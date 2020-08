Kuningatar Elisabet, 94, on elänyt eristyksissä kaikesta jo liki puoli vuotta – pääsi viimein tapaamaan perhettään

Kuningatar Elisabet on pysytellyt eristyksissä koko koronapandemian ajan.

Kuningatar Elisabetin kulunut vuosi on näyttänyt hyvin samankaltaiselta kuin monen muun iäkkäämmän ihmisen: hän on elänyt eristyksissä kaukana perheestään ja pysytellyt visusti poissa ihmisten parissa.

94-vuotias Elisabet ja hänen 99-vuotias puolisonsa prinssi Philip eristäytyivät koronapandemian vuoksi Windsorin linnaan maaliskuussa. Kesällä he siirtyivät jatkamaan eristyselämää Balmoralin linnassa ja yhteensä pari on pysytellyt eristysolosuhteissa jo liki puolen vuoden ajan. Parin liikkuminen on hyvin rajoitettua, sillä he kuuluvat molemmat koronaviruksen riskiryhmään ikänsä vuoksi.

Nyt The Sun -lehti kertoo, että kuningatar Elisabet on viimein tavannut osaa perheestään. Lehden mukaan kuningatar järjesti pienimuotoisen tapaamisen prinssi Williamin, herttuatar Catherinen ja parin kolmen lapsen kanssa Balmoralin linnan pihamaalla lauantaina.

The Sun kertoo, että paikalla olivat 7-vuotias prinssi George, 5-vuotias prinsessa Charlotte ja 2-vuotias prinssi Louis ja että kuningatar pääsi viettämään kauan kaivattua aikaa lastenlastensa ja lastenlastenlastensa kanssa.

– Kuten jokainen perhe, he ovat epätoivoisesti halunneet tavata jälleen ja olivat äärimmäisen iloisia, että se oli mahdollista tänä viikonloppuna, kuninkaallisen perheen läheinen lähde kertoo lehdelle.

The Sunin haastatteleman lähteen mukaan prinssi Williamin perhe on viettänyt muutaman päivän Balmoralissa. Kuningattaren ja prinssi Philipin turvallisuuden ja terveydentilan takaamiseksi on kuitenkin asetettu äärimmäisen tarkkoja rajoituksia, ja perhe on päässyt tapaamaan kuningatarta siksi vain ulkona turvamääräykset huomioiden.

Elisabet puhui etäyhteyden avulla Britannian ulkoministeriön työntekijöille heinäkuun lopussa.

Kulunut vuosi on ollut kuningatar Elisabetille poikkeuksellisen vaikea, sillä eristyksen vuoksi hän ei ole kyennyt johtamaan maataan samalla tavalla kuin aiemmin. Vuoteen on lisäksi mahtunut prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin ero hovista sekä prinssi Andrew’n ympärillä vellonut kohu.

Elisabet on nähty julkisuudessa maaliskuun jälkeen vain muutaman kerran etäyhteyksien avulla. Hän ei ole osallistunut edustustilaisuuksiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Heinäkuussa Elisabet näyttäytyi pikaisesti julkisuudessa, kun hän löi 100-vuotiaan sotaveteraani Tom Mooren ritariksi Windsorin linnan pihalla.

Kuningatar Elisabet löi 100-vuotiaan sotaveteraani Tom Mooren ritariksi 17. heinäkuuta.

Brittihovi on ottanut koronarajoitukset hyvin vakavasti ja kuninkaallisen perheen jäsenet ovat pysytelleet omissa oloissaan. Rajoitusten höllentyessä tänä kesänä osa kuninkaallisista on palannut hyvin varovasti edustustilaisuuksien pariin, mutta kuningatar Elisabet on pysytellyt yhä kaukana ihmisistä.

Huffington Postin mukaan on hyvin todennäköistä, että hän palaisi kansan pariin lähiaikoina. Hänen uskotaan palaavan Balmoralista Windsorin linnaan Buckinghamin palatsin sijaan. Asiantuntijat uskovat, että kuningatar matkustaa jouluksi Sandringhamiin, ja epäilevät, ettei hän tule edustamaan ennen sitä.

Hovi on vakuuttanut kuningattaren voivan hyvin ja hänestä on muun muassa julkaistu kuvia ratsastamassa ja hän on tervehtinyt kansaa videon välityksellä. Britannian kuninkaallisesta perheestä prinssi Charles on sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin.