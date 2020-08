Kolumni: Monarkian historia on täynnä epämääräisiä toheloita – katoaako koko systeemi tällä vuosisadalla?

Eurooppalainen monarkia on murrosvaiheessa, kirjoittaa Kaisa Haatanen.

Ruotsissa osattiin kuunnella kansaa, kun jo viime vuoden puolella kuningashuoneen kokoa pienennettiin. Kuningas Kaarle XVI Kustaa ilmoitti lokakuussa, että prinsessa Madeleinen ja prinssi Carl Philipin lapset eivät enää kuulu hoviin, eivätkä he ole enää oikeutettuja hovin rahoitukseen. Lapsista tuli tavallisia kansalaisia – pitivät toki tittelinsä, kuten on tapana, mutta vapautuivat velvollisuuksista ja saavat itse päättää elämästään. Kruununprinsessa Victorian harteille tuli näin enemmän lastia, mutta se sopinee kaikille. Turhaa lastia poistettiin, ja Ruotsin veronmaksajat ja tasavaltalaiset pitänevät tätä hyvänä alkuna. Ruotsi onkin yhä monarkian mallimaa.

Englannissa ihmettely jatkuu: kuka on lurjus ja kuka on viaton? Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ottivat hatkat ja lähtivät Britanniasta elämään itsensä näköistä elämää Yhdysvaltoihin. Ero kuninkaallisesta ydinperheestä virallistettiin maaliskuussa, ja ensimmäiset kirjat ovat ilmestyneet. Kuka oikeastaan halusi ja mitä? Tuuppasiko William pikkuveljeään loitommalle? Ovatko Meghan ja Kate riidoissa? Liittyykö nelikon eroon viidettä osapuolta – tämä on kaikkein kiehtovin teoria. Päätös lähteä kuvastaa hyvin monarkian uutta vuosisataa.

Toisin on prinssi Andrew’n laita. Hänenlaisiaan epämääräisiä toheloita, joiden ympärillä liehuu ahneita hyväksikäyttäjiä, historia tuntee monta. Andrew on reliikki menneiltä vuosisadoilta, ikääntyvä prinssi, joka ei tiedä todellisesta elämästä ja ympäröivästä maailmasta mitään. Hän ilmoitti ”vetäytyvänsä virallisista tehtävistä toistaiseksi”, eli äiti ja Charles antoivat hänelle potkut.

Hänen tulonsa ja menonsa eivät yksinkertaisesti täsmää: rikollisten miljonäärikavereiden ja ulkomaisten oligarkkien rahaa näyttää valuneen prinssin suuntaan valtavia määriä. Andrew’n rooli Britannian kauppavaltuutettuna oli poikkeuksellisen huono idea. Viranomaiset tutkivat yhä Andrew’n kytköksiä Jeffrey Epsteinin seksuaalirikoksiin, eikä prinssi ole halukas astumaan oikeuden eteen edes todistajana.

Kirsikkana monarkian hiekkakakussa on tällä hetkellä Espanjan ex-kuningas Juan Carlos I, joka joutui luopumaan kruunusta poikansa Felipen hyväksi jo vuonna 2014. Skandaalit kuninkaan ympärillä sakenivat sellaiselle tasolle, että vaihtoehtoja ei enää ollut. Korruptio, rakastajattaret, suurriistan salametsästys... Kuningas osoittautui öykkäriksi. Keväällä julkisuuteen nousivat saudiarabialaiset lahjusmiljoonat ja sveitsiläiset pankkitilit. Pelastaakseen nykyisen kuninkaan maineen – hän sanoo, että ei tiennyt olevansa ainakin yhden isänsä perustaman rahaston edunsaaja – Juan Carlos lähti maanpakoon Espanjasta ja lienee parhaillaan Abu Dhabissa.

Niin katoaa mainen kunnia. Katoaako eurooppalainen monarkia kokonaan tämän vuosisadan aikana?

Kirjoittaja on kaikesta kiinnostunut kirjailija.