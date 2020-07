Salaperäiseen kirjakerhoon kuuluva kruununprinsessa Victoria kertoo lukuharrastuksestaan: suosikkien joukosta löytyy suomalaiskirjailija

Lukihäiriöstä kärsinyt prinsessa kertoo haastattelussa suosivansa äänikirjoja.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria kertoo haastattelussa salaisesta kirjakerhostaan ja lukuharrastuksestaan, kirjoittaa Aftonbladet. Lukihäiriöstä kärsinyt kruununprinsessa kertoo Vi Läser -lehden haastattelussa, kuinka lukuharrastus on ollut hänelle tärkeä aina, vaikka lukeminen onkin ollut vaikeaa. Victoria on kärsinyt lukihäiriöstä pienestä pitäen. Teini-ikäisenä lukeminen ei vielä niin kiinnostanut, sillä kaikki kirjaimiin liittyvä oli haastavaa.

– Kirjat olivat minulle todella vaikeita. Lukeminen itsessään oli niin hankalaa, että se vei osan ilosta, Victoria kertoo Vi Läser -lehdelle.

Nykyään kruununprinsessan lukivaikeuksia helpottavat äänikirjat. Tarinoita prinsessa tottui kuuntelemaan myös lapsena, kun äiti Silvia kertoi tarinoita Brasiliasta.

Victoria nauttii lukemisesta ja luonnossa liikkumisesta.

Victoria kertoo myös kuuluvansa kirjakerhoon, jonka nimi on Inget eli suomeksi ei mitään. Kirjakerhon muut jäsenet jäävät salaisiksi. Lukupiiri on tänä kesänä uppoutunut vietnamilais-amerikkalaisen Ocean Vuongin kirjaan. Yhdysvalloissa suursuosioon noussut Vuongin On Earth We’re Briefly Gorgeous ilmestyi ruotsiksi keväällä.

Victoria kertoo haastattelussa myös lukevansa edelleen lapsuutensa suosikkeja, kuten Elsa Beskowin, Tove Janssonin ja Astrid Lindgrenin kirjoja.

– Astrid Lindgren oli todella rohkea. Hän uskalsi tarttua vaikeisiin aiheisiin: sairauksiin, kuolemaan, lapsiin, joilla ei ole vanhempia ja äiteihin taivaassa, kruununprinsessa ihailee Vi Läserin haastattelussa.

43-vuotiasta Victoriaa juhlittiin tänä kesänä poikkeusmenoin.

Viime aikojen vangitsevimpiin lukukokemuksiin Victoria listaa Nadia Muradin Viimeisen tytön. Vaikuttava kirja keskeytti kruununprinsessan treenin.

– Se iski minuun todella. Kuuntelin sitä ulkona juostessani. En tiedä, kuinka monta kertaa pysähdyin ja itkin, Victoria kertoo pysäyttävästä kirjasta.

Muradin kirja kertoo naisesta, joka pakeni terroristijärjestön ja seksiorjuuden kynsistä. Kirjan kirjoittanut Nadia Murad on tunnettu ihmisoikeusaktivisti, joka palkittiin vuonna 2018 Nobelin rauhanpalkinnolla.

Heinäkuussa 43 vuotta täyttänyt Victoria on viime aikoina kertonut muistakin kiinnostuksen kohteistaan. Lukuharrastuksen lisäksi kruununprinsessa on intoutunut liikkumaan luonnossa.