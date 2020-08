Harryn ja Meghanin uuden kartanon hyytävä historia – tilalla asui pakkomielteinen miljonääri, jota edes oma vaimo ei voinut lähestyä turvallisesti

Sussexin herttuapari on muuttanut hiljattain uuteen kotiin.

Santa Barbarassa sijaitsevan lukaalin tiluksilla eli vuonna 1847 syntynyt Stanley McCormick, joka eristettiin kotiinsa vuosikymmeniksi.

Sussexin herttuapari Harry ja Meghan osti hiljattain hulppean talon Kalifornian Santa Barbarasta. Brittihovin keväällä taakseen jättänyt pari on viettänyt aikaa Yhdysvalloissa hovista lähtönsä jälkeen, ja tiedotteen mukaan pari on nyt asettunut aloilleen yli 1300-neliöiseen kartanoon.

– He ovat asettuneet rauhalliseen ja yksityiseen ympäristöön ja toivovat, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan, parin edustaja kertoo.

Brittimedia on selvittänyt, kuinka Monteciton alueella Santa Barbarassa sijaitsevalla kartanolla on kiinnostava historia.

Harryn ja Meghanin uudessa luksuskodissa on yhdeksän makuuhuonetta.

Yhdeksän makuuhuonetta ja 16 kylpyhuonetta kattavassa talossa on muun muassa elokuvateatteri, pelihuone, viiden auton autotalli sekä sauna. Pihapiiristä löytyy niin uima-allas, tenniskenttä kuin ruusutarhakin, ja pihaa varjostavat lukuisat hedelmä- ja oliivipuut. Pientä Archie-poikaa varten pihamaalla on myös iso leikkialue, ja vierailijoita varten löytyy erillinen rakennus. Alue, jolle herttuapari muutti on julkisuuden henkilöiden suosiossa. Naapurustossa majailevat muun muassa Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow ja Ellen DeGeneres.

Archiella on tilaa temmeltää uuden kodin pihamaalla.

Herttuaparin vuonna 2003 rakennettu talo sijaitsee entisillä McCormickin perheen mailla. Riven Rock -nimiset tilukset 1800-luvulla omistaneella McCormickin perheellä oli surullinen tarina. McCormickin Cyrus-isä oli maatalouden mullistaneen mekaanisen elonleikkuukoneen keksijä, mutta miljoonaperinnön saanut perheen vuonna 1874 syntynyt poika Stanley vietti 40 vuotta elämästään mielisairauden vuoksi eristettynä.

Stanley oli eristäytyneenä kotikartanonsa toisessa kerroksessa 34-vuotiaasta aina kuolemaansa asti. Stanleyn perhe palkkasi lääketieteen ammattilaisia tutkimaan tämän oireita ja hänestä huolehdittiin kellon ympäri. Huippuammattilaisten joukossa oli muun muassa lääkäri Gilbert Van Tassel Hamilton, joka yritti löytää McCormickille parannuskeinon myös tutkimalla laboratoriossa apinoita. Skitsofreniaan ja dementiaan viittaavat oireet eivät ottaneet laantuakseen, ja McCormick käyttäytyi väkivaltaisesti.

McCormick kärsi muun muassa halvaannuttavista seksuaalisista pakkomielteistä, eikä hänellä sen vuoksi ollut muita kuin miespuolisia hoitajia. McCormick nukkui kahlittuna sänkyynsä niin, ettei hän voisi kosketella itseään. Upporikkaalla miehellä oli myös jalkafetissi, ja hän raahasi mukanaan tohveleita ikään kuin lemmikkeinään. McCormickilla oli lisäksi lapsuudesta juontuvia pakkomielteitä hygienian suhteen, hän käytti liioitellusti saippuaa, kastoi käsiään wc-pönttöön ja kuivasi itseään kunnes iho oli hiertymillä.

Harryn ja Meghanin uuden talon mailla asui viime vuosituhannella erikoislaatuinen miljonääri.

Santa Barbara Historical Museumin tutkimusjohtaja Michael Redmon kertoo, että McCormickille järjestettiin monenmoista viihdykettä ja Riven Rockin tiluksille rakennettiin muun muassa golfkenttä ja teatteri. Lisäksi McCormickin silmien iloksi hankittiin mittava taidekokoelma.

McCormickin Katharine-vaimon kerrotaan jopa tarkkailleen väkivaltaista miestään pusikosta kiikareiden avulla, sillä hänellä ei ollut asiaa tapaamaan miestään. Vaimo ei kestänyt katsella miehensä heikentyvää tilaa, ja hän vietti paljon aikaa Bostonissa kaukana Stanleysta. Katharine omisti elämänsä naisten oikeuksien edistämiselle ja hän oli merkittävä rahoittaja e-pillerien kehityksen alkutaipaleella.

Harry ja Meghan asuvat nyt Stanley McCormickin vanhoilla tiluksilla.

Stanley McCormick kuoli vuonna 1947. McCormickin tarina on sovitettu myös romaaniksi, yhdysvaltalaiskirjailija T.C. Boyle kirjoitti siitä vuonna 1998 julkaistun Riven Rock -kirjan.

Alkuperäinen McCormickin tila jaettiin pienemmiksi tonteiksi vuonna 1925 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen. Yhdellä tonteista sijaitsee nyt Harryn ja Meghanin uusi talo.

