Thaimaan kuningas antoi anteeksi ”jalkavaimolleen” – juonittelusta syytetty kaunotar sai takaisin kuninkaallisen rakastajattaren tittelinsä

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn päästi rakastajattarensa takaisin hoviin.

Thaimaan hovissa on nähty tuttu kasvo pitkän tauon jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP. AFP:n mukaan kuningas Maha Vajiralongkorn on antanut anteeksi entiselle rakastajattarelleen Sineenat Wongvajirapakdille ja hän on saanut takaisin kuninkaallisen rakastajattaren tittelinsä.

Thaimaan hovissa kuohui lokakuussa 2019, kun kuningas antoi lähtöpassit Sineenat Wongvajirapakdille, joka oli nimetty kesällä 2019 kuninkaan viralliseksi rakastajattareksi. Hovin tiedotteessa 34-vuotiasta Wongvajirapakdia nimitettiin ”kunnianhimoiseksi” ja hänen syytettiin yrittäneen nostaa itsensä kuningattaren asemaan.

Nyt kaikki on kuitenkin annettu anteeksi, sillä hovi on vahvistanut, että Wongvajirapakdi on saanut takaisin kaikki tittelinsä, jotka häneltä viime syksynä vietiin.

– Sineenat Wongvajirapakdi ei ole tahrattu, joten on kuin häneltä ei olisi koskaan viety titteliään tai sotilasarvoaan, hovi julistaa AFP:n mukaan.

Syytökset vallanhimosta ja juonittelusta ovat ilmeisesti historiaa, sillä Sineenat Wongvajirapakdi on hovin mukaan jälleen kuninkaan rakastajatar.­

Thaimaassa kuningas voi ottaa itselleen vaimon rinnalle virallisen rakastajattaren seuralaisekseen, mutta tapa ei ole Thaimaan hovissa kovin yleinen. Edellisen kerran Thaimaan kuningas nimitti itselleen virallisen rakastajattaren melkein vuosisata sitten.

Sineenat Wongvajirapakdin uskotaan palaavan pian julkisuuteen kuninkaan rinnalla virallisissa tilaisuuksissa.­

Salaperäinen kaunotar

Sineenat Wongvajirapakdin taustasta tiedetään hyvin vähän. Hänestä tiedetään vain se, mitä hovi on päättänyt julkisissa esittelyteksteissään kertoa.

Se tiedetään, että Thaimaan pohjoisosista kotoisin oleva nainen työskenteli aiemmin sairaanhoitajana. Kun hän tutustui silloin kruununprinssin titteliä kantaneeseen nykyiseen kuninkaaseen, hän omistautui Thaimaan armeijan palvelemiselle. Wongvajirapakdi eteni armeijassa taistelulentäjäksi ja laskuvarjohyppääjäksi.

Hovin sivut kaatuivat viime syksynä, kun kuninkaallinen rakastajatar Sineenat Wongvajirapakdi esiteltiin kansalle. Kun 34-vuotias entinen sairaanhoitaja sai lähtöpassit hovista, asiantuntijat uskoivat hänen saavan vankeusrangaistuksen.­

Julkisuudessa häntä ei olla nähty sitten viime syksyn ja kansainvälisessä mediassa epäiltiin, että Wongvajirapakdi olisi jopa vangittu.

Thaimaan kuninkaalla on omanlaisensa historia vaimojensa käsittelyssä. Hänen nykyinen vaimonsa, kuningatar Suthida on Maha Vajiralongkornin neljäs vaimo.

Monarkian kritisoimisesta voi Thaimaassa saada jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksen.­

Vuonna 1996 kuningas heitti pellolle toisen vaimonsa ja kieltäytyi tunnustamasta heidän neljää yhteistä poikaansa. Ex-vaimo muutti pysyvästi Yhdysvaltoihin.

Vuonna 2014 kuningas riisti kolmannelta vaimoltaan kaikki tittelit ja karkotti hänet hovista. Ex-vaimon vanhemmat joutuivat vankilaan kuninkaan loukkaamisesta. Julkisuudessa ei tiedetä lainkaan, mitä tälle ex-vaimolle ja tämän perheelle kuuluu nykyään.