Prinssi Gabrielista kasvoi pellavapäinen taapero – hurmasi ihka ensimmäisessä edustustehtävässään: ”Näyttää aivan äidiltään”

Ruotsin pikkuprinssi Gabriel on kasvanut valtavasti. Hän vietti torstaina vanhempiensa kanssa aikaa Taalainmaalla.

Ruotsin hovi julkaisi perjantaina pitkästä aikaa liudan kuvia pian 3-vuotiaasta prinssi Gabrielista. Prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian kuopusta ei ole viime aikoina juuri nähty julkisuudessa, mutta torstaina hän vieraili vanhempiensa kanssa Säterdalensin luonnonsuojelualueella Taalainmaalla.

Hovin mukaan Gabriel sai osan luonnonsuojelualueesta ristiäislahjaksi kasteessaan. Prinssille lahjoitettu alue nimitettiin Prinssi Gabrielin levähdyspaikaksi ja se otettiin käyttöön tällä viikolla. Gabrielin levähdyspaikan käyttöönotto suoritettiin koronapandemian vuoksi pienellä seurueella.

Aftonbladetin mukaan vierailu omalla levähdyspaikalla oli prinssi Gabrielille ensimmäinen virallinen kuninkaallinen edustustehtävä.

Prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia kertoivat perjantaina Instagramissa, että he toivovat prinssin levähdyspaikan tuovan iloa luonnonsuojelualueella retkeileville. Perheen mukaan paikka on heille hyvin tärkeä ja heistä on ihanaa vierailla siellä. Prinssi on Taalainmaan herttua ja lääni on siksi hänelle erityisen tärkeä.

Pikkuprinssi pääsi maalaamaan torstaisella vierailulla linnunpöntön, joka koristaa nyt levähdyspaikalle johtavan polun läheltä löytyvää lintujen pesimäaluetta. Helppokulkuisen polun varrelta löytyy myös penkki, joka on prinssiparin häälahjaksi saaman penkin kanssa samanlainen.

Tuoreet kuvat Gabrielista paljastavat, että pienestä prinssistä on kasvanut pellavapäinen ja iloinen taapero. Hän vaikuttaa olevan utelias ja innokas luonnossa liikkuja, joka linnunpöntön maalaamisen lisäksi tutkii kuvissa kasveja, kävelee lankun päällä ja hymyilee leveästi kameralle.

Gabriel pääsi maalaamaan linnunpönttöä luonnonpuistossa.

Prinssipari ja pieni Gabriel poseerasivat maalattujen linnunpönttöjen kanssa.

Helppokulkuisen luontopolun varrella on paljon puuhaa lapsille.

Hovi julkaisi Gabrielin tuoreita kuvia myös Instagramissa, jossa ne villitsivät kuninkaallisfanit.

– Hän näyttää aivan äidiltään, eräs kommentoija huomasi.

– Niin ihanaa nähdä hänet pitkästä aikaa! Hän on kasvanut valtavasti, toinen ihmetteli.

– Miten kaunis pois, kolmas hehkutti.

Voit katsoa kaikki Ruotsin hovin Instagramissa julkaisemat painamalla kuvan laidassa olevaa nuolta.

Prinssi Gabriel on elänyt kuluneen vuoden hyvin pitkälti eristyksissä vanhempiensa ja isoveljensä Alexanderin kanssa. Ruotsin kuninkaalliset ovat pyrkineet näyttämään hyvää esimerkkiä koronapandemian aikana ja kehottaneet kansalaisia välttämään turhia tapaamisia.

Hovin perinteiset juhlallisuudet on hyvin pitkälti peruttu ja kuninkaalliset ovat pysytelleet omissa kodeissaan, etäällä toisistaan.