Espanjalaislehti paljastaa uutta tietoa Juan Carlosin liikkeistä – ex-kuningas lensi Abu Dhabiin: majaili viiden tähden ökyhotellissa

Espanjan entisen kuninkaan Juan Carlosin maanpaon ensimmäinen kohde oli Arabiemiirikuntien pääkaupunki Abu Dhabi, väittää espanjalaislehti ABC.

Espanjan valtaistuimen pojalleen Felipelle vuonna 2014 luovuttanut Juan Carlos, 82, ilmoitti maanantaina lähtevänsä vapaaehtoiseen maanpakoon.

ABC:n mukaan lentokone, jolla ex-kuningas matkusti, lähti Pariisista ja päätyi Abu Dhabiin. Lentokone pysähtyi espanjalaisessa Vigon kaupungissa hakemassa Juan Carlosin, neljä turvamiestä ja yhden muun henkilön, raportoi Reuters.

Espanjalaislehden mukaan Juan Carlos majaili Abu Dhabissa Emirates Palace-nimisessä viiden tähden luksushotellissa.

Hulppea Emirates Palace on yksi Arabiemiirikuntien ylellisimmistä hotelleista ja se sijaitsee vain 25 minuutin ajomatkan päässä Abu Dhabin kansainväliseltä lentokentältä.

Valtion omistaman hotellin päärakennuksen laaja lattia on tehty marmorista, ja katto on koristettu kullalla. Myös hotellin sviitit on koristeltu kullalla ja marmorilla.

Kattohuoneistokerroksessa on kuusi hallitsijoiden huoneiksi kutsuttua sviittiä, jotka on varattu ainoastaan arvohenkilöille, kuten kuninkaallisille.

Hotelliin kuuluu kaksi kylpylää, 1,3 kilometriä pitkä ranta-alue, satama, kaksi helikopterialustaa ja juhlasali, johon mahtuu jopa 2 500 ihmistä. Lisäksi hotellissa on monia luksuskauppoja ja kansainvälisiä ravintoloita.

Christina Aguilera esiintyi Emirates Palace -hotellissa vuoden 2008 lokakuussa. Esitystä oli katsomassa 15 000 ihmistä, ja konsertti toi paljon mediahuomiota luksushotellille.

Myös Justin Timberlake on esiintynyt hotellissa vuoden 2007 kiertueensa aikana. Lisäksi hotelli on myös nähty elokuvissa Fast and Furious 7 ja The Kingdom.

ABC:n mukaan ex-kuninkaan mieltyi Persianlahdella sijaitsevaan Abu Dhabin kaupunkiin käydessään siellä järjestetyissä Formula 1 -kilpailuissa.

Lehden mukaan Juan Carlos välit Arabiemiirikuntien presidenttiin Khalifa ibn Zayid ibn Sultan Al Nahyaniin ovat erinomaiset. Juan Carlosin kerrotaan olevan hyvissä väleissä useimpien alueen arabivaltioiden johtajien kanssa.

Juan Carlosin maanpaon syyksi epäillään entiseen monarkkiin kohdistunutta korruptiotutkintaa. Korruptiosyytökset ex-kuningasta kohtaan alkoivat, kun kävi ilmi, että Juan Carlos oli saanut Saudi-Arabialta sata miljoonaa dollaria, jotka oli kanavoitu pankkitilille Sveitsissä.

Juan Carlosin olinpaikkaa on spekuloitu ahkerasti, ja entisen monarkin on väitetty luikkineen niin Dominikaaniseen tasavaltaan kuin Portugaliin.

Espanjan kuningashuone ei ole vahvistanut tai paljastanut Juan Carlosin olinpaikkaa.