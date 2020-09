Prinsessa Märtha Louise 49 vuotta – shamaanirakkaalta romanttinen yllätysveto

Prinsessa seurustelee Durek Verrettin, norjalais-amerikkalaisen shamaanin ja parantajan kanssa.

Prinsessa Märtha Louise on kruununperimysjärjestyksessä neljäntenä veljensä ja tämän lasten jälkeen.­

Norjan prinsessa Märtha Louise juhlii tänään tiistaina 49. syntymäpäiväänsä. Juhlapäivänsä kunniaksi hän julkaisi Instagramissa suloisen yhteiskuvan kumppaninsa Durek Verrettin kanssa.

Norjalais-amerikkalainen Verrett, 45, tunnetaan shamaanina ja parantajana.

Kuvatekstin mukaan pariskunta on ollut toisistaan erossa peräti kuusi kuukautta, kunnes Verretti yllätti prinsessan tämän syntymäpäivänä.

– Rakastan yllätyksiä. Ja kaikkien aikojen paras yllätys oli se, että sinä ilmestyit syntymäpäivilleni oltuamme kuusi pitkää kuukautta erossa toisistamme, Märtha Louise kirjoittaa shamaanirakkaalleen Instagramissa.

Prinsessa kertoo pitkän erossaolon syyksi koronapandemian.

– On ollut erittäin haastavaa, mutta myös ihanaa nähdä, kuinka olemme onnistuneet syventämään yhteyttämme ja ymmärrystä toisiamme kohtaan, vaikka emme ole nähneet toisiamme, prinsessa jatkaa.

– Korona-aika on opettanut minulle muun muassa sen, että me ihmiset olemme lujempia kuin uskommekaan ja voimme hallita kaikkea, mutta se on mukavampaa, kun rakkaamme ovat lähellämme.

Märtha Louisen ja Durek Verrettin suhde tuli julkisuuteen toukokuussa 2019. Suhde oli Norjassa iso uutinen lähinnä Verrettin ammatin takia. Hän on shamaani, joka tekee töitä parantajana ja henkioppaana kotimaassaan Yhdysvalloissa. Uusi shamaanirakas otettiin Norjassa vastaan ristiriitaisesti.

Märtha Louise pysytteli pitkään vaitonaisena rakkauselämästään sen jälkeen, kun avioero kirjailija Ari Behnistä astui voimaan elokuussa 2016. Pariskunta oli naimisissa vuodesta 2002 saakka.

Viime vuoden joulukuussa tragedia iski Norjan kuningasperheeseen, kun mielenterveysvaikeuksista kärsinyt Behn teki itsemurhan. Märtha Louise jäi kolmen tyttären yksinhuoltajaksi.