Prinssi Danielin firma teki ennätystappiot

Pieleen menneen sijoituksen takia yritys teki historiansa huonoimman tuloksen.

Prinssi Danielin yritys Fornwij AB teki viime vuonna ennätystappiot.

Yritys teki vuonna 2019 tappiota peräti puoli miljoonaa kruunua eli yli 46 000 euroa. Vuonna 2018 Fornwijin voitto oli hieman yli 5,4 miljoonaa kruunua eli yli 520 000 euroa.

Kyseessä oli Fornwijin huonoin tulos koskaan.

Samaan aikaan prinssi Danielin vaimon, kruununprinsessa Victorian ja hänen sisarustensa sijoituksista huolehtiva hallintayhtiö Gluonen teki kaikkien aikojen parhaan tuloksensa 4 miljoonan kruunun voitolla ennen veroja.

Fornwijin tappion taustalla on epäonnistunut sijoitus, josta yritys joutui tekemään 2,9 miljoonaa kruunua eli yli 280 000 euron alaskirjauksen.

– Kyseessä on sijoitus, joka ei tuottanut tulosta. Se sijoitus on meistä ongelmallinen ja päätimme alaskirjata sen varmuuden vuoksi, hovin talouspäällikkö ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Lindman kommentoi Expressenille.

Prinssi Daniel oli aiemmin kuntosaliyrittäjä.

Lindmanin mukaan yritys, johon he sijoittivat, on yhä pystyssä. He eivät kuitenkaan usko yrityksen huonon suunnan kääntyvän. Lindman ei halua kertoa sijoituksen tyypistä enempää, koska se ei sisälly vuosikatsaukseen.

– Kyse on kuninkaallisen perheen yksityisasiasta, ja silloin toimimme sääntöjen mukaan, eli raportoimme vain virallisista asioista. Muuten olemme varovaisia tietosuojasyistä, Lindman perustelee.

Lindman huomauttaa, että Gluonenin ja prinssi Danielin yrityksen välillä on suuri ero. Fornwij on aktiivisempi yhtiö, kun taas Gluonen omistaa suurten yhtiöiden osakkeita.