Espanjalaislehti: Kuningas Juan Carlos pakeni Dominikaaniseen tasavaltaan – majoittuu hulppeassa lomakeskuksessa

Espanjan entinen kuningas Juan Carlos ilmoitti pojalleen maanantaina kirjeitse poistuvansa maasta.

Maanpakoon lähtenyt Espanjan entinen kuningas Juan Carlos on Dominikaanisessa tasavallassa. Asiasta kirjoittaa espanjalainen La Vanguardia. Lehden mukaan 82-vuotias Juan Carlos lensi Dominikaaniseen tasavaltaan Karibialle maanantaiaamuna. La Vanguardian mukaan hän aikoo oleskella muutaman viikon Casa de Campossa, joka on luksustason lomakeskus.

Juan Carlos oleilee Casa de Campon lomakeskuksessa.

Lähes 50 vuotta sitten perustettu Casa de Campo on omalla golfkentällä varustettu huviloita ja hulppeita palveluja tarjoava lomakeskus. Tarkasti aidattu ja vartioitu 2800 hehtaarin alue on monien julkisuuden henkilöiden suosiossa. Lomakeskuksen omistaa upporikas Fanjulin perhe, joka on tunnettu sokerin viljelystä. Ex-kuninkaan oleskelu Casa de Campossa on lehden mukaan väliaikainen ratkaisu ja kestää muutaman viikon.

Lehden tietojen mukaan kuningas poistui Espanjan Zarzuelan palatsistaan jo sunnuntai-iltana. Puoliso, kuningatar Sofia jäi Espanjaan.

Korruptiosyytösten kohteena oleva Juan Carlos ilmoitti lähtevänsä Espanjasta maanantaina 3. elokuuta. Juan Carlos kirjoitti pojalleen kuningas Felipelle kirjeen, jossa hän kertoo aikeistaan poistua maasta. Juan Carlos kertoo, että lähtee Espanjasta ”palvellakseen parhaiten Espanjan kansaa ja sen instituutioita”.

Skandaaleissa ryvettynyt Juan Carlos varjostaa myös nykyisen kuninkaan mainetta. Aiemmin tänä vuonna julkistettiin tieto, että Juan Carlos oli saanut Saudi-Arabialta sata miljoonaa dollaria, jotka oli kanavoitu Panamaan rekisteröidyn säätiön kautta pankkitilille Sveitsissä. Myös kuningas Felipen väitetään olleen nimettynä rahojen saajaksi, mutta hän on ilmoittanut, ettei aio ottaa säätiön rahoja vastaan.

Juan Carlosille maksettiin aiemmin vuotuista määrärahaa, mutta kuningas Felipe ilmoitti lopettavansa määrärahan maksun, kun Juan Carlosin kytkökset Saudi-Arabiaan tulivat julki. Maksettu vuosittainen määräraha oli lähes 200 000 euroa.

Juan Carlos nousi Espanjan kuninkaaksi vuonna 1975, ja luovutti valtaistuimen pojalleen Felipelle vuonna 2014.