Raikuliprinssi Ernst August on pidätetty jälleen – uhkasi lähettää joukon gangstereita työntekijänsä perheen kimppuun

Prinssin kerrotaan lisäksi rikkoneen ikkunan liikennemerkillä.

Hannoverin prinssi, Monacon prinsessa Carolinen aviomies, Ernst August, 66, on pidätetty jälleen, kertoo itävaltalaislehti Kronen Zeitung.

Lehden mukaan prinssin naispuoleinen työntekijä oli nostanut prinssiä vastaan kanteen, koska prinssi oli uhkaillut työntekijää ja hänen miestään.

Prinssin kerrotaan kehottaneen pariskuntaa poistumaan tai muuten hän lähettäisi joukon gangstereita heidän kimppuunsa. Hänen kerrotaan lisäksi rikkoneen ikkunan liikennemerkillä.

Welsin kaupungin tuomioistuin antoi Ernst Augustista pidätysmääräyksen, minkä jälkeen poliisi piiritti hänen Itävallan Alpeilla sijaitsevan metsästysmajansa ja pidätti prinssin.

Häntä syytetään omaisuuden vahingoittamisesta, uhkailusta ja pakottamisesta.

Edellisen kerran Ernst August oli poliisin kanssa tekemisissä heinäkuussa, kun prinssi oli soittanut keskellä yötä hätänumeroon. Prinssin kotona poliisia oli vastassa mies ja nainen – prinssi itse löytyi myös tuolloin metsästysmajastaan.

Miehen ja naisen poistuttua prinssi kertoi kotonaan, että mies oli halunnut tappaa hänet, koska ei suostunut antamaan prinssille tämän lääkkeitä.

Poliisin mukaan Ernst Augustista tuli aggressiivinen ja hän muun muassa uhkasi virkavaltaa 30 senttimetriä pitkällä veitsellä. Prinssi jouduttiin painamaan maahan. Päästyään takaisin ylös, hän löi yhtä poliiseista.

Poliisi konsultoi lääkäriä, minkä jälkeen prinssi lähetettiin psykiatriseen sairaalaan. Prinssi vietti psykiatrisessa hoidossa muutaman tunnin ennen kuin sai palata kotiinsa.

Prinssin mukaan hän oli soittanut hätänumeroon, koska kärsi alhaisesta verensokerista ja voi huonosti. Hän myös kiisti olleensa aggressiivinen.

Vain muutamaa päivää myöhemmin Kronen Zeitung kertoi prinssin uhkailleen poliiseja uudelleen, tällä kertaa pesäpallomailalla. Hänen kerrotaan ajaneen taksilla Scharnsteinin poliisiasemalle ja uhanneen tappaa kaksi paikalle sattunutta poliisia.

Ernst August avioitui vuonna 1999 Monacon prinsessa Carolinen kanssa. Pari on edelleen naimisissa, mutta he ovat asuneet erillään jo yli kymmenen vuoden ajan. Heillä on yksi yhteinen lapsi, prinsessa Alexandra, 21, joka asuu äitinsä kanssa Monacossa.

Ernst August aiheutti Monacon ruhtinashuoneelle aikoinaan monenlaista päänvaivaa. Esimerkiksi lokakuussa 2000 prinssi aiheutti diplomaattisen selkkauksen, kun hänet kuvattiin virtsaamassa turkkilaisen paviljongin päälle. Turkin Saksan-suurlähetystö syytti prinssiä turkkilaisten loukkaamisesta.

Vuonna 2004 hän sai syytteet Keniassa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Syyttäjän mukaan Ernst August oli riehunut nyrkkiraudan kanssa. Prinssi kiisti syytteet. Caroline todisti myöhemmin, että prinssi oli lyönyt asianomistajaa kahdesti, mutta kevyesti.

Huhtikuussa 2005 Ernst Augustia hoidettiin haimatulehduksen takia sairaalassa. Hän on joutunut sairaalaan alkoholinkäyttöön liittyvien ongelmien takia tämän jälkeen useasti.