tuolloin 85-vuotias prinssi Philip laukoi tyylilleen uskollisena tv-juontaja Jeremy Paxmanille vuonna 2006.

Huhut uskottomuudesta ainakin 12 naisen kanssa ovat olleet prinssi Philipin riesana jo vuosikymmeniä, ja eri hoviasiantuntijat ovat erimielisiä niiden paikkansapitävyydestä. Myös suosikkisarja The Crown käsitteli niitä laajasti – joskaan ei välttämättä täysin todenmukaisesti.

Nyt niitä avaa lokakuun alussa julkaistava, hovitoimittaja Ingrid Sewardin elämäkertaeepos Prince Philip revealed. Brittilehti Daily Mail on etukäteen julkaissut otteita kirjasta.

Elisabet ja Philip pyörähtelivät Maltalla näin vuonna 1967.­

Se tiedetään varmaksi, että erinomaiseksi tanssijaksi kuvattu Philip on aina palkannut toimistoonsa lähinnä viehättäviä naisia, viihtyy kauniiden naisten seurassa, vie heitä mielellään parketille ja hänellä on ollut lukuisia naispuolisia luottoystäviä vuosien varrella.

Ensimmäiset huhut käynnistyivät pian häiden jälkeen, kun Philip alkoi viihtyä kuningattaren serkun, paljon nuoremman prinsessa Alexandran seurassa purjehdusretkillä, jotka vaimoa eivät kiinnostaneet.

Abercornin herttuatar Sasha on kutsunut suhdettaan Philipiin ”intohimoiseksi ystävyydeksi”.­

Vedenpitäviä todisteita suhteista ei ole saatu ja suurin osa Philipiin yhdistetyistä aatelisnaisista, näyttelijättäristä ja muita seurapiirihahmoista on visusti vaiennut. Yksi poikkeus on Aberconin herttuatar Sasha.

Vuonna 1987 huhut lehahtivat Philipiä 25 vuotta nuoremmasta Sashasta, kun eräs lehti julkaisi kuvan Philipistä pelkkä pyyhe vyötäröllään ja käsivarsi uimapukuisen herttuattaren ympärillä.

– Kuningatar antaa Philipille paljon vapauksia, Seward kertoo Sashan selittäneen aikoinaan.

Elämäkertakirjailija Gyles Brandrethille Sacha kuvaili suhdettaan Philipiin yli 20 vuotta kestäneeksi ”intohimoiseksi ystävyydeksi”.

– Se ei ollut kokonaisvaltainen suhde. En mennyt sänkyyn hänen kanssaan, vaikka siltä se varmaan vaikutti maailman silmissä. Se on monimutkaista ja samalla hyvin yksinkertaista. Hän tarvitsee ”leikkikaverin” ja jonkun joka jakaa hänen älylliset kiinnostuksen kohteensa, herttuatar kuvaili kryptisesti.

Kreivitär Penny on Philipin pitkäaikainen harrastuskumppani ja uskottu nainen.­

Tuoreempi ”leikkikaveri” on ollut Mountbatten of Burman kreivittärenäkin tunnettu Penny Romsey, joka on harrastanut herttuan kanssa valjakkoajoa vuodesta 1994 ja reissasi pitkään tämän kanssa kilpailuissa ympäri maata.

32 vuotta Philipiä nuoremman kreivittäreen kerrotaan jakavan Philipin roisin huumorintajun ja hänen sanotaan taivutelleen Philipin luopumaan autolla ajamisesta viime vuonna tapahtuneen kohutun kolarin jälkeen. Viime aikoina kreivitär on pitänyt seuraa terveysongelmista kärsineelle Philipille Sandringhamissa, jonne tämä on vetäytynyt eläkkeellään ja viimeisimpänä koroneristykseen.