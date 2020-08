Harry ja Meghan vaihtoivat hovin loisteen arkeen Kalifornian hienostoalueella – herttuatar paljastaa muuton Amerikkaan olleen aluksi järkytys

Sussexin herttuatar kertoi virtuaalikokouksessa paluun Amerikkaan olleen aluksi vaikeaa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin vuosi on ollut täynnä käänteitä. Ensin pari jätti hovin, muutti Kanadaan ja lopulta Amerikkaan.

Nyt pari asuu Kalifornian Santa Barbarassa hulppeassa kartanossa kaukana hovin vilskeestä. Sussexin herttuaparin tiedottaja kertoi aiemmin tällä viikolla, että pari on asettunut aloilleen, uuteen rauhalliseen kotiinsa.

– He ovat asettuneet rauhalliseen ja yksityiseen ympäristöön ja toivovat, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan, tiedottaja kertoi lausunnossaan.

Parin on pysytellyt visusti poissa julkisuudesta sen jälkeen, kun he jättivät hovin keväällä. Nyt Meghan on kertonut parin kuulumisia perjantaina järjestetyssä virtuaalikokouksessa. Herttuatar osallistui Emily Ramshawin perustaman The 19th -uutispalvelun kokoukseen, jossa hän kertoi mietteitään myös Yhdysvaltojen poliittisesta tilanteesta, Black Lives Matter -liikkeestä, sekä siitä, miltä hänestä on tuntunut palata kotimaahansa Amerikkaan.

Meghanin mukaan paluu Yhdysvaltoihin oli hänelle aluksi järkytys.

– Jos olen rehellinen, niin paluu tällaisessa tilassa olevaan Amerikkaan on musertavaa. Oli niin surullista nähdä, missä tilassa maamme oli, Meghan kertoi tilaisuudessa People-lehden mukaan.

– Jos pitäisi etsiä jokin hyvä asia, niin se olisi George Floydin kuoleman jälkeisinä viikkoina näkemämme rauhalliset protestit, joissa ihmiset saivat äänensä kuuluviin. Surun tunne väistyi, sillä näin kuinka asiat muuttuvat, herttuatar sanoi.

Meghan sanoi odottavansa toiveikkaana, millaisia muutoksia kansalaisliikkeet ja protestit tuovat Yhdysvaltoihin. Hän totesi haluavansa käyttää omaa asemaansa ja julkisuutta siihen, että hän voi nostaa esille itselleen tärkeitä asioita.

– Haluan käyttää ääntäni tavalla, jolla en ole voinut sitä viime aikoina käyttää. On hyvä olla kotona, Meghan totesi.

Sosiaalisessa mediassa on jo spekuloitu, viittasiko herttuatar kommentillaan siihen, ettei hän kuninkaallisen perheen jäsenenä ole voinut ilmaista mielipidettään avoimesti.

Omid Scobien ja Carolyn Durandin kirjoittama Finding Freedom julkaistiin tiistaina. Kirja aiheutti jo ennakkoon valtavan kohun, sillä teoksessa Sussexin herttuaparin lähipiiri kertoo oman näkemyksensä siitä, miksi pari jätti hovin.

Meghan puhui tapaamisessa myös politiikasta ja nosti esille Yhdysvaltain presidentinvaalit. Hän korosti kuinka tärkeää on, että ihmiset äänestävät.

Meghan huomautti, ettei äänioikeus ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on taisteltu.

– Ihmisten voi olla vaikea muistaa, kuinka vaikea oli saada äänioikeus, eikä pitää sitä itsestäänselvyytenä.

– Esimerkiksi minun aviomieheni ei ole koskaan saanut äänestää.

Kuninkaalliset eivät saa äänestää. Virallisesti äänestäminen on kiellettyä vain hallitsijalta, mutta Buckinghamin palatsi on vahvistanut aiemmin julkisuudessa, ettei kukaan kuninkaallisesta perheestä äänestä.

Meghan syytti mediaa ”myrkyllisyydestä”

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ryhtyivät viime syksynä oikeustoimiin Britannian suurimpiin lehtiin kuuluvaa Daily Mailia ja sen kustantajaa Associated Newspaperia vastaan.

Meghanin nostaman oikeuskanne koskee julkaistua yksityistä kirjettä, jossa herttuatar purkaa tuntojaan isälleen Thomas Marklelle. Daily Mailin julkaisemassa kirjeessä Meghan anelee isäänsä lopettamaan lehdistölle puhumisen.

Aluksi Harry, Meghan ja Archie muuttivat Englannista Vancouverinsaarelle Kanadaan, josta he muuttivat Yhdysvaltoihin Los Angelesiin. Meghan on kotoisin Los Angelesista, jossa hän myös loi uransa näyttelijänä ennen avioitumistaan prinssi Harryn kanssa.

Meghan nosti median ja heidän saamansa julkisuuden esille myös perjantaina pidetyssä virtuaalikokouksessa. Meghan kuvaili, kuinka ”myrkyllistä” lehtikirjoittelu voi olla.

– Huomion saamiseksi kirjoitetaan mieluummin jotain skandaalinkäryistä, kuin totuus, Meghan sanoi.

Hovin sisäpiiriläiset ovat aiemmin kertoneet brittilehdille, että Meghan koki saaneensa hovissa erilaista kohtelua kuin vaikkapa prinssi Williamin puoliso herttuatar Catherine. Väitteiden mukaan herttuatar pettyi siihen, ettei hovi puuttunut siihen, miten häntä ja Harrya kohdeltiin julkisuudessa.

– Meghan sanoi, ettei kukaan olisi sietänyt samaa kuin hän ja vanhentunut järjestelmä olisi tarkistettu, ja turmeltuneista hyökkäyksistä vastuussa olevat myyntipisteet olisi suljettu, Meghanin ystävä kertoi Cosmopolitan-lehdelle viime keväänä.

Saman lähteen mukaan prinssi Harry olisi ollut jatkuvasti yhteydessä isäänsä, prinssi Charlesiin ja kuningattareen ja pyytänyt näitä tekemään jotain Meghanin kiusaamiselle.