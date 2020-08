Uutuuskirja: ystävän varomaton kommentti Meghanista sai Harryn suunniltaan – prinssin kosto ajoi syvän kuilun ystävysten välille

Uutuskirjan mukaan prinssi Harry käänsi selkänsä parhaalle ystävälleen, joka oli ilmaissut olevansa huolissaan siitä, miten nopeasti Harryn ja Meghin suhde etenee.

Prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista kertova paljastuskirja Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family julkaistaan tänään tiistaina. Kirja on ehtinyt herättää paljon huomiota jo ennen varsinaista ilmestymistään, sillä sen julistettiin paljastavan viimein miksi Harry ja Meghan päättivät lähteä hovista.

Teoksessa käydään läpi prinssi Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin välirikkoa edeltäneitä tapahtumia ja sitä, kuinka William oli ollut huolissaan pikkuveljestään. Kirjassa lähipiiri kertoo, että William oli ilmaissut huolensa siitä, että Harry ja Meghan etenivät suhteessaan liian nopeasti.

Harryn kerrotaan suuttuneen veljensä neuvoista, eivätkä prinssien välit ole enää olleet entisensä.

Nyt Telegraph-lehti kertoo, että William ei ole ainoa, johon Harry katkaisi välit ennen hänen ja Meghanin häitä toukokuussa 2018.

Hovin sisäpiiriläiset tilittävät Finding Freedom -kirjassa, että myös Harryn paras ystävä Tom ”Skippy” Inskip oli hänkin pitkään riidoissa Harryn kanssa.

Kirjassa kuvaillaan Harryn läheisten ystävien yllättyneen prinssin ja näyttelijänä tunnetun Meghanin suhteesta. Aivan kuten prinssi Williamkin, Inskip oli huolissaan siitä, että Harrylla oli niin kiire alttarille. Kirjassa väitetään Inskipin huomauttaneen Harrylle, että hänen kannattaisi ensin muuttaa Meghanin kanssa yhteen ja kosia vasta sitten.

– Hän sanoi, että heidän kannattaisi asua yhdessä, ennen kuin suhde muuttuisi vielä vakavammaksi. Hän tarkoitti neuvollaan hyvää, mutta Harry ei nähnyt asiaa niin.

– Häntä loukkasi, että joku hänelle niin läheinen ei luottanut hänen arvostelukykyynsä.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin satuhäitä juhlittiin 19. toukokuuta 2018. Sen jälkeen parin elämässä on riittänyt käänteitä. Pari asuu nykyään Kaliforniassa.

Kirjan mukaan Harry katkaisi välit parhaaseen ystäväänsä. Prinssin väitetään näpäyttäneen Meghania kritisoinutta Inskipiä sillä, ettei ystävä saanut kutsua parin hääjuhlaan.

Harry ja Meghan järjestivät vihkitilaisuuden jälkeen hääjuhlan Frogmore Cottagessa, johon kutsuttiin vain parin lähipiiri.

Sisäpiiriläisten mukaan Harry ja Inskip saivat tehtyä sovinnon vasta viime vuoden puolella.

Tom ”Skippy” Inskip on tuntenut Harryn kouluajoilta asti. Uutuuskirjassa väitetään, että Harry ei kutsunut Inskipiä ja hänen vaimoaan Lara Inskipiä hääjuhliinsa, sillä koki ystävänsä arvostelleen Meghania.

Uutuuskirja ei ole prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin virallinen elämäkerta. Paljastuskirjan takana ovat palkitut toimittajat, Harper’s Bazaarille kirjoittava Omid Scobie sekä Ellen ja Oprah Magazinen toimittaja Carolyn Durand.

Scobien ja Durandin uskotaan haastatelleen kirjaa varten useita parin läheisiä ystäviä. Brittimedian mukaan on tiedossa, että erityisesti Scobie nauttii parin suosiota ja on läheinen heidän kanssaan.