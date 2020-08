Herttuatar Meghan otti kantaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin – olivatko viestit videolla kuitteja Trumpille?

– Me kaikki tiedämme, mitä tässä on vaakakupissa. Minä tiedän ja niin tiedätte myös te, herttuatar Meghan sanoi.

Herttuatar Meghan on ottanut kantaa Yhdysvaltain tuleviin presidentinvaaleihin. Asiasta uutisoivat useat yhdysvaltalais- ja brittilehdet, kuten USA Today ja The Sun. Herttuatar Meghan osallistui torstai-iltana When We All Vote -järjestön järjestämään videopuheluun, jossa puhuttiin muun muassa äänestämisen tärkeydestä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Yksi järjestön perustajista on Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama, jota Meghan kutsui videopuhelun aikana hyväksi ystäväkseen. Yksi järjestön tehtävistä on muistuttaa naisia siitä, kuinka tärkeää äänestäminen on. Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään 3. lokakuuta.

On yleisesti tiedossa, ettei herttuatar Meghan ole Yhdysvaltain nykyisen presidentin Donald Trumpin fani. Meghan kutsui vuoden 2016 presidentinvaalien alla Trumpia naisvihaajaksi sanoi muuttavansa Kanadaan, jos Trump valitaan presidentiksi. Tuolloin Meghan tunnettiin parhaiten näyttelijä Meghan Marklena.

Kun Trumpilta kysyttiin vuonna 2019 Britannian-vierailulla Meghanin kommenteista, hän kuittasi ne omintakeiseen tyyliinsä.

– En tiennyt hänen olevan häijy. Toivottavasti hän on ok, presidentti kuittasi The Sun -lehdelle.

Muun kuninkaalliseen perheen osallistuessa Trumpin vierailuun, Meghan jätti sen väliin työkiireisiinsä vedoten.

Donald Trump on kommentoinut julkisesti muun muassa sitä, ettei Yhdysvaltojen tulisi korvata Harryn ja Meghanin turvallisuuskuluja. Trump twiittasi asiasta, kun tuli ilmi, että herttuapari muuttaa Yhdysvaltoihin. Harry ja Meghan vastasivat, etteivät olleetkaan ajatelleet maan maksavan kulujaan.

Kun Meghanista tuli osa Britannian kuninkaallista perhettä hänen avioiduttuaan prinssi Harryn kanssa toukokuussa 2018 hän ei saanut enää ottaa kuninkaallisena kantaa politiikkaan. USA Today -lehti huomioikin, että Meghanin ulostulo vaikuttaa olevan poliittinen ja itsenäinen askel hänen omassa kotimaassaan Yhdysvalloissa.

– Me äänestämme kunnioittaaksemme meitä ennen olleita ja niitä, jotka ovat täällä jälkeemme, Meghan sanoi puheessaan.

– Vaaleihin on enää 75 päivää. Ne ovat niin lähellä, mutta silti on vielä niin paljon tehtävää ennen vaaleja. Me kaikki tiedämme, mitä tässä on vaakakupissa. Minä tiedän ja niin tiedätte myös te. Meidän on tehtävä kaikkemme, että varmistamme, että naiset tulevat kuulluksi, Meghanin kerrotaan sanoneen.

– Me voimme tehdä muutoksen näissä vaaleissa ja me aiomme tehdä muutoksen näissä vaaleissa, herttuatar julisti ja jatkoi:

– Tämä taistelu on taistelun arvoinen ja meidän kaikkien on äänestettävä, jotta saamme äänemme kuuluviin. Jos et ole osa ratkaisua, olet osa ongelmaa.

Meghan, Harry ja heidän Archie-poikansa asuvat nykyään Yhdysvalloissa. Perhe jätti brittihovin ydintehtävät alkuvuodesta.

Herttuatar Meghan puhui aiemmin tässä kuussa Marie Claire -lehdelle äänestämisen tärkeydestä.

– Tiedän millaista se on, kun on ääni. Ja tiedän, miltä myös tuntuu olla ilman ääntä. Tiedän myös, että niin monet miehet ja naiset ennen meitä ovat riskeeraneet henkensä, jotta me saisimme äänemme kuuluviin.