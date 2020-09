Hovin sisäpiiriläiset paljastavat: prinssi Harryn piti tavata kuningatar Elisabet pitkän tauon jälkeen – Meghanilta tyly reaktio suunnitelmille

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin piti matkustaa Skotlantiin viime viikonloppuna. Hovin sisäpiiriläisten mukaan matkan peruuntuminen ei Meghania harmita.

Brittimedioiden mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui viime viikonloppuna Balmoralin linnaan viettämään laatuaikaa. Esimerkiksi Cambridgen herttuapari prinssi William ja herttuatar Catherine nähtiin Skotlannissa metsästysretkellä 7-vuotiaan George-poikansa kanssa.

In Touch -lehden tietojen mukaan kuningatar Elisabet ja prinssi Philip olivat kutsuneet myös Sussexin herttuaparin luokseen Balmoraliin ja prinssi Harry oli hyvin innokas näkemään perhettään pitkän tauon jälkeen.

Sunday Times -lehti uutisoi jo keväällä Harryn ja Meghanin vahvistaneen kuningattarelle lentävän Yhdysvalloista Skotlantiin elokuun viimeisenä viikonloppuna pienen Archie-poikansa kanssa.

Koronavirusepidemia mutkisti kuitenkin parin suunnitelmat.

Sisäpiiriläisten mukaan matka peruuntui koronarajoitusten takia, mutta herttuatar Meghan ei alunperinkään ollut kovin innoissaan matkasta.

– Meghan ei koe jäävänsä mistään paitsi. Hänellä on kiireitä Monteciton kartanon sisustamisessa, hovin sisäpiiristä kerrotaan In Touchille.

In Touchille kerrotaan, että Harry on kauan odotetun matkan peruuntumisesta harmissaan. Kyseessä olisi ollut ensimmäinen kerta sitten kevään, kun Harry olisi tavannut perheensä. Kuningatar on tavannut pikku-Archien brittimedioiden tietojen mukaan vain muutaman kerran pienokaisen syntymän jälkeen.

94-vuotias kuningatar Elisabet on tänä vuonna tehnyt harvakseltaan julkisia esiintymisiä.­

Tilanne on lehtiväitteiden mukaan herättänyt paljon surua kuningatar Elisabetissa ja pojan isoisässä prinssi Charlesilla, joilla tiedetään olevan läheiset välit esimeriksi prinssi Williamin lapsiin.

Harry vihasi Los Angelesia

Sisäpiiriläiset väittävät, ettei arki Yhdysvalloissa ole ollut aivan sitä, mitä Harry oletti sen olevan. Pari muutti hiljattain Los Angelesista Santa Barbaraan, joka on asuinalueena enemmän Harryn makuun.

Parin kerrotaan etsineen uudelta kodiltaan yksityisyyttä ja rauhaa poikansa ehdoilla. Yksityisyyttä on toden teolla tarjolla, sillä yli 1 300 neliön kartanoa ympäröivät puut ja korkeat pensasaidat.

– Harry ei tunne Santa Barbaran aluetta kovinkaan hyvin, mutta toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin. Alue sopii hänelle paremmin kuin Los Angeles. Hänellä on siellä enemmän vapautta ja tilaa. Harry oli äärimmäisen onneton Los Angelesissa, sisäpiiristä kerrotaan In Touch -lehdelle.

Hovin sisäpiiriläisten mukaan Harry ei viihtynyt ollenkaan Los Angelesissa, jonne pari ensiksi Yhdysvalloissa muutti.­

The Sun -lehden tietojen mukaan kuninkaallisen perheen tapaaminen Balmoralissa oli mietitty tarkoin. Kuningattaren ja prinssi Philipin turvallisuuden ja terveydentilan takaamiseksi oli asetettu äärimmäisen tarkkoja rajoituksia, ja muut perheenjäsenet olivat päässeet tapaamaan kuningatarta siksi vain ulkona turvamääräykset huomioiden.