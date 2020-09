Juan Carlosin ex-rakastajatar läväytti ilmoille hurjan väitteen: vaimo punoi salaliiton ja junaili kuninkaan valtaistuimelta

Espanjan ex-kuninkaan rakastajana tunnettu Corinna zu Sayn-Wittgenstein väittää, ettei Juan Carlos luopunut kruunustaan vapaaehtoisesti, vaan joutui vallankaappauksen kohteeksi.

Kuohunta maanpaossa olevan Espanjan ex-kuningas Juan Carlosin ympärillä leimahti viikonloppuna jälleen, kun ranskalainen Paris Match -lehti julkaisi artikkelin, jossa väitetään monarkin joutuneen vallankaappauksen kohteeksi.

Juan Carlos on tällä hetkellä suuren korruptiotutkinnan keskiössä sekä Sveitsissä että kotimaassaan, sillä häntä epäillään rahanpesusta. Espanjan lain mukaan hallitsevaa monarkkia ei voida haastaa oikeuteen, mutta Juan Carlos luopui Espanjan kruunusta vuonna 2014 ja valtaan nousi hänen poikansa, kuningas Felipe.

Juan Carlosin ex-rakastaja, saksalainen bisnesnainen Corinna zu Sayn-Wittgenstein (o.s. Larsen) väittää nyt Paris Matchin haastattelussa, ettei kuningas todellisuudessa luopunut kruunustaan vapaaehtoisesti, vaan että häntä vastaan punottiin katala juoni. Sayn-Wittgensteinin mukaan Juan Carlos joutui vallankaappauksen kohteeksi, jonka junailivat ex-kuninkaan puoliso kuningatar Sofia, kuningasperheen jäsenet sekä Espanjan entinen pääministeri Mariano Rajoy.

Corinna zu Sayn-Wittgensteinin mukaan Espanjan kuningas syrjäytettiin vallasta hänen vaimonsa ja maan silloisen pääministerin toimesta.­

Telegraphin mukaan vallankaappauksen syntipukiksi joutui Sayn-Wittgenstein, jonka suhde kuninkaaseen oli paljastunut pari vuotta aiemmin ja aiheuttanut valtavan kohun. Juan Carlosin maine putosi pohjamutiin ja alkoi alamäki, jonka päätteeksi kuningas astui syrjään valtaistuimelta.

– Perhe järjesti vallankaappauksen ja he tarvitsivat ulkomaalaisen toimimaan syntipukkina, Sayn-Wittgenstein toteaa nyt Telegraphin mukaan.

Juan Carlosin ja Sayn-Wittgensteinin suhde tuli julkisuuteen huhtikuussa 2012, kun kuningas mursi lonkkansa metsästysmatkalla Botswanassa. Espanjalaiset tyrmistyivät, kun selvisi, että Juan Carlos oli viilettänyt pitkin savannia jahdin huumassa, kun samaan aikaan Espanjan talous oli kriisissä ja kuninkaalta vaadittiin toimia.

Sayn-Wittgenstein oli mukana metsästysreissulla ja pian italialaislehti La Stampa julisti, että hän oli Juan Carlosin rakastajatar. Parin suhde kuitenkin päättyi myöhemmin.

Juan Carlosin ja Corinna zu Sayn-Wittgensteinin lämpimät välit paljastuivat julkisuudessa vuonna 2012. Kuva vuodelta 2006.­

Ex-rakastaja uskoo nyt, että petetty kuningatar Sofia halusi syrjäyttää puolisonsa valtaistuimelta, jotta heidän Felipe-poikansa pääsisi valtaan nopeammin. Sayn-Wittgenstein kertoo Paris Matchille, että Juan Carlos uskoutui hänelle tukalasta tilanteestaan vuonna 2014.

– Hän oli hyvin selkeä uskoutuessaan minulle: ”Minulla on kaksi rintamaa vastassani. Ensimmäinen ovat vaimoni ja hänen luutnanttinsa: hän haluaa kiirehtiä poikansa nousua valtaistuimelle, koska hänellä on paljon enemmän vaikutusvaltaa häneen kuin minuun. Toinen on Mariano Rajoy, jonka päämääränä on kuohita minut ja heikentää monarkiaa”, Sayn-Wittgenstein väittää kuninkaan sanoneen.

Tällä hetkellä Sayn-Wittgenstein on tärkeä osa Juan Carlosin korruptiotutkintaa. Kuninkaan on kerrottu saaneen Saudi-Arabian kuninkaalta vuonna 2008 noin 85 miljoonaa euron maksun, joka kanavoitiin Panamaan rekisteröidyn säätiön kautta sveitsiläiselle pankkitilille.

Telegraphin mukaan Juan Carlos puolestaan siirsi vuonna 2012 noin 65 miljoona euroa Sayn-Wittgensteinille. Sveitsiläinen oikeus on aloittanut tutkinnan varojen siirrosta ja epäilee rahanpesua. Sayn-Wittgenstein on kiistänyt väärinkäytökset ja vakuuttanut, että Juan Carlos siirsi rahat hänelle rakkauden ja kiitollisuuden osoituksena eikä piilottaakseen niitä.

Juan Carlos on maanpaossa ilman puolisoaan kuningatar Sofiaa. Sofia osallistui viikonloppuna roskien keräämiseen espanjalaisrannalta osana hyväntekeväisyystapahtumaa.­

Sysäys monimutkaiseen korruptiotutkintaan tapahtui, kun Sayn-Wittgenstein esitti vuonna 2018 julkaistulla nauhoitteella vakavia syytöksiä ex-kuningasta kohtaan. Sittemmin Juan Carlosin raha-asioista on selvinnyt uusia hämäriä seikkoja ja myös Espanjan korkein oikeus on aloittanut tutkinnan maan ex-hallitsijan toimiin liittyneen.

Espanjan hovi on kieltäytynyt kommentoimasta tapausta, mutta vahvistanut Juan Carlosin oleskelevan tällä hetkellä Arabiemiraateissa. Ex-kuningas ilmoitti tunteikkaassa kirjeessä 3. elokuuta lähtevänsä maanpakoon ”palvellakseen parhaiten Espanjan kansaa ja sen instituutioita”.