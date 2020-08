Prinsessa Anne 70 vuotta! Näin brittihovin äkäpussista kasvoi yksi maan suosituimmista kuninkaallisista – noudattaa edelleen yhtä erityisen tiukkaa sääntöä

70 vuotta täyttävä prinsessa Anne käy vuodessa yli 500 tilaisuudessa ja noudattaa niissä yhtä ehdotonta sääntöä: brittihovia edustettaessa ei alkoholiin kosketa.

Kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin toinen lapsi ja ainoa tytär prinsessa Anne täyttää lauantaina 70 vuotta.

Koronapandemian takia prinsessan suuret 70-vuotisjuhlat siirtyvät, mutta sisäpiirin mukaan maanläheinen prinsessa ei ole asiasta pahoillaan. Sen sijaan hän aikoo viettää syntymäpäivänsä purjehdusmatkalla Skotlannin länsirannikolla aviomiehensä Timothy Laurencen kanssa.

Tuoreessa televisiohaastattelussa prinsessa kertoi olleensa turhautunut, kun hän on joutunut pysyttelemään korona-ajan kotonaan Gloucestershiressä. Ystävien mukaan hän onkin iloinen päästessään miehensä kanssa jo perinteeksi muodostuneelle purjehdusmatkalle.

Tasavuosien kunniaksi prinsessasta julkaistiin dokumentti Princess Royal: Anne at 70, joka paljastaa uusia puolia kuningatar Elisabetin tyttärestä. Dokumentti sukeltaa syvälle prinsessa Annen elämään ja kertoo hänen suorittavan peräti noin 500 edustustehtävää vuodessa.

Annella on yksi sääntö, jonka avulla hän selviää uuvuttavasta arjestaan: hän ei nimittäin juo koskaan alkoholia tilaisuuksissa. Hyväntekeväisyysgaaloissa ja illallisilla tyypillisesti viini virtaa, mutta prinsessa pitää suunsa kuivana. Hänen on usein noustava seuraavana päivänä aikaisin, eikä hän voi potea väsymystä ja päänsärkyä.

Anne Elizabeth Alice Louise syntyi vuonna 1950 Elisabetin ja Philipin toisena lapsena, hieman vajaa kaksi vuotta isoveljensä prinssi Charlesin jälkeen.

Hektisestä elämästä kertoo myös se, että prinsessa saattaa päivän aikana vaihtaa useasti asuaan. Päivän menojen jälkeen hän vaihtaa juhlallista illallista varten päälleen jotakin sopivampaa.

Prinsessa Annen maine brittihovin äkäpussina on muuttunut vuosien saatossa ahkeraksi kuninkaallisperheen tukipilariksi. Suorasanaisena tunnettu Anne saattaa kuitenkin epäröimättä haastaa perheenjäsentensä mielipiteitä. Hän antoi hiljattain harvinaisen syntymäpäivähaastattelun Women’s Weekly -aikakauslehdelle. Prinsessa nosti haastattelussa esiin erimielisyydet isoveljensä prinssi Charlesin kanssa.

Kuvankaunis prinsessa Anne vuonna 1973.

Maaseutua rakastava Anne näkee maatalouden tulevaisuuden geenimuunneltujen kasvien viljelyssä, kun taas aktiivisena luonnonsuojelijana tunnetun Charlesin mielestä geenimuunneltu viljely aiheuttaa valtavan ympäristökatastrofin. Luomutilan omistaja Charles on suojelijana Soil Association -järjestössä, joka kamppailee geenimuunneltua viljelyä vastaan.

– Minun täytyy muistuttaa ihmisiä, että kanadalaiset muuttivat rypsiöljyn myrkyttömäksi toisen maailmansodan jälkeen geenimuuntelun avulla. Se on [ironisesti] kyllä melko suosittu tuote heillekin, jotka eivät kannata geenimuuntelua, prinsessa Anne kommentoi Women’s Weeklyn haastattelussa.

Prinsessa Annen mukaan hän ei keskustele maanviljelystä veljensä kanssa, koska heidän mielipiteensä eroavat suuresti. Ilmastonmuutosasiat hän totesi jättävänsä suosiolla sivuun.

– Ilmasto muuttuu jatkuvasti. Se on tehnyt niin koko maapallon historian ajan, joten siinä ei ole mitään uutta. Meidän täytyy hyväksyä se, että elämä muuttuu, prinsessa Anne totesi.

Haastattelussa Anne kuvaili olevansa henkeen ja vereen maaseudun nainen. Hän ei voisi kuvitella asuvansa kaupungissa. Prinsessalla on ollut jo vuosikymmeniä tila, jossa hänellä on muun muassa hevosia, lampaita ja sikoja.

Prinsessa Anne viettää yhä päivittäin aikaa intohimonsa eli ratsastuksen parissa. Vuonna 1976 hän kilpaili ratsastuksessa Montrealin kesäolympialaisissa ja oli täten ensimmäinen kuninkaallisesta perheestä, joka on edustanut maataan olympialaisissa.

Anne oli menestynyt kenttäratsastaja. Hän napsi kärkisijoja useissa kilpailuissa ja oli ensimmäinen kuninkaallisen perheen jäsen, joka kilpaili olympialaisissa Montrealissa vuonna 1976. Anne myös toimi pitkään kansainvälisen hevosurheiluliiton puheenjohtajana.

Annella tiedetään olleen nuoruudessaan säpinää useiden komeiden ratsastajien kanssa, joita hän tapasi ratsastuskentillä. Anne ja tämän nuoruuden poikaystävä Richard Meade harrastivat molemmat ratsastusta. Anne tapasi myös ensimmäisen aviomiehensä Mark Phillipsin kenttäratsastuksen parissa.

– Ratsastaminen saa minut liikkumaan ulkona. Paljon on puhuttu, ettei ihmisten pitäisi ratsastaa, mutta olen kuitenkin ratsastanut koko elämäni ja tunnen hevoseni hyvin, Anne lausui tuoreessa haastattelussa.

Annen ja Phillipsin tytär Zara Tindall (ent. Phillips) on seurannut äitinsä ja isoäitinsä jalanjälkiä. Hän on kenttäratsastaja ja hevosfysioterapeutti. Anne kertoi olevansa iloinen siitä, että myös hänen lapsenlapsensa ovat innostuneet ratsastuksesta. Sekä hänen tyttärensä Zaran että poikansa Peter Phillipsin lapset tulevat usein hänen tilalleen ulos leikkimään.

– On onnekas, jos saa kasvattaa lapsensa maalla. Heillä on silloin paljon aikaa itselleen ja ulkona liikkumiseen. Heitä ei tarvitse vahtia joka minuutti. Minusta se on hyvin tärkeää, prinsessa korosti.

Annen tiedetään olleen pienenä isänsä suosikki, ja juuri prinssi Philipiltä hänen uskotaan saaneen kiinnostuksensa ulkoiluun ja urheiluun, äidiltään taas innostuksen hevosiin. Prinssi Philipillä on kolme poikaa: Charles, Andrew ja Edward. Prinsessa Annen kerrotaan kuitenkin muistuttavan eniten isäänsä, etenkin verrattuna hänen hiljaisempaan ja herkempään veljeensä Charlesiin.

– Prinssi Philip ei arvosta miehessä herkkyyttä. Vaikka hän on hyvin kiintynyt poikaansa Charlesiin, hän on koko tämän elämän kritisoinut Charlesia ja heikentänyt hänen itsetuntoaan, kuninkaalliskirjailija Penny Junor väitti Diana: Story of a Princess -kirjassa.

Prinsessa Annen ja Mark Phillipsin häät olivat todellinen seurapiiritapahtuma vuonna 1973. Häät televisioitiin ja toimitusta seurasi 500 miljoonaa katsojaa.

The Real Princess Anne -dokumentissa kerrottiin, että prinsessa sai nuorena äänekkäälle käyttäytymiselleen rohkaisua isältään, mikä saattaa selittää prinsessan vahvan ja räväkän persoonan.

– Anne ja Philip ovat oikeastaan hyvin samankaltaisia persoonia. Luulen, että Anne on monella tapaa ”se poika”, jollaisen Philip aina toivoi, Junor arvioi dokumentissa.

Kuningatar Elisabetin ainoa tytär kasvoi aikana, jolloin kuninkaallisista leivottiin yhä enemmän varsinaisia julkkiksia. Prinsessa Annen ja hänen ensimmäisen puolisonsa Mark Phillipsin häät vuonna 1971 keräsivät peräti 500 miljoonaa katsojaa, mikä oli aikansa kuninkaallisten häiden katsojaennätys.

21-vuotissyntymäpäivänään Voguen kannessa poseerannut prinsessa ehti saada myös tyyli-ikonin maineen, kunnes ”sydänten prinsessa” Diana nousi kansan suosioon.

Kun Anne oli nuori, kaunista ja sanavalmista prinsessaa verrattiin usein hänen tätiinsä, hovin bileprinsessaksi tituleerattuun prinsessa Margaretiin. Vuosien varrella osoittautui, että vertaus oli ontuva. Läheisten mukaan Annen on todellisuudessa käytännönläheinen, ahkera ja sisukas prinsessa, joka on omaksunut vahvasti äitinsä työmoraalin. Anne oli kiinnostuneempi hevosurheilusta kuin suihkuseurapiireistä. Myös hyväntekeväisyystyö on kuninkaallisten tapaan erittäin lähellä prinsessan sydäntä.

Prinsessan menneisyyteen on toki mahtunut myös skandaaleja. Hän muun muassa kuohutti hovia erottuaan ensimmäisestä avioliitostaan ja ollessaan ensimmäinen kuningatar Elisabetin lapsista, joka vaati, etteivät hänen lapsensa saa kuninkaallisia titteleitä.

Anne on kruununperimisjärjestyksessä sijalla 14. Prinsessan edellä ovat hänen kolme veljeään ja heidän jälkeläisensä. Vuonna 1987 Elisabet myönsi Annelle harvinaisen Princess Royal -tittelin. Arvonimi oli myönnetty aiemmin vain seitsemän kertaa ja sitä voi kantaa ainoastaan kuningattaren vanhin tytär.

Sittemmin Princess Royal -arvonimeä kantavasta Annesta on kuoriutunut yksi brittihovin suosituimmista kuninkaallisista. Yhdeksi syyksi nähdään The Crown -hittisarja, jossa kansalaisille esiteltiin sanavalmis ja sisukas prinsessa, joka lompsi paikalle saappaissa, nakkeli naureskellen niskojaan kuningattarelle ja hoilotti David Bowien kappaletta autossa. New York Times arvioi, että sarja teki eloisasta Annesta samaistuttavan ja täten suositun. Sarja myös nosti prinsessan vuosien hiljaiselon jälkeen valokeilaan.

Lisäksi julkisuuteen on nostettu vuoden 1974 kidnappausyritys, joka sinetöi Annen sankarillisen maineen. Tuolloin Anne oli palaamassa hyväntekeväisyystapahtumasta, kun hyökkääjä avasi limusiinin oven ja yritti pakottaa Annen ulos kulkuneuvosta.

– En hemmetissä, 23-vuotias Anne ilmoitti kylmänviileästi, kun asemies yrittää saada hänet nousemaan limusiinista.

Myös brittihovin viimeaikainen turbulenssi, kuten prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin sokkiero hovista sekä skandaali prinssi Andrew’n ympärillä, on antanut prinsessalle tilaa nousta kansan suosikiksi.

Prinsessa Anne nähdään nykyään julkisuudessa röyhkeän ja ylimielisen sijaan maanläheisenä kuninkaallisena, joka seurapiirikeikistelyn sijaan antaa täyden panoksensa kruunulle. Innokkaimmat asiantuntijat tituleeraavatkin 70 vuotta täyttävää prinsessaa Britannian ”kansallisaarteeksi”.

Lähteet: Women’s Weekly, Tatler, Independent, Express, Vanityfair, The New York Times