Näin Grace Kelly todellisuudessa tapasi Monacon ruhtinaan – vuosisadan rakkaustarina sai alkunsa Hollywood-tähden päähänpistosta

Näyttelijä Grace Kellyn ja ruhtinas Rainier III:nen ensitapaamisen taustalla oli Hollywood-tähti Olivia de Havilland.

Grace Kellyn satumaiset häät Monacon ruhtinas Rainier III:n kanssa muistetaan yhä vuosikymmenien jälkeen. Moni ei kuitenkaan tiedä, että rakkaustarinan taustalla oli Oscar-palkittu näyttelijä Olivia de Havilland.

De Havilland järjesti yhdessä miehensä Pierre Galanten kanssa tulevan ruhtinasparin ensitreffit tavattuaan Grace Kellyn sattumalta junassa.

– Minua houkuttaa ajatella sitä kohtalona, de Havilland kertoi People-lehdelle.

Vuoden 1955 keväällä Gone with the Wind -klassikkoelokuvasta tuttu De Havilland oli matkustamassa kirjailija-aviomiehensä kanssa Ranskan Cannesiin elokuvafestivaaleille. Vastanainut pari saapui toukokuun 4. päivä Pariisin Gare de Lyon -rautatieasemalle, tarkoituksenaan nousta Cannesiin vievään junaan. Sattumalta samaan junaan nousi myös toinen Hollywood-tähti Grace Kelly.

Olivia de Havilland aviomiehensä Pierre Galanten kanssa 1958.

Kelly oli kutsuttu Cannesiin esittelemään The Country Girl -elokuvaa, josta hän oli saanut parhaan näyttelijättären Oscarin vain viisi viikkoa aikaisemmin.

Vaikka de Havilland ja Kelly eivät olleet koskaan tavanneet aikaisemmin, heillä oli samanlainen maine elokuvamaailman kapinallisina. De Havilland nosti syytteen Warner Bros. -elokuvastudiota vastaan, ja joutui siten elokuvayhtiöiden mustalle listalle. Junamatkan aikoihin Grace Kellyn oma elokuvastudio MGM oli laittanut näyttelijättären jäähylle, koska tämä oli kieltäytynyt näyttelemästä elokuvassa Robert Taylorin kanssa.

De Havilland sai myöhemmin tietää Grace Kellyn matkustavan samassa junassa. Idea Kellyn ja Rainierin tapaamisesta syntyi de Havillandin illastaessa junassa aviomiehensä ja Paris Match -lehden päätoimittajan Gaston Bonheurin kanssa.

– Se idea tuli Pierrelle ensimmäistä kertaa, kun illastimme junassa. Sen jälkeen kun hän oli saanut tietää, että Grace Kelly oli kanssamatkustajamme, de Havilland kertoo.

– Hän ehdotti Gracen ja Rainierin välistä tapaamista illallisella. Idea, jonka Gaston heti innokkaasti hyväksyi.

Grace Kelly Cannesin elokuvajuhlilla 1955.

Pian kaikki kolme pöydässä istuvaa olivat vakuuttuneet Galanten ideasta. Sitten aviomiehensä ja Bonheurin yllyttämä de Havilland kiiruhti etsimään Kellyä.

– Grace vaikutti ensitapaamiselta kovin varautuneelta, maltilliselta ja hyvän kasvatuksen saaneelta nuorelta naiselta, de Havilland muistelee.

– Minä etsin hänet kysyäkseni, jos hän suostuisi tapaamiseen prinssi Rainierin kanssa. Hän suostui välittömästi.

Kellyn suostumuksen kanssa Galante alkoi suunnitella tapaamista junan saavuttua Cannesiin. Hän soitti Kellylle ja ilmoitti, että Rainier oli kutsunut näyttelijättären palatsiinsa kello neljältä perjantaina iltapäivällä. Ajankohta ei kuitenkaan sopinut Kellylle, joka kieltäytyi kutsusta.

Myöhemmin Galante soitti näyttelijättärelle takaisin ja kertoi Rainierin aikaistaneen vierailua kello kolmeen, ja Kelly suostui lopulta tapaamiseen.

Grace Kelly tapasi Rainierin ensimmäistä kertaa 1955.

Perjantaiaamu alkoi kaoottisesti. Myöhään herännyt Kelly oli ehtinyt pestä hiuksensa, kun hän huomasi kauhukseen, että työlakko oli katkaissut koko Cannesin sähkön. Hiustenkuivaajaa tai hiuslaitteita ei voinut käyttää, eikä valoa ollut tarpeeksi meikkaamiseen.

Kelly veti hiuksensa kampaukselle, laittoi koristeeksi kukkia ja puki ylleen ainoan rypyttömän asunsa. Huomattuaan, ettei hisseissä ollut virtaa, hän joutui vielä juoksemaan alas rappusia pitkin. Hotellin aulassa näyttelijätärtä odotti Galante ja liuta valokuvaajia.

Kun he vihdoin saapuivat Monacon kuninkaalliseen palatsiin, Reinier ei ollut paikalla. Kun tuleva ruhtinas vihdoin saapui, hän kutsui Kellyn kiertämään kanssaan palatsinsa, jossa oli 225 huonetta. Kelly vastasi napakasti ehtineensä jo käydä kierroksen.

Grace Kelly ja Rainier juuri ennen kihlajaisia.

Seuraavaksi Rainier ehdotti kierrosta yksityisessä eläintarhassaan, johon Kelly suostui. Kun Paris Match -lehden valokuvaajat olivat napanneet kuvat parin tapaamisesta, Kelly kiiruhti takaisin Cannesiin cocktail-tilaisuuteen. Paluumatkalla Kelly kuvaili prinssiä ”hurmaavaksi”.

– Arvelin asioiden sujuneen loistavasti Gracen käyttäytymisen perusteella hänen palattuaan tapaamisesta Rainierin kanssa, samaan cocktail-tilaisuuteen Cannesissa osallistunut de Havilland muistelee.

– Hän oli haltioituneessa tilassa.

Ensitapaamisensa jälkeen Kelly ja Rainier aloittivat henkilökohtaisen yhteydenpidon kirjeitse. Parin onnistui suurelta osin pitää orastava romanssinsa salaisuutena, vaikka huhuja suhteesta olikin ilmassa. Seitsemän kuukauden yhteydenpidon jälkeen Rainier purjehti Amerikkaan ja kosi Kellyä jouluna vuonna 1955. Pari avioitui näyttävästi huhtikuussa 1956.

Ruhtinasparin häiden aikaan de Havilland odotti tytärtään, eikä siksi voinut osallistua ”vuosisadan häiksi” kutsuttuihin juhliin. De Havillandin aviomies Pierre Galante oli kuitenkin vieraiden joukossa.

Häiden jälkeen de Havillandin ja Kellyn polut kohtasivat vain kerran.

– Näin Grace Kellyn vain kerran Canneksen jälkeen. Olin lounastamassa yhdysvaltalaisen ystäväni kanssa Pariisilaisessa ravintolassa ja näin prinsessa Gracen pöydässä huoneen toisessa päässä prinsessa Carolinen kanssa, joka oli noin 10 vuoden ikäinen, de Havilland kertoo.

Olivia de Havillandilla oli näppinsä pelissä kuuluisan rakkaustarinan toteutumisessa.

– Kun he olivat lähdössä, prinsessa Grace tuli hyvin suopeasti pöytääni tervehtimään minua. Totta kai nousin ja niiasin.

Olivia de Havilland kuoli 26. heinäkuuta vuonna 2020. De Havilland oli kuollessaan 104 vuoden ikäinen. Ennen kuolemaansa de Havillandia pidettiin viimeisenä vanhan Hollywoodin tähtenä.