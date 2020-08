Kukaan ei enää muistele entisen kuninkaan roolia Espanjan demokratian puolustajana, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Juan Carlosilla on paljon ansioita. Hän oli keskeisessä roolissa. kun Espanja siirtyi demokratiaan Francisco Francon kuoltua vuonna 1975. Syntyi uusi Espanja, joka muuttui diktatuurista parlamentaariseksi monarkiaksi. Juan Carlos oli siirtymän airut: hän esti hirmuvallan jatkumisen ja aloitti työn sisällissodan haavojen lääkitsemiseksi. Ne eivät ole vähäpätöisiä saavutuksia.

Kuusi vuotta Francon kuoleman jälkeen, kun kansalliskaartin everstiluutnantti Antonio Tejero tunkeutui parlamentin alahuoneeseen ja ampui pistoolillaan istuntosalin kattoon, kuningas asettui jälleen jämäkästi puolustamaan kansanvaltaa. Vallankaappausyritys epäonnistui. Se oli jalokivi Juan Carlosin kruunuun.

Emerituskuninkaan sankaruus on nyt mennyttä. Kansakunnan yhdistäjän maine on likaantunut peruuttamattomasti.

”Alle 40-vuotiaat muistavat minut vain Corinnasta, norsusta ja salkusta”, Juan Carlos sanoi hiljattain läheiselle ystävälleen sanomalehti El Paisin mukaan.¨

Corinna on Juan Carlosin rakastajattareksi kuvattu Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, omaa sukua Larsen. Norsu on se eläin, jonka Juan Carlos kaatoi metsästysretkellä Botswanassa vuonna 2012. Corinna oli mukana tällä luksusmatkalla, joka päättyi nolosti Juan Carlosin lonkkamurtumaan.

Salkku taas viittaa 1,7 miljoonaan euroon käteistä rahaa, jonka Juan Carlos otti vastaan Genevessä vuonna 2010, ollessaan vielä monarkkina valtaistuimella. Syyttäjien mukaan rahat olivat peräisin Bahrainin sulttaanilta.

Kukaan ei enää muistele kuninkaan ansioita. Nyt Juan Carlos on maanpaossa Dominikaanisessa tasavallassa, kaukana Karibialla.

”Kukaan ei olisi voinut kuvitella tällaista loppua”, el Pais kirjoittaa.

Emerituskuninkaan ystävät puolestaan arvioivat keskiviikkona el Mundo -lehdelle, että maanpako on vain väliaikainen ja että Juan Carlos palaa takaisin kotimaahansa jo syyskuussa. Kuulostaa toiveajattelulta. Syytökset ovat kovia. Juan Carlosin oikeudellinen asema on turvattu perustuslaissa: hän ei joudu oikeuden eteen rahanpesututkinnan vuoksi. Mutta korruptoituneen ja luksukseen rakastuneen elostelijan mainetta on mahdotonta enää puhdistaa hänen yltään. Lähtemällä Espanjasta tekee Juan Carlos viimeisen palveluksen maalleen ja monarkialle, jota hänen poikansa Felipe VI jää edustamaan.

Merkitseekö tämä myös monarkian loppua Espanjassa? Paljon riippuu nyt Felipestä. Juan Carlosin päätös paeta maasta on tehty kaikesta päätellen yhteistyössä Felipen kanssa. Felipen on pakko ottaa etäisyyttä isäänsä, muuten monarkian suosio voi romahtaa.

Konservatiivisen ABC-lehden mukaan monarkialle ei kannata vielä soittaa kuolinkelloja. ”Me emme ole nähneet mitään sellaista, mikä ei olisi jo nähty muissa maissa”, kirjoittaa ABC:n päätoimittaja Bieito Rubido keskiviikkona.

”Esimerkiksi Ranskassa ovat Sarkozy ja Chirac, molemmat valtionpäämiehiä, joutuneet tuomioistuimen eteen taloudellisten epäselvyyksien vuoksi. Puhumattakaan Watergate-tapauksesta. Missään niistä eivät valtiolliset instituutiot kärsineet vahinkoa.”

Asia on kuitenkin niin, että tasavallat ovat tasavaltoja ja presidentit vain poliitikkoja, mutta kuninkaat edustavat jotakin suurempaa: koko kansaa ja valtakuntaa, sen perinteitä ja historiaa – jatkuvuutta. Jos kuningas likaa maansa maineen, isku ulottuu syvälle kansalaisten kollektiiviseen kunniaan ja heidän sydämiinsä. Silloin hän joutaakin lähtemään.