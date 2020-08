Euroopan hoveissa kasvatetaan kaikessa hiljaisuudessa uutta kuninkaallista sukupolvea – näin äärimmäisen suojattua on nuorten siniveristen elämä

Euroopan hoveissa nuoret kuninkaalliset tasapainottelevat velvollisuuksien ja tavallisen arjen välillä. IS esittelee, kuinka suojattua nuorten siniveristen elämä on.

Espanja

Teini-ikäiset prinsessat Leonor, 14, ja Sofia, 13, ovat eläneet hyvin suojattua elämää. Prinsessoja nähdään julkisuudessa yleensä vain virallisissa valokuvissa sekä Espanjan kansallispäivän juhlallisuuksissa lokakuussa.

Parin viime vuoden aikana nuoret prinsessat ovat kuitenkin hiljalleen saaneet yhä enemmän edustustehtäviä ja vastuuta. Leonor seuraa aikanaan isäänsä kuningas Felipeä valtaistuimelle ja viime vuonna prinsessa ottikin tärkeän askeleen, kun hän piti ensimmäisen julkisen puheensa.

Leonor asteli yleisön eteen viime lokakuussa Asturian ruhtinattaren palkintogaalassa.

– Olen odottanut tätä tärkeää päivää. Tämä on minulle unohtumaton hetki ja kuten oma isäni sanoi samassa paikassa minun ikäisenäni, tulen aina säilyttämään tämän hetken syvällä sydämessäni, Leonor lausui ensimmäisessä puheessaan.

Leonor puhuu äidinkielensä espanjan lisäksi sujuvaa englantia, ja opiskelee espanjalaismedian mukaan nuoresta iästään huolimatta myös mandariinikiinaa, ranskaa ja arabiaa.

Espanjan kruununprinsessa Leonor (vas.) ja hänen siskonsa Sofia.

Leonorin oletetaan seuraavan isänsä jalanjäljissä ja lähtevän myöhemmin opiskelemaan ulkomaille. Kuningas Felipe opiskeli ensin lakia Madridin yliopistossa, jonka jälkeen hän suoritti maisterin tutkintonsa Georgetownin yliopistossa Washingtonissa.

Leonorin tiedetään olevan erittäin läheinen pikkusiskonsa Sofian kanssa. Espanjan prinsessat ovat kotimaassaan myös tyyli-ikoneita ja siskokset vaihtelevat usein vaatteita keskenään.

Perimysjärjestys voi kutienkin vielä muuttua, sillä jos kuningaspari saisi poikalapsen, tulisi pojasta Espanjan lain mukaan kruununperillinen.

Monaco

Prinsessa Carolinen nuorin tytär prinsessa Alexandra on ollut lähinnä taitoluistelutaustansa ansiosta. Viime vuosina 21-vuotias prinsessa on kuitenkin vaihtanut luistimet korkokenkiin. Alexandra on erityisen kiinnostunut muodista ja hänet on nähty esimerkiksi Pariisin muotiviikoilla Diorin ja Chanelin muotinäytösten eturivissä.

Alexandran omat asuvalinnat ovat herättäneet myös kiinnostusta muotilehdissä ja esimerkiksi Tatler-lehti on suitsuttanut vuolaasti prinsessan tyylitajua.

2018 Point de Vue -lehti uutisoi Alexandran kääntyneen katolilaiseksi. Prinsessa on seurustellut jo vuosia saksalaisen jalkapalloilijan Ben-Sylvester Strautmannin kanssa.

Camille Gottlieb (vas.) ja prinsessa Alexandra kuvattuina 2015.

Punaisen maton tilaisuudessa Alexandra on nähty aina äitinsä Carolinen kanssa. Välit isään Hannoverin kohuprinssi Ernst Augustiin ovat lehtiväitteiden mukaan etäiset.

Toinen julkisuudessa paljon huomiota herättänyt Monacon nuori siniverinen on prinsessa Stéphanien tytär, Camille Gottlieb, 22. Camille on saanut elää vapaampaa elämää kuin monet muut nuoret kuninkaalliset. Hänellä ei ole titteliä ja toisin kuin sisarpuolensa Louis ja Pauline, hän ei ole mukana kruununperimysjärjestyksessä.

Camillen syntymä vuonna 1998 oli Monacossa pienoinen skandaali, sillä Stéphanie ei paljastanut kuka lapsen isä on. Yleisesti huhuttiin, että lapsen isä oli palatsin henkivartija Jean-Raymond Gottlieb. Camille itse vahvisti isänsä henkilöllisyyden joitakin vuosia sitten julkaisemalla sosiaalisessa mediassa iloisia kuvia itsestään Gottliebin kanssa.

– En voisi elää ilman vanhempiani. He eivät olleet yhdessä kovinkaan kauaa, mutta he ovat aina sanoneet, että olin haluttu lapsi ja he ovat onnekaita, että saivat minut. En vaihtaisi perhettäni mihinkään, Camille on kertonut julkisuudessa.

Lapsena Camille asui jonkin aikaa sirkuksessa, kun Stéphanie rakastui päätä pahkaa eläintenkesyttäjä Franco Knieen ja muutti lapsineen sirkusseurueen luo. Suhde lässähti kuitenkin nopeasti kasaan.

Camille asuu Monte Carlossa on hyvin aktiivinen Instagramissa. Camille jakaa reilulle 69 000 seuraajalleen kuvia arjestaan, joka somen perusteella on varsin hulppeaa huvijahtineen ja ylellisine lomamatkoineen. Nuoren naisen mukaan Instagram-kuvat eivät kuitenkaan vastaa todellisuutta, sillä hän käy töissä ja tekee paljon myös vapaaehtoistyötä eri hyväntekeväisyysjärjestöissä.

– Minulla on työpaikka. Teen pr-hommia, tuotan tapahtumia ja teen markkinointia. Olen esimiesasemassa, Camille on vastannut Instagramissaan ilkeisiin viesteihin, joissa häntä on parjattu ”laiskaksi ja hemmotelluksi”.

Tanska

Kruununprinssi Frederikin ja kruununprinsessa Maryn vanhin lapsi prinssi Christian, 14, on saanut toistaiseksi elää normaalia teinipojan elämää ja keskittyä lähinnä kouluun ja urheiluharrastuksiinsa. Frederikin ja Maryn lempeästä kasvatustavasta kertoo myös se, että Tanskan tuleva kuningas oli perheestään ensimmäinen, joka meni aivan tavalliseen peruskouluun.

Tanskalaismedia on kuitenkin pannut merkille, että Christianin edustustehtävät ovat vähitellen lisääntyneet. Lokakuussa 15 vuotta täyttävä prinssi on kulkenut tiiviisti isänsä rinnalla eri tilaisuuksissa ja Tanskassa tätä onkin pidetty merkkinä siitä, että häntä valmistellaan tulevaisuuden velvollisuuksia varten.

Keväällä kruununprinssi Frederik ja prinssi Christian antoivat tv-haastattelun, jossa he puhuivat koronavirusepidemian vaikutuksista. Christianin ja hänen sisaruksensa prinsessa Isabellan, 13, prinsessa Josephinen ja prinssi Vincentin oli tarkoitus viettää lukukausi Sveitsissä, mutta he palasivat kotiin Tanskaan kesken lukukauden.

Prinssi nauratti haastattelussa vanhempiaan kuvailemalla kotikoulun olevan hänestä hyvin tylsää, eikä hän malta odottaa, että pääsee näkemään kavereitaan.

– Minulla on ikävä kavereita. Haluan päästä urheilemaan, prinssi harmitteli.

Christianin serkku prinssi Nikolai, 21, on villinnyt kuninkaallisfaneja salskealla ulkonäöllään ja kansainvälinen media on hehkuttanut Nikolain olevan yksi Euroopan tavoitelluimmista poikamiehistä.

Nikolai kuvattuna muotinäytöksessä Shanghaissa syksyllä 2019.

Hovin loiste ja edustustehtävät eivät kiinnosta pitkänhuiskeaa Nikolaita, vaan hän on luonut uraa mallina. Ensimmäisen kerran prinssi nähtiin tepastelemassa catwalkilla vuonna 2018 Lontoon muotiviikoilla. Sen jälkeen hän on toiminut muun muassa maineikkaan muotitalo Diorin mainoskasvona.

Nikolain vanhemmat prinssi Joachim ja Frederiksborgin kreivitär Alexandra ovat antaneet siunauksensa poikansa mallinuralle.

– Häntä ei pitäisi pakottaa mihinkään, mitä hän ei halua tehdä. Nikolai saa päättää itse omasta tulevaisuudestaan, prinssi Joachim on korostanut Billet Bladetin haastattelussa.

Koska Nikolai ei tee edustustehtäviä, ei hovi myöskään tue häntä taloudellisesti. Tanskalaismedian mukaan hovi maksaa tulevaisuudessa prinssin opinnot, mutta toistaiseksi prinssi ei ole vielä löytänyt hänelle kaikista sopivinta opinahjoa.

Viime syksynä Nikolai aloitti opinnot Tanskan kuninkaallisessa sota-akatemiassa, mutta lopetti koulun kahden kuukauden jälkeen. Paikallisen median mukaan Nikolai on kuitenkin kiinnostunut opiskelemaan liiketaloutta, eikä koe mallinuran olevan hänen kutsumuksensa.

– Minulle mallintyö on pelkkä työ, joka auttaa ja opettaa minua rakentamaan tulevaisuutta, Nikolai muotoili Hello!-lehden haastattelussa.

Norja

Norjaa hallitsee tulevaisuudessa kuningatar, kun prinsessa Ingrid Alexandra, 16, seuraa aikanaan isoisäänsä Haraldia ja isäänsä kruununprinssi Haakonia valtaistuimelle. Ingrid on jo nuoresta iästään huolimatta puhunut julkisuudessa hänelle tärkeistä asioista, kuten luonnonsuojelusta. Prinsessa pääsi viime vuonna ripille ja antoi tuolloin norjalaismedian mukaan kaikille vieraille omaperäisen lahjan, joka kuvastaa hyvin hänen arvojaan.

– Kun istutatte tämän paperinpalan multaan, niin ajan myötä siitä kasvaa värikkäitä kesäkukkia. Toivon, että se muistuttaa teitä siitä, että vain me voimme pitää huolen maapallosta, Ingrid lähetti terveisiä vierailleen.

Norjalaiset tuohtuivat muutama vuosi sitten, kun Haakon ja Mette Marit siirsivät Ingridin kalliiseen englanninkieliseen yksityiskouluun. Viime vuonna prinsessa siirtyi takaisin tavalliseen kouluun omasta päätöksestään.

Muiden pohjoismaiden nuorten kuninkaallisten tavoin Ingrid on käynyt tavallista koulua ja saanut elää tavallisen lapsuuden. Prinsessa onkin sanonut haastatteluissa, ettei lapsena ymmärtänyt perheensä olevan kuninkaallisia.

– Kaikista tylsintä kuninkaallisena olemisessa on valokuvissa oleminen, Ingrid totesi haastattelussa vuonna 2012.

Norjalaiset tuohtuivat muutama vuosi sitten, kun Haakon ja Mette-Marit siirsivät Ingridin kalliiseen yksityiskouluun, jossa opetus tapahtui englanninkielellä. Norjalaiset poliitikot vastustivat päätöstä ja totesivat sen laskevan monarkian kannatusta. Haakon perusteli päätöstä sillä, että kielitaidosta tulisi olemaan Ingridille hyötyä tulevaisuudessa.

Viime vuonna prinsessa kuitenkin palasi julkiseen peruskouluun hänen omasta toiveestaan.

Ingridin serkut Maud, 17, Leah, 15, ja Emma, 11, kasvoivat boheemissa taiteilijaperheessä äitinsä prinsessa Märtha Louisen ja isänsä kirjailija Ari Behnin hoivissa. Märtha Louise luopui avioliiton myötä tittelistään hänen kuninkaallinen korkeutensa, eivätkä parin lapset saaneet myöskään titteliä.

Märtha Louise on kuvaillut tyttäriensä olevan erittäin taiteellisia, sosiaalisia ja empaattisia. Erityisesti Maud on kiinnostunut taiteesta ja on lahjakas piirtämään.

Perhettä kohtasi suuri suru viime jouluna, kun 47-vuotias Behn teki itsemurhan. Tammikuussa 2010 kirjailijan hautajaisissa norjalaiset seurasivat kyynelsilmin, kuinka vanhin tytär Maud piti isänsä arkun äärellä puheen.

Märtha Louise on kertonut sosiaalisessa mediassa vuoden olleen lapsille äärimmäisen raskas.

– Olet vanha ja viisas sielu. Täynnä iloa, luovuutta ja naurua, prinsessa kuvaili tytärtään tämän 17-vuotissyntymäpäivänä huhtikuussa.

Hollanti

Hollannin hovissa on peräti kolme teini-ikäistä prinsessaa Catharina-Amalia, 16, prinsessa Alexia, 15, ja prinsessa Ariane, 13. Kuningas Willem-Alexanderin ja kuningatar Maxima ovat ilmaisseet toivovansa, että lapset saavat kasvaa poissa parrasvaloista. Siksi tyttäret nähdäänkin julkisuudessa lähinnä tärkeissä edustustilaisuuksissa. Tämän lisäksi hovi julkaisee lapsista tuoreet potretit vuosittain.

Perheen tytärten kerrotaan puhuvan kotonaan hollantia ja he puhuvat sujuvasti myös äitinsä äidinkieltä espanjaa. Lasten kerrotaan myös käyvän tavallista koulua siinä missä ketkä tahansa tavalliset hollantilaislapset.

Ratsastusta ja laulamista harrastavasta Catharina-Amaliasta tuli kruununperillinen 13-vuotiaana, kun hänen isoäitinsä kuningatar Beatrix luopui kruunusta ja isä Willem-Alexander kruunattiin kuninkaaksi.

Hollannin prinsessat Catharina-Amalia (oik.), prinsessa Alexia (kesk.) ja prinsessa Ariane (vas.).

Kuningas on puhunut avoimesti siitä, kuinka vaikeaa hänen oli sisäistää nuorempana, että jonakin päivänä hän nousisi valtaistuimelle. Siksi hän haluaa Catharina-Amalian keräävän mahdollisimman paljon kokemuksia ja muistoja niin sanotusta normaalista elämästä.

– Sanon tyttärelleni, että tiedä rajasi. Mene, tee virheitä poissa julkisuuden valokeilasta. Niin minä tein. Kävin festareilla ja juhlin, Willem-Alexander on sanonut.

Belgia

Kruununprinsessa Elisabethin, 18, pukeutumista seurataan hänen kotimaassaan Belgiassa niin tarkasti, että jopa prinsessan käyttämät juoksutrikoot myytiin silmänräpäyksessä loppuun. Muotilehti Vogue on ylistänyt Elisabetia herttuatar Catherinen veroiseksi tyyliniekaksi ja hehkuttanut häntä maailman tyylikkäimmäksi prinsessaksi.

Elisabetia kuvaillaan tunnolliseksi ja sporttiseksi prinsessaksi, joka ottaa kruununperijän velvollisuutensa hyvin vakavasti. Belgian hovi tiedotti, että Elisabeth aloittaa opintonsa tänä syksynä Kuninkaallisessa sotilasakatemiassa. Koulutuksen on kuvailtu olevan hyvin haastava ja fyysisen kunnon lisäksi opiskelijoilta vaaditaan muun muassa matemaattisia taitoja.

– Minulla on vielä paljon opittavaa ja tulevina vuosina aion keskittyä oppimaan enemmän maailmasta. Maamme voi luottaa minuun, Elisabeth lausui 18-vuotissyntymäpäivänään pitämässään puheessa.

Belgian kruununprinsessa Elisabeth kuvattuna sisarustensa prinssi Emmanuelin (vas.), prinssi Gabrielin ja prinsessa Eleonoren kanssa.

Norjan edellinen naispuolinen hallitsija oli kuningatar Margareeta I, jonka valtakausi oli vuosina 1387–1412. Kuningatar Margareeta hallitsi myös Tanskaa ja Ruotsia

Ingrid harrastaa hiihtämistä, kickboxingia ja surffausta.

Norjan prinssi Sverre Magnus, 14, pääsee ripille syyskuussa

Hollannin prinsessoilla on omat henkivartijansa, mutta kuningas Willem-Alexander on sanonut, että on kieltänyt vartijoita kertomasta tyttöjen asioita hänelle. – Jos valvon heitä jatkuvasti, niin he eivät koskaan pääse kasvamaan ja kehittymään ihmisinä, kuningas on todennut.

Hollannin media on uutisoinut prinsessa Catharina-Amalian saaneen sosiaalisessa mediassa ilkeitä kommenttejaa ulkonäöstään. Kesällä espanjalaislehti Caras joutui myrskyn silmään, kun lehden kannessa kommentoitiin prinsessan vartaloa. Lehti pahoitteli myöhemmin sanavalintojaan.