Kuningatar Elisabet halutaan syrjäyttää Barbadoksen valtionpäämiehen virasta

Karibianmeren saarivaltio Barbados haluaa jättää siirtomaa-ajan menneisyyden taakse.

Kuningatar Elisabet on toiminut Barbadoksen nimellisenä valtionpäämiehenä.­

Barbados on ilmoittanut aikovansa erottaa kuningatar Elisabetin valtionpäämiehen virastaan ja tulla tasavallaksi, uutisoi muun muassa BBC. Barbados on ollut itsenäinen 54 vuotta, mutta kuningatar Elisabet on toiminut sen nimellisenä valtionpäämiehenä.

– On tullut aika jättää siirtomaa-ajan menneisyytemme täysin taakse, Barbadoksen kenraalikuvernööri, kuningatar Elisabetin edustajana toimiva Sandra Mason kertoi tiistaina BBC:n mukaan.

Kuningatar halutaan erottaa virastaan marraskuuhun 2021 mennessä, kun Barbadoksen itsenäistymisestä Britanniasta tulee kuluneeksi 55 vuotta. Barbados on yksi Karibian väkirikkaimmista ja vauraimmista saarivaltioista ja itsenäistyi Isosta-Britanniasta vuonna 1966.

Barbadoksen pääministeri Mia Mottley sanoi puheessaan, että kansalaiset haluavat valtionpäämieheksi barbadoslaisen.

– Tämä on lopullinen lausunto siitä, että luotamme, keitä olemme ja mitä pystymme yhdessä saavuttamaan, Mottley kertoi puheessaan.

Brittihovin lausunnon mukaan kyseessä on Barbadoksen kansan ja hallituksen oma asia, eikä ilmoitus tullut yllätyksenä. BBC:n kuninkaallinen kirjeenvaihtaja Jonny Dymond kertoo, ettei tieto tullut puskista, vaan asiaa oli puitu ja käsitelty julkisesti moneen kertaan.

Kuvassa kuningatar Elisabet kouluvierailulla Barbadoksella vuonna 1989.­

Barbados tulee pysymään Kansainyhteisön jäsenenä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Barbados haluaa irtautua monarkiasta. Muun muassa vuonna 2015 silloinen pääministeri Freundel Stuart halusi erottaa kuningattaren virastaan.

Viimeksi vuonna 1992 Britannian entinen siirtomaa Mauritius julisti itsensä tasavallaksi. Karibialla tasavalloiksi ovat julistautuneet aiemmin myös Guyana 1970, Trinidad ja Tobago 1976 sekä Dominica 1978.

Kuningatar Elisabet on yhteensä 16 Kansainyhteisön jäsenvaltion valtionpäämies.