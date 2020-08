Uutuuskirja: Elisabet tutustutti Meghanin hoviin ja Charles oli tälle kuin isä – sitten Williamin avustajat savustivat herttuaparin ulos

Finding Freedom -kirjan lähteet kertovat, miten Megxit ja prinssiveljesten riidat siirsivät Harryn ja Meghanin tylysti syrjään.

Sussexin herttuapari Harrysta ja Meghanista kertova Finding Freedom -kirja julkaistaan tänään tiistaina. Kirjan mukaan herttuapari koki tulleensa tylysti hylätyksi, vaikka hovin jäsenet pitivät Meghanista valtavasti, kirjoittaa Daily Mail. Herttuapari joutui kirjan mukaan niin sanotusti heitetyksi bussin alle kerrottuaan aikeista lähteä hovista. Brittihovin prinssien kireät välit kaihertavat hovin tulevaisuudennäkymiä.

Kirjan lähteiden mukaan Meghan teki valtavasti työtä sopeutuakseen elämään hovissa, ja hän otti uuden roolinsa vakavasti. Meghan jopa piti kirjan mukaan prinssi Charlesia lähes toisena isänään. Walesin prinssi Charles saattoi Meghanin alttarille vuonna 2018, tämän oman isän estyttyä terveyssyistä. Town & Country kirjoittaa, että Charles oli alusta lähtien läheinen Meghanin kanssa. Kirjan mukaan Meghan oli hyvissä väleissä myös herttuatar Camillan kanssa.

Hovin tavoille oppimisen eteen huhkinut Meghan oli aluksi kovin pidetty. Lähteiden mukaan Meghan kävi muun muassa läpi kahmalokaupalla kansioita, joista hän pänttäsi hovin etikettiä ja historiaa. Telegraph kertoo, että Meghan sai perusteellisen opastuksen hovin perinteisiin. Lisäksi Meghan sai itse kuningatar Elisabetiltä neuvoja hovin elämään, ja kirjan mukaan kuningatar piti Meghania fiksuna ja hyvänä ihmisenä. Kuningatar ja Meghan esiintyivät ensimmäistä kertaa yhdessä kesällä 2018, ja kirjan mukaan kuningatar luotti Meghanin pärjäävän edustustehtävissä hienosti.

Kuningatar Elisabet luotti uutuuskirjan mukaan Meghanin taitoihin edustustehtävissä.

Meghanin liittyminen perheeseen vaikutti päällisin puolin iloiselta asialta. Kirjan lähteet kuitenkin kertovat, kuinka hovin työntekijät muun muassa pelkäsivät Harryn ja Meghanin suosion jättävän kuninkaallisen perheen muuten varjoonsa.

Harry ja William riitaantuivat pari vuotta sitten, kun William lausui ääneen huolensa veljensä nopeasti etenevästä suhteesta. Veljesten välit kiristyivät entisestään, kun Harry ja Meghan kertoivat lähtevänsä hovista alkuvuodesta 2020. Kirjan mukaan Harry koki, että Williamin avustajat yrittivät tarkoituksella saada veljen näyttämään hyvältä Harryn kustannuksella. Harryn mielestä hänet ja Meghan niin sanotusti heitettiin bussin alle, jotta muu hovi säästyisi hankaluuksilta. Meghan ja Harry kokivat myös, että William ja Kate saivat hovin muilta jäseniltä enemmän tunnustusta ja tukea.

Harry ja Meghan eivät olleet maaliskuussa enää hyvissä väleissä Williamin ja Katen kanssa.

Hovin tähtinelikko eli William ja Harry puolisoineen paistattelivat julkisuudessa, mutta hovin sisällä kuohui. Kirjan mukaan nelikko ei viimeisessä yhteisessä esiintymisessään maaliskuussa ollut enää lainkaan ystävällisissä väleissä.

Kuningatarkin on kirjan mukaan huolissaan veljesten riitaisista väleistä. Eräs hovin avustaja kertoo huolen veljesten tulevaisuudesta olevan laajalti tiedossa.

– Se ei ole salaisuus, monarkian tulevaisuus on neljän ihmisen varassa Kensingtonin palatsissa. Yleisön suosio on heidän varassaan... Kun Walesin prinssistä tulee kuningas, suosio kestää vain, jos nämä neljä eivät sodi keskenään. He eivät voi olla riidoissa, työntekijä kertoo kirjan mukaan.

Meghan ja kuningatar Elisabet edustivat ensimmäisellä yhteisellä matkallaan kesällä 2018.

Finding Freedom -paljastuskirjan kirjoittaneet Omid Scobie ja Carolyn Durand eivät haastatelleet herttuaparia kirjaa varten, mutta heidän uskotaan haastatelleen useita parin tuntevia lähteitä Meghanin ja Harryn sisäpiiristä. Kirja taustoittaa parin myrskyisää hovista lähtöä.